RHODE ISLAND, July 20 - FOR IMMEDIATE RELEASE July 20, 2023

Media Contact: Arianna Conte, Deputy Director of Communications aconte@sos.ri.gov

State Senate District 1, Local Special Election Candidate Declaration Forms Now Available

PROVIDENCE, RI - Secretary of State Gregg M. Amore and the RI Department of State Elections Division today announced that Declaration of Candidacy forms are now available for candidates in the State Senate District 1, Cranston City Council, and Foster Town Council special elections.

The candidate declaration period is July 27 and July 28, 2023 for all three elections. Declaration forms must be submitted by 4 p.m. on July 28.

The filing locations for the special elections are as follows: - State Senate District 1: Providence Board of Canvassers, 25 Dorrance St., Providence - Cranston City Council: Cranston Board of Canvassers, 869 Park Ave., Cranston - Foster Town Council: Foster Board of Canvassers, 181 Howard Hill Rd., Foster Forms should be delivered or mailed to the filing location. Forms must be printed and physically signed, and cannot be emailed or faxed.

The State Senate District 1 special primary will be held on September 5, 2023 and the special election will be held on November 7, 2023.

The Cranston City Council and Foster Town Council special primaries will be held on September 5, 2023 and the special elections will be held on October 3, 2023.

Dates for candidates and voters can be found online at https://vote.sos.ri.gov/Candidates/CandidateCalendar.

To learn more about elections in Rhode Island, register to vote, or check your registration status, visit vote.ri.gov.

Ya Están Disponibles los Formularios de Declaración de Candidatura para las Elecciones Especiales del Distrito 1 del Senado Estatal y Otras Elecciones Especiales PROVIDENCE, RI – El Secretario de Estado Gregg M. Amore y la División de Elecciones del Departamento de Estado de RI anunciaron el día de hoy que ya están disponibles los formularios de Declaración de Candidatura para los posibles candidatos en las elecciones especiales del Distrito 1 del Senado Estatal, del Consejo Municipal de Cranston y del Consejo Municipal de Foster.

El período de declaración de candidatura es el 27 de julio y el 28 de julio del 2023 para las tres elecciones. Los formularios de declaración deben ser presentados antes de las 4:00 p.m. del 28 de julio.

Los formularios de declaración para las elecciones especiales deben ser entregados en los siguientes lugares: - Distrito 1 del Senado Estatal: En la Junta Local de Elecciones de Providence, ubicada en 25 Dorrance St, Providence - Consejo Municipal de Cranston: En la Junta Local de Elecciones de Cranston, ubicada en 869 Park Ave., Cranston - Consejo Municipal de Foster: Junta Local de Elecciones de Foster, ubicada en 181 Howard Hill Rd., Foster Los formularios deben ser entregados o enviados por correo a la dirección de los lugares mencionados. Los formularios deben ser impresos y firmados físicamente. No se pueden enviar por correo electrónico ni por fax.

Las elecciones primarias especiales del Distrito 1 del Senado Estatal se realizarán el 5 de septiembre del 2023 y la elección especial se realizará el 7 de noviembre del 2023.

Las elecciones primarias especiales para el Consejo Municipal de Cranston y de Foster se realizarán el 5 de septiembre del 2023 y las elecciones especiales se realizarán el 3 de octubre del 2023.

Las fechas importantes para los candidatos, así como para los votantes se pueden encontrar en línea en https://vote.sos.ri.gov/CandidatesSpanish/CandidateCalendar.

Para obtener más información sobre las elecciones en Rhode Island, inscribirse para votar o comprobar el estado de su registro de votante, visite vota.ri.gov.

