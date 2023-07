Per proteggere i nostri anziani dal caldo estivo, i consigli del Team di esperti di Sant’Anna 1984.

Dott. Adelfio Liviani Dott. Adelfio Liviani

La cooperativa sociale Sant’Anna 1984 desidera condividere importanti consigli per proteggere gli anziani dalle elevate temperature durante questa calda estate

ROMA, LAZIO, ITALIA, July 21, 2023/ EINPresswire.com / -- Roma, 21 luglio 2023 – Sant’Anna 1984, la cooperativa sociale impegnata nel sostegno e nella tutela degli anziani, desidera condividere importanti consigli per proteggere le persone care dalle elevate temperature durante questa caldissima estate e il team di Sant'Anna 1984 , sotto la supervisione del dott. Adelfio Liviani offre preziose indicazioni su come garantire la sicurezza e il benessere degli anziani durante questa stagione.Sant’Anna 1984 promuove la qualità della vita degli anziani, offrendo servizi e supporto nelle diverse sfere del loro benessere e si pone come punto di riferimento per la comunità, fornendo informazioni, consulenza e soprattutto assistenza a coloro che hanno bisogno di supporto per garantire una vita dignitosa e sicura agli anziani.Mantenere il giusto livello di idratazione è fondamentale per proteggere gli anziani dal caldo. "Concordare con il medico curante o il geriatra il giusto quantitativo di acqua da assumere giornalmente e adottare strategie per invogliarli a bere è cruciale", afferma il dott. Liviani. Aggiungere fette di limone o foglie di menta all'acqua, optare per spremute o succhi di frutta senza zuccheri aggiunti e tisane personalizzate possono essere modi efficaci per mantenere adeguatamente idratati gli anziani.È inoltre importante preferire l'acqua a temperatura ambiente o fresca, evitando temperature eccessivamente fredde. Un'alimentazione adeguata è un altro aspetto chiave per proteggere gli anziani dalle alte temperature estive. "Nella dieta degli anziani durante questo periodo dell'anno, la frutta e la verdura dovrebbero essere i protagonisti in quanto contribuiscono ad aumentare i livelli di idratazione", consiglia sempre Adelfio Liviani.Al contrario, è consigliabile evitare cibi ricchi di grassi, poiché possono aumentare la temperatura corporea.Proteggersi dal sole è essenziale per prevenire danni causati dalle alte temperature. "Evitate che gli anziani escano all'aperto nelle ore più calde, tra le 11.00 e le 18.00, e se necessario, indossino abiti adeguati in tessuti naturali come cotone o lino, che favoriscono la traspirazione", suggerisce il Team di esperti di Sant’Anna. È inoltre consigliabile indossare occhiali da sole e cappelli con visiere per proteggere gli occhi dai raggi ultravioletti. L'applicazione di creme protettive solari è altrettanto importante per preservare la salute della pelle.Per contrastare i sintomi causati dalle alte temperature, è consigliabile rinfrescare il corpo. "Bagnare la fronte, i polsi, le braccia e fare pediluvi con acqua fresca (mai troppo fredda) e l'applicazione di panni bagnati in cotone possono aiutare ad alleviare i sintomi", continua Liviani.Mantenere un'adeguata temperatura in casa è cruciale per proteggere gli anziani dal caldo. "Utilizzare l'aria condizionata con moderazione e mai con getto diretto, posizionare ventilatori e tenere persiane e tende chiuse per evitare l'ingresso dei raggi solari e favorire l'areazione dei locali, soprattutto di sera".Infine, è importante riconoscere i sintomi del colpo di calore e sapere quando si tratta di un'emergenza. "I sintomi del colpo di calore includono temperatura corporea molto elevata (superiore ai 39 gradi), pelle calda, secca e arrossata in assenza di sudorazione, tachicardia (battito accelerato sopra le 90 pulsazioni al minuto), mal di testa intenso, vertigini o addirittura svenimento, confusione e disorientamento, e in casi gravi, anche perdita di coscienza", conclude il dott. Liviani.Sant'Anna 1984 invita tutti a seguire attentamente questi consigli per proteggere gli anziani e i fragili da questa ondata anomala di caldo estivo e per qualsiasi approfondimento visitate il sito https://www.santanna1984.it