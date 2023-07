eGain fait équipe avec Talkdesk pour moderniser le service client

/EIN News/ -- SUNNYVALE, Californie, 20 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN), la plus grande plateforme de connaissances pour l'engagement client, a annoncé un partenariat avec Talkdesk®, Inc., un leader mondial des centres de contact dans le cloud pour les entreprises de toutes tailles, afin d'aider les entreprises à moderniser le service client grâce au pouvoir de la gestion des connaissances imprégnée d'IA et à des capacités numériques riches.



Ce partenariat apporte une nouvelle offre au marché, le Talkdesk-eGain Connector, qui figure sur les places de marché des deux sociétés – Talkdesk AppConnect™ et eGain Marketplace™. Le connecteur inclut deux intégrations qui incorporent les connaissances et capacités numériques d'eGain dans le Talkdesk Agent Workspace™.

L'intégration de connaissances offre des réponses personnalisées et un guidage conversationnel alimenté par l'IA aux agents, sur la base du contexte transmis depuis Talkdesk ainsi que d'autres critères comme le niveau d'expérience des agents.

L'intégration numérique permet à ces derniers de co-parcourir du contenu Web et de collaborer en toute sécurité avec le client, tout en lui parlant au téléphone.

À travers ce partenariat, les clients des deux entreprises auront accès à l'intégralité de la plateforme de centre de contact cloud Talkdesk et de la suite prestigieuse d'eGain pour l'engagement numérique alimenté par les connaissances.

« Les études montrent systématiquement qu'une meilleure expérience client accroît la fidélité client et la confiance accordée à la marque. Ensemble, Talkdesk et eGain sont déterminées à aider les entreprises à réaliser ce potentiel durant chaque interaction client », a déclaré William Welch, président et directeur de l'exploitation de Talkdesk. « Les entreprises l'admettent de plus en plus et font évoluer leurs centres de contact pour améliorer les résultats et stimuler la croissance commerciale. »

« Selon Gartner, la gestion des connaissances est la technologie numéro 1 pour élever les expériences des parties prenantes et les performances opérationnelles dans un monde numérique », a commenté Ashu Roy, PDG d'eGain. « Notre solution intégrée aidera les entreprises à s'axer sur l'expérience client. »

Renseignements complémentaires

À propos d'eGain

Imprégné de l'IA, notre logiciel basé sur les connaissances automatise les expériences axées sur le numérique pour les entreprises et les agences gouvernementales. Pré-connectée avec des systèmes de centres de contact et de GRC de premier plan, la plateforme d'eGain offre une valeur ajoutée rapide et une innovation facile grâce à une assistance virtuelle, un libre-service client et des outils bureautiques modernes pour les agents. Rendez-vous sur www.eGain.com pour plus d'informations.

eGain, le logo eGain et tous les autres noms et slogans de produits eGain sont des marques commerciales ou des marques déposées d'eGain Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et produits mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées des sociétés respectives.

Contacts auprès des médias

eGain

Michael Messner

E-mail : press@egain.com

Tél. : 408 636 4514