La Financière Canoe annonce une nomination au sein de l’équipe du secteur de l’énergie

/EIN News/ -- CALGARY, Alberta, 20 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial LP (« Canoe ») et Rafi Tahmazian ont annoncé aujourd’hui que, conformément à une stratégie à long terme pour la gestion des mandats énergétiques de Canoe, David Szybunka est promu au poste de gestionnaire de portefeuille principal et qu’il se joindra à M. Tahmazian à titre de cochef de l’équipe du secteur de l’énergie de Canoe.



« Je connais David depuis ses débuts chez Peters & Co., un courtier en placement spécialisé dans le secteur de l’énergie. Au cours des neuf années qu’il a passées à Canoe, David a gagné ma confiance et celle de ses pairs et des nombreux conseillers qui font confiance à Canoe pour gérer les actifs de leurs clients, a déclaré M. Tahmazian. David a contribué à faire de notre secteur de l’énergie l’un des plus réputés du pays. Il a d’ailleurs été reconnu six fois “TopGun Investment Mind” par les firmes de courtage. »

« Sa promotion concrétise des années de mentorat et de planification de la relève, et c’est le bon moment pour David de se joindre à moi à titre de cochef de l’équipe du secteur de l’énergie », a déclaré M. Tahmazian, qui continuera d’être cogestionnaire du Fonds Énergie Alpha Canoe, un fonds à stratégie acheteur/vendeur sans contrainte, exempté de prospectus, et lauréat 2022 des Canadian Hedge Fund Awards pour les rendements sur 1 an, 3 ans et 5 ans (fonds axés sur les actions).

En tant que cochefs, messieurs Tahmazian et Szybunka continueront de travailler en étroite collaboration afin de maximiser les rendements et de gérer les risques pour tous les mandats énergétiques de Canoe. À compter du 20 juillet 2023, M. Szybunka assumera les responsabilités de gestion de portefeuille de M. Tahmazian pour la Catégorie Portefeuille d’énergie Canoe et la Catégorie Portefeuille de revenu d’énergie Canoe, deux fonds communs de placement composés uniquement de positions acheteur.

À propos de la Financière Canoe

La Financière Canoe est l’une des sociétés de fonds communs de placement qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada. Elle gère un actif de plus de 13 milliards de dollars réparti parmi une gamme diversifiée de solutions de placement primées. Fondée en 2008, la Financière Canoe est une société de gestion de placements appartenant à ses employés, spécialisée dans le développement du patrimoine financier des Canadiens. La Financière Canoe est très présente partout au Canada, et possède des bureaux à Calgary, à Toronto et à Montréal, entre autres.

