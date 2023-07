Sodexo signe un accord pour l’acquisition d’A.H. Management afin d’accélérer la transformation de son modèle de restauration et son développement en Amérique du Nord

/EIN News/ -- Paris, le 24 juillet 2023

Avec l’acquisition d’A.H. Management, distributeur de restauration de proximité indépendant, Sodexo enrichira son offre de restauration InReach sur le marché en forte croissance des produits de snacking à emporter et de la distribution automatique en Amérique du Nord. A.H. Management, premier opérateur dans la région de Chicago et le sud-est du Wisconsin, est l'un des plus importants acteurs du Midwest américain.

Sodexo accélère sa stratégie de transformation de son modèle de restauration pour répondre à l'évolution rapide des besoins et des comportements des consommateurs dans des environnements de travail hybrides et élargira son offre de restauration de proximité en renforçant son empreinte territoriale en Amérique du Nord. Cette dernière opération reflète la stratégie de Sodexo de renouveler les modèles de restauration actuels et, en particulier, de réinventer les offres de restauration sur site.

Cette nouvelle acquisition représente une étape supplémentaire dans la transformation du modèle de restauration de Sodexo aux Etats-Unis. Elle s’inscrit dans la suite des acquisitions de Frontline Food Services en 2022, de la start-up issue de la food-tech Foodee et de l’unité de production hors site Nourish.Inc en 2021.

Avec A.H. Management, Sodexo complètera et élargira son offre multicanale, notamment en termes de supérettes, distributeurs automatiques, machines à café, réfrigérateurs connectés, fontaines à eau, services de traiteur et de restauration sur site dans le Midwest, le nord de l'Illinois et le sud du Wisconsin, ainsi que les zones urbaines de Chicago et de Milwaukee.

Créée en 1939, A.H. Management est une entreprise familiale servant des clients sur tous les segments de marché. Au fil des ans, elle est devenue l'un des plus importants opérateurs indépendants des États-Unis et jouit d'une solide réputation pour l'excellence de son service client.

La finalisation de cette acquisition est attendue dans les prochains mois.

« L'acquisition de A.H. Management constitue une nouvelle étape de l'enrichissement de l’offre multi marchés InReach de Sodexo en Amérique du Nord. Elle viendra compléter nos solutions actuelles pour mieux répondre aux attentes en constante évolution des clients et des consommateurs, et atteindre notre ambition de devenir le leader de l'alimentation durable et des expériences à haute valeur ajoutée », a déclaré Sarosh Mistry, Président Amérique du Nord.

Mark et Craig Hesch, Président & CEO de A.H. Management, ont déclaré : « Nous sommes très heureux de rejoindre InReach de Sodexo. Nous partageons les mêmes valeurs, culture et objectifs qu’il s’agisse de nos salariés ou de nos clients avec une attention toute particulière pour les consommateurs afin de leur offrir une expérience de pause de qualité. Nous sommes impatients de jouer un rôle essentiel dans la réussite d'InReach ! »





À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et

d’expériences à haute valeur ajoutée, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin ou divertissement. Présents dans 53 pays, nos 422 000 collaborateurs servent chaque jour 100 millions de consommateurs. Le Groupe se distingue par son indépendance et sa structure d'actionnariat, son modèle d'affaires responsable et son portefeuille d’activités intégrant des services de Restauration, de Facilities Management et des solutions d’avantages aux salariés. Cette offre diversifiée répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement au sein des communautés où nous exerçons nos activités. Pour Sodexo, croissance et engagement sociétal vont de pair. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

21,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l'exercice 2022

422 000 collaborateurs au 31 août 2022

#2e employeur privé basé en France dans le monde 53 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

15 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 29 juin 2023)

À propos de A.H. Management

A.H. Management Group propose des services innovants et personnalisés de restauration de bureau, de micromarché, de distributeurs automatiques et machines à café aux entreprises des marchés de l'Illinois et du Wisconsin aux Etats-Unis. Nous proposons une large sélection d'options alimentaires saines, des variétés de café et de thé de qualité supérieure. Animée par des solutions de restauration fraîches et innovantes, notre équipe de professionnels de l'industrie se consacre à fournir aux clients et aux consommateurs les meilleurs produits du marché, ainsi qu'une qualité et un service exceptionnels.





