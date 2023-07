Prudence lors des vacances : 5 raisons de viser 0,05 lors de la conduite

/EIN News/ -- MONTRÉAL, July 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche des vacances estivales de la construction, l’Association pour la santé publique (ASPQ), l’Association des spécialistes en médecine préventive du Québec (ASMPQ), MADD Canada – Les mères contre l’alcool au volant et l’Association pour le droit des accidentés (L’ADA) rappellent au public et au gouvernement l’importance d’adopter des mesures et des comportements pouvant sauver des vies sur nos routes et nos plans d’eau.



Le groupe divulgue, aujourd’hui, une infographie collective soulignant 5 raisons de viser 0,05 ou moins au volant.

Parce que chaque vie compte

Selon le plus récent bilan routier estival de la Sûreté du Québec, on déplore déjà huit collisions mortelles lors des longs congés des fêtes nationales. Ces pertes sont, chaque année, en partie dues à la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.

« Presque chaque jour, il y a un décès ou un blessé grave en lien avec l’alcool au volant. Malgré les campagnes de sensibilisation, on estime qu’encore au moins le tiers des accidents routiers sont liés, pour tout ou partie, à la consommation d’alcool. Le gouvernement doit en faire davantage pour assurer la santé et la sécurité de la population du Québec » tient à rappeler Dre Marie-Laure Hemery, présidente de l’ASMPQ.

Ces tragédies ont également un fort impact sur l’entourage des victimes comme le souligne Marie Claude Morin, responsable des services aux victimes pour le Québec de MADD Canada : « Les statistiques cachent de nombreuses victimes tuées ou blessées. L’entourage doit vivre avec les pertes résultant de ce comportement. Il est essentiel de le réaliser, et de prendre les actions nécessaires avant de conduire pour éviter des collisions mortelles dues à l’alcool. »

Une mesure qui permet de sauver des vies

Les études montrent qu’entre 0,05 et 0,08, le risque de collision mortelle est de quatre à six fois supérieur. Dès le moment où l’alcool est détectable dans notre sang, il commence à altérer notre capacité à conduire. Plusieurs facultés impliquées dans la conduite sont modifiées comme le temps de réaction face à un obstacle, la rapidité à juger d’une situation, le niveau de concentration ou encore la tendance à prendre des risques. D’ailleurs, plus de la moitié des buveurs qui évaluent être sous la limite légale de 0,08 la dépassent.

Or, seulement le Québec et le territoire du Yukon n’imposent pas encore de sanctions au-delà d’une alcoolémie de 0,05. Or, l’expérience des autres provinces montre que la mesure a des impacts positifs sur le bilan routier.

« Les chiffres indiquent rarement les blessés que l’on qualifie de légers. Mais aussi "légère" qu’elle puisse paraître, toute blessure causée par un accident peut gâcher une vie et une carrière » soulève Mme Mélanie Patenaude, directrice générale de L’ADA.

« Le gouvernement se prive actuellement d’une mesure simple d’implantation et démontrée comme étant efficace pour sauver des vies. Dans près de 9 cas sur 10, les personnes en sont à leur première infraction en matière d’alcool au volant. En attendant un changement de loi, le public est encouragé, dès maintenant, à faire le choix du 0,05 et à repenser leur relation à la consommation en contexte de conduite », réagit Marianne Dessureault, avocate responsable des affaires juridiques et porte-parole en matière d’alcool à l’ASPQ.

De nos jours, les options intéressantes sans alcool sont nombreuses et on peut prévoir nos sorties et nos déplacements autrement si l’on consomme. Assurons-nous de passer de belles vacances et visons 0,05 ou moins lors de la conduite. Nous avons tous au moins cinq bonnes raisons de faire le choix de ne pas mélanger conduite et alcool.

