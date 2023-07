GUERBET: Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023

/EIN News/ --

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023



Accélération de l’activité

Chiffre d’affaires semestriel : 378,6 M€, en hausse de +2,8% à TCC 1 , avec une forte accélération de l’activité au 2 ème trimestre, à +6,7%

Des ventes très dynamiques en Asie (+16,6% au S1 à TCC) et EMEA (+7,8%), en retrait sur la zone Amériques (-15,3%), comme anticipé



Confirmation des objectifs financiers

Chiffre d’affaires 2023 en croissance supérieure à 5% à périmètre comparable et TCC

Taux de marge d’EBITDA retraité2 : autour de 11% en 2023, avant un retour en 2024 à un niveau supérieur à celui de 2021 (14,4%)



Refinancement de la dette du Groupe signé le 18 juillet 2023





Villepinte, le 20 juillet 2023 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie son chiffre d’affaires du 1er semestre 2023. Au 30 juin, les ventes du Groupe s’élèvent à 378,6 M€, en hausse de +2% par rapport au 1er semestre 2022 (371,1 M€). L’évolution de l’activité intègre un effet de change défavorable de 2,9 M€. À taux de change constant (TCC), le chiffre d’affaires du Groupe au 1er semestre 2023 est en hausse de 2,8% par rapport à la même période en 2022.

Après un léger repli au 1er trimestre de l’exercice en cours (-1,3%), l’activité de Guerbet à TCC est ressortie en hausse de +6,7% au 2ème trimestre. Cette accélération parfaitement conforme aux anticipations du Groupe conforte ses objectifs financiers pour l’ensemble de l’exercice en cours et le suivant.

Répartition géographique du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

En millions d’euros,

au 30 juin 2023 S1 2022



S1 2023

à taux de change courant



% variation



S1 2023

à taux de change constant1



% variation



Ventes EMEA 165,6 178,5 +7,8% 178,5 +7,8% Ventes Asie 90,9 101,5 +11,6% 106,1 +16,6% Ventes Amériques 114,5 98,6 -13,9% 97,0 -15,3% Total 371,1 378,6 +2,0% 381,5 +2,8%

[1] À taux de change constant : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

Sur la zone EMEA, l’activité s’affiche sur l’ensemble du premier semestre en croissance de +7,8% à taux de change courant et à TCC. Cette évolution reflète une hausse soutenue des volumes, conjuguée à des effets prix positifs et en accélération depuis le début de l’année.

En Asie, la forte hausse du chiffre d’affaires au premier semestre (+11,6%) est d’autant plus notable qu’elle intègre un effet change négatif, en lien avec la baisse du yuan et du yen sur la période. À TCC, la croissance en Asie ressort ainsi à +16,6% grâce à une vive accélération au deuxième trimestre (+30,1%) tirée par le Japon et surtout la Chine, où la mise en place d’une distribution en direct, il y a tout juste un an, continue de porter ses fruits.

Sur la zone Amériques, les ventes sont en retrait de -15,3% à TCC. Cette évolution en ligne avec les anticipations du Groupe reflète en partie l’optimisation du portefeuille clients et les arbitrages de production liés au lancement d’Elucirem TM dont les ventes ne se feront sentir significativement qu’à partir du deuxième semestre 2023. Par ailleurs, la normalisation de la production sur le site de Raleigh (Caroline du Nord) n’a pas encore produit son plein effet au niveau des facturations.

Répartition par activité du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

En millions d’euros,

au 30 juin 2023 S1 2022



S1 2023

à taux de change courant



% variation



S1 2023

à taux de change constant1



% variation



Imagerie Diagnostique 328,1 336,5 +2,5% 339,0 +3,3% IRM 121,3 125,0 +3,1% 125,2 +3,2% Rayons X 206,8 211,4 +2,2% 213,9 +3,4% Imagerie Interventionnelle 43,0 42,2 -1,9% 42,5 -1,1% Total 371,1 378,6 +2,0% 381,5 +2,8%

[1] À taux de change constant : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires de l’activité Imagerie Diagnostique au premier semestre 2023 est en progression de 3,3% à TCC (+2,5% à taux de change courant). À noter que le pôle Rayons X intègre désormais le chiffre d’affaires de la société Intrasense, consolidée à partir de janvier 2023.

Sur le pôle IRM , la croissance de 3,2% à TCC a été marquée par une accélération au 2 ème trimestre (+5,6%) ; les premières ventes d’Elucirem TM sont conformes aux anticipations du Groupe avec une accélération attendue sur le deuxième semestre.

Le chiffre d'affaires du pôle Rayons X progresse de 3,4% à TCC. Cette évolution résulte de la poursuite d'une hausse très significative des ventes de Xenetix® et d'une baisse des volumes sur Optiray®, en lien avec les arbitrages de production faits en S1 sur le site de Raleigh.

En Imagerie Interventionnelle, les ventes à TCC sont en retrait de -1,1% par rapport au 1er semestre 2022 à la suite d’un effet de base sur la zone Asie-Pacifique, mais en progression sur le seul 2ème trimestre 2023, à +1,4%. Sur l’année, le segment devrait connaitre une croissance soutenue.

Acquisition de 56,5% du capital d’Intrasense

Au premier semestre 2023, le Groupe a franchi une étape importante dans sa feuille de route en Intelligence Artificielle (IA). À la suite de son entrée au capital d’Intrasense en janvier, puis au succès de l’OPA volontaire clôturée le 5 juin, Guerbet est devenu l’actionnaire majoritaire d’Intrasense avec 56,5% du capital (communiqué de presse du 08/06/2023).

La Medtech (3,8 M€ de chiffre d’affaires en 2022) a rejoint le Groupe afin d’accélérer sa stratégie de commercialisation de technologies d’IA provenant de tiers. L’accord de licence non-exclusif signé entre les deux sociétés prévoit ainsi l’intégration aux solutions Intrasense (plateforme Myrian®) des algorithmes développés par Guerbet dans la détection de lésions hépatiques et osseuses, des cancers de la prostate et du pancréas. Ensemble, Guerbet et Intrasense ambitionnent de se positionner comme un acteur majeur de l’IA appliquée à l’imagerie médicale en oncologie.

Confirmation des objectifs financiers pour 2023 et 2024

Guerbet aborde le second semestre 2023 avec confiance. L’accélération constatée depuis le début de l’année des effets prix positifs, témoignant du « pricing power » du Groupe face aux tensions inflationnistes (sur l’iode notamment), est amenée à se poursuivre. Parallèlement, l’activité devrait profiter de la montée en puissance progressive des ventes d’EluciremTM, ainsi que d’un fort rebond de l’activité commerciale sur la zone Amériques, en lien avec la normalisation désormais complète de la production à Raleigh par rapport à fin 2021. Au total, et comme indiqué en mars dernier lors de la publication des résultats annuels, la hausse du chiffre d’affaires au second semestre 2023 est attendue plus forte qu’au premier.

Pour l’ensemble de l’exercice, Guerbet confirme viser une croissance de son chiffre d’affaires supérieure à 5% à périmètre comparable et TCC. Au niveau de la rentabilité, le Groupe anticipe toujours un taux de marge d’EBITDA / Chiffre d’affaires retraité2 autour de 11%, avant un retour dès 2024 de ce taux de marge à un niveau supérieur à celui connu en 2021 (14,4%).

Refinancement de la dette du Groupe

Le 18 juillet 2023, Guerbet a signé un contrat de crédit de 350 M€, dont une facilité crédit revolving de 100 M€ non-tirée, en refinancement de sa dette existante. Ce contrat, sur une période de cinq ans avec, pour la facilité revolving une option de prorogation pour deux ans (« 5 ans+1+1 »), est conclu avec un groupe de huit partenaires bancaires. Il remplace le contrat de crédit existant qui arrivait à échéance en mars 2024.

Par ailleurs, afin de contribuer à son développement et de diversifier ses sources de financement, Guerbet annonce la signature de contrats pour l’émission d’obligations EuroPP pour un montant de 50 M€ et l’émission d’obligations Relance pour un montant de 50 M€ sur une période de six ans et demi et huit ans respectivement.

Ces financements permettent une extension de la maturité moyenne de la dette du Groupe et prévoient la possibilité de mettre en place une indexation de la marge selon la performance d’indicateurs ESG existants du Groupe.

La finalisation de ces opérations est attendue d’ici la fin du mois de juillet 2023.







A propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 830 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons entre 8 et 10 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans cinq centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 753 millions d’euros en 2022. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au chapitre 4.9 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel du Groupe enregistré par l’AMF sous le numéro n° D.23-0203 le 31 mars 2023, disponible sur le site du Groupe ( www.guerbet.com ).



Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com









