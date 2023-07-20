企業僱主希望商學院畢業生具備當前及未來所需技能

管理專業研究生入學考試委員會 (GMAC) 調查發現企業招聘人員預測的熱門人才和招聘趨勢

/EIN News/ -- 維珍尼亞州雷斯頓, July 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 儘管宏觀經濟狀況不利，且前景充滿不確定性，但根據 GMAC 今天發布的企業招聘 調查報告 ，僱主仍對聘用商學院畢業生抱持信心。GMAC 是一個代表頂尖商學院的全球性協會，其公布了 2023 年調查結果，探討了僱主認為哪些技能將塑造未來工作場所，以及他們認為 MBA 和商學碩士學位候選人的準備情況。



僱主表示，溝通、數據分析和策略是商學院畢業生目前最重要的技能，且大多數人認為這些技能的重要性將繼續增長。值得注意的是，對技術技能感興趣的美國僱主高度重視這些技能未來的重要性，但認為商學院畢業生在特定技術能力方面可能準備得不夠充分。與其他地區的同行相比，美國招聘人員以及金融和會計行業的同行，對候選人運用某些重要傳溝通技巧的能力持更為嚴格的要求，並認為商學院可以加強培養畢業生的跨文化技能。

「大多數僱主的觀點表明，商學院正以正確的方向培訓畢業生，使他們具備當前和日益重要的技能，以成功適應一個訊息爆炸和受 AI 影響的世界。」GMAC 行政總裁 Joy Jones 表示。「我們相信，商學院及其畢業生將迎接未來升級關鍵技能的挑戰，無論是跨文化能力、Web3 和區塊鏈，還是數字傳訊，使他們能夠在全球混合型組織中蓬勃發展，並在瞬息萬變的環境中產生積極影響。」

其他重要調查結果：

整體而言，與沒有管理碩士教育背景的人才相比，僱主傾向於相信商學院教育能帶來優勢。亞洲地區和《財富》世界 500 強企業的僱主對商學院畢業生的能力和發展潛力持更為樂觀的看法，但也更傾向於大量招聘「頂尖」商學院的畢業生。與以往相同，僱主仍然更看重實體課程的人才，而非只擁有網上學位或微學分認證的人才。

「網上商學學位的畢業生應根據僱主的不同，以不同方式描述自己的資格證書，亞洲僱主更有可能重視學位本身，而美國和諮詢類僱主更願意聽到候選人獲得的具體技能。」GMAC 研究分析及傳訊主管兼報告作者 Andrew Walker 建議道。「與商學碩士學位相比，僅憑微學分認證本身較難讓僱主留下深刻印象，儘管某些僱主欣賞它們所帶來的技能。」

該調查還探討了宏觀經濟狀況如何影響全球各行業的招聘和薪資決策。令人鼓舞的是，即使考慮通貨膨脹因素，2023 年美國 MBA 的薪資預期仍高於 2022 年的預測，而行業和商學碩士的薪酬可能會下降。儘管有經濟衰退的憂慮，但 2023 年的招聘計劃仍保持樂觀，預計與 2022 年的實際情況相比，招聘商學碩士的人數會有所增長。

關於調查

20 多年來，GMAC 的 企業招聘調查報告 為全球商學院和僱主提供了數據和見解，以了解招聘、薪酬、技能需求的最新趨勢，以及對 MBA 和商學碩士畢業生的看法。GMAC 與問卷調查合作夥伴歐洲管理發展基金會 (EFMD) 和 MBA 就業服務與僱主聯盟 (MBA CSEA) 合作，於 2023 年 1 月至 3 月期間，在全球眾多商學院就業服務辦公室的協助下，收集了來自 34 個國家的 1,028 位受訪者的意見，其中 55% 來自《財富》世界 500 強企業。 GMAC 研究部門 還與市場研究公司合作，招募了其他參與者，使整體樣本更具全球代表性。

關於 GMAC

管理專業研究生入學考試委員會 (GMAC) 是一個由全球領先的研究生商學院組成的以使命為導向的協會。GMAC 為管理碩士課程行業提供世界一流的研究、行業會議、招募工具和評估，以及幫助指引考生完成高等教育之旅的資源、活動和服務。管理專業碩士入學考試 ™ (GMAT™) 考試由 GMAC 持有和管理，是使用最廣泛的研究生商學院評估手段。

每年有超過 1,200 萬準學生透過 GMAC 的網站，包括 mba.com ，了解 MBA 和商學碩士課程，與世界各地的學校建立聯繫，準備和報名考試，以及得到成功申請 MBA 和商學碩士課程的建議。 BusinessBecause 和 GMAC Tours 是 GMAC 的子公司。GMAC 是一個全球性組織，在中國、印度、英國和美國設有辦事處。

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