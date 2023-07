Kia Canada accepte maintenant les réservations de l’EV9. Les spécifications sont confirmées pour la production canadienne

Véhicule phare entièrement électrique, l’EV9 est le premier VUS à trois rangées entièrement électriques de Kia. Offrant assez d’espace pour toutes les aventures, il est doté d’équipements de pointe rivalisant avec ceux des VUS de luxe.



Une quantité limitée des premiers véhicules construits pour Kia Canada pourra être réservée avec un acompte de 1 000 $

Les réservations en ligne commenceront le 31 juillet 2023, et les clients peuvent s’inscrire à l’avance sur kia.ca/EV9 pour y accéder

L’EV9 doit arriver au Canada à la fin de l’année 2023

Les prix seront annoncés ultérieurement cette année



/EIN News/ -- TORONTO, 20 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kia Canada annonce qu’elle acceptera les réservations du très attendu EV9 à compter du 31 juillet 2023. En tant que premier VUS à trois rangées entièrement électrique de Kia, l’EV9 devient le nouveau véhicule vedette de la gamme et un pionnier dans le segment des véhicules de production en série.

L’EV9 sera le premier véhicule de la gamme à adopter une nouvelle nomenclature traduisant les éléments naturels guidant la philosophie de développement durable de Kia. Les versions canadiennes incluront la version « Wind » et la version « Land », ainsi qu’une version « GT-Line » à l’apparence sophistiquée et au design élégant. La version GT-Line arborera des jantes en alliage léger de 21 pouces, des longerons de toit pontés, des moulures latérales foncées, des rétroviseurs noir lustré, des pare-chocs avant et arrière exclusifs, deux toits ouvrants, des sièges de relaxation à la 2e rangée et, en option, une fonction d’accentuation des performances.

« Ce véhicule exceptionnel de Kia est une étape importante, tant pour notre marque que pour le secteur automobile dans son ensemble, » précise M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l’exploitation de Kia Canada. « Il crée en effet un nouveau segment inédit. Nous avons le plaisir de proposer aux conducteurs de réserver leur EV9 et de profiter en avant-première de ses caractéristiques de luxe, de ses technologies futuristes et de son design audacieux. »

Conçu sur l’architecture E-GMP dédiée aux véhicules électriques de Kia et doté d’une technologie de batterie de quatrième génération, l’EV9 maximise l’espace et peut accueillir jusqu’à sept passagers. Son empattement long et son plancher plat assurent une grande flexibilité de configurations et un confort exceptionnel pour tous les occupants.

Grâce à l’intégration de technologies embarquées de pointes, notamment les mises à jour OTAi des systèmes du véhicule, une clé numérique à bande ultralargeii optionnelle et l’alimentation électrique fournie par le véhicule (V2L), l’EV9 évolue avec les besoins de son conducteur. Grâce à son dispositif de chargement de 800 V de série, l’EV9 est compatible avec les chargeurs CA ultrarapides, et sa batterie peut être rechargée de 10 à 80 % en moins de 25 minutes à l’aide d’un chargeur EVSE de 350 km (310 A max.).iii

Le design extérieur de l’EV9 : Le triomphe des proportions

Dès le premier regard, l’EV9 incarne l’apparence robuste et sophistiquée d’un VUS électrique de luxe.

Avec sa longueur de 5 015 mm et son empattement de 3 100 mm, l’EV9 est légèrement plus long que le VUS Telluride et comparable en termes de hauteur (1 755 mm) et de largeur (1 980 mm). Lorsque tous les sièges sont relevés, l’EV9 propose un espace de chargement de 573 litres, espace qui passe à 2 314 litres lorsqu’on rabat les deux rangées de sièges à l’arrière.

La célèbre calandre en museau de tigre de Kia a été repensée, afin de mieux souligner la profondeur et les dimensions de ce véhicule entièrement électrique. Elle est encadrée de chaque côté par des phares à DEL étroits. En primeur sur un véhicule Kia, une version optionnelle de cette calandre inclut un éclairage à motifs étoilés à DEL que le conducteur peut personnaliser, en choisissant parmi cinq éclairages d’accueil dynamiques.

L’avant de tous les EV9 arbore l’expression confiante et unique des véhicules Kia, tout en y ajoutant une touche futuriste. À l’arrière, les feux fins attirent le regard vers l’extérieur de la carrosserie de l’EV9, tandis que les poignées affleurantes contribuent à accentuer le profil épuré et se déploient automatiquement à l’arrivée du conducteur.

Chaque détail de l’EV9 a été pensé pour accentuer sa beauté, incluant les jantes allant de 19 à 21 pouces selon l’option choisie. La version GT-Line de l’EV9 pousse l’esthétique encore plus loin en ajoutant un style exclusif et des longerons de toit surélevésiv, ainsi que des pneus et des jantes en alliage de 21 pouces uniques à ce modèle.

L’intérieur de l’EV9 : Un sanctuaire moderne

Le design de l’intérieur de l’EV9 suit la philosophie des « dix indispensables » de Kia, un nouveau paradigme de couleur, de matières et de finitions (CMF) qui s’appliquera à tous les futurs modèles du constructeur. Cette approche CMF prend vie à l’intérieur de l’EV9, grâce à l’utilisation d’une sellerie en cuir synthétique, de peintures sans BTX pour certaines garnitures intérieures et de tapis et tissus composés de matériaux partiellement recyclés.

De la garniture de plafond aux surfaces intérieures, ces matériaux modernes et innovants offrent une expérience tactile de qualité pour tous les occupants et créent un habitacle bien équipé sans l’utilisation de produits d’origine animale.

Le minimalisme est le mot d’ordre de l’habitacle de l’EV9. Les commutateurs haptiques centraux du système d’infodivertissement apparaissent uniquement à l’allumage de l’EV9. La console centrale flottante à deux niveaux s’étend de la première à la deuxième rangée et inclut un tiroir de rangement pour les passagers avant et des porte-tasses et un espace de rangement coulissant optionnel pour les passagers arrière. À l’avant, on retrouve un affichage tête-haute en couleur optionnel, bien camouflé devant le conducteur.

Un rétroviseur à affichage intégral optionnel remplace le rétroviseur intérieur traditionnel. Il suffit d’actionner l’onglet inférieur pour activer la camérav. Le son cristallin de la chaîne audio de luxe Meridian® de 708 wattsvi optionnelle est diffusé par 14 haut-parleurs performants, créant une atmosphère sereine et tranquille. Un éclairage à DEL optionnel illumine le logo Kia sur le volant.

Chaque occupant de l’EV9 est considéré comme un passager de classe affaires. Les sièges du passager avant et de la deuxième rangée intègrent, en option, un mode « relaxation » avec un repose-pied à commandes électriques, et à la deuxième rangée, des réglages électriques, le chauffage et le refroidissement par air. Les ports d’alimentation USB-C parsemés dans la cabine permettent à tous de recharger leurs appareils. Pour accentuer l’atmosphère relaxante, certaines versions de l’EV9 proposent un éclairage d’ambiance aux couleurs réglables indépendamment pour la section supérieure et la section inférieure de l’habitacle.

Dès son lancement, l’EV9 sera disponible en six ou sept places. La prise V2L optionnelle, située dans l’espace de chargement, alimente divers appareils électriques de camping et le régulateur de la température à trois zones de série assure le confort individualisé de tous les occupants.

Le groupe motopropulseur de l’EV9 : Conçu pour performer

Si l’EV9 est le deuxième modèle Kia créé sur la plateforme E-GMP, il est le premier à intégrer une technologie de batterie quatrième génération améliorant la densité d’énergie. Au Canada, l’EV9 offrira deux choix de groupes motopropulseurs. Le premier proposera une batterie de 99,8 kWh et moteur unique avec une autonomie d’environ 480 km. Le deuxième inclura deux moteurs et une traction intégrale à couple vectoriel générant une puissance de 283 kW (379 ch) et un couple de 516 lb-pi, un embrayage électronique et un bouton de démarrage intégré. Avec une vitesse de chargement maximale de 350 kW et un chargeur embarqué de 11 kW, l’EV9 est compatible à la fois avec les chargeurs DC ultrarapides et avec le chargement de niveau 2.

Conçu pour faire honneur à son titre de VUS capable, l’EV9 propose une capacité de chargement maximale de 5 000 lb et plusieurs modes de conduite s’adaptant à toutes sortes de conditions météorologiques, incluant la neige, la boue et le sable.

La technologie de l’EV9 : Connectée et ultramoderne

L’EV9 est équipé d’un cockpit à navigateur connecté (ccNc) de prochaine génération. Reflétant le style de l’extérieur, l’interface du ccNc s’inspire des traits horizontaux, des courbes lisses et du contraste élevé du logo Kia. Plus rapide, le système d’exploitation ccNc affiche à haute fidélité des commandes rapides disponibles en balayant l’écran. L’EV9 sera également le premier modèle Kia à pouvoir être mis à jour en mouvement, afin de personnaliser stratégiquement les logiciels des véhicules et de guider le conducteur vers les bornes de chargement en fonction de l’heure d’arrivée prévue et de l’autonomie estimée.

L’EV9 est également conçu pour devenir une source d’alimentation mobile, grâce à son bloc de commande de chargement embarqué (ICCU) et la fonction V2Lvii.

La clé numérique perfectionnée à bande ultralarge, incluse de série sur l’EV9, permettra aux conducteurs d’utiliser un téléphone intelligent compatible comme une clé virtuelle pour verrouiller, déverrouiller et conduire leur véhicule. Le propriétaire pourra également partager la clé avec des proches en envoyant un texto sur un appareil compatible. Grâce à cette technologie de pointe, le conducteur de l’EV9 pourra le déverrouiller sans avoir à tenir son téléphone intelligent.

Systèmes ADAS : Le perfectionnement d’un art

L’EV9 raffine et prolonge la liste des systèmes perfectionnés d’assistance à la conduite (ADAS) disponibles sur l’EV9. Pour la première fois sur un véhicule Kia nord-américain, l’EV9 sera équipé de la conduite assistée perfectionnée sur autoroute (AHDA)viii et de l’assistance de suivi de voie 2 (LFA-2)ix.

La conduite assistée sur autoroute 3 (HDA-3) est un dispositif pratique qui aide le conducteur à conserver une distance prédéfinie avec le véhicule qui le précède, à rester au milieu de sa voie sur certaines autoroutes et à changer de voie dans certaines situations.

La LFA-2 est un dispositif utile qui aide le conducteur à maintenir son véhicule au centre des marquages détectés sur la voie.

L’une des technologies d’assistance active à la conduite les plus importantes sur l’EV9 reste l’assistance d’évitement de collision frontale (FCA-2)x. Ce dispositif aide à détecter et prévenir les risques de collision dans certaines circonstances. Sur l’EV9, la FCA de base est améliorée pour pouvoir détecter, dans certaines situations, les véhicules, les piétons et les cyclistes se trouvant devant (FCA-CPC); les véhicules approchant lors d’un virage à gauche à un croisement (FCA-JT); et les véhicules arrivant par la droite ou par la gauche lors du passage d’une intersection (FCA-JC).

Ce système est également conçu pour aider à freiner et/ou à diriger le véhicule, dans le but d’empêcher ou de minimiser l’impact si le véhicule détecte : des véhicules arrivant à contresens pendant un dépassement (FCA-LO); les véhicules se trouvant devant lors d’un changement de voie (FCA-LS); ainsi que des obstacles, des piétons ou d’autres véhicules se trouvant devant le véhicule en marche avant. Dans certaines circonstances, la FCA aidera à réduire la gravité de l’impact avec un véhicule en émettant des alertes sonores et visuelles et en activant les freins (FCA-DO). L’avertisseur de collision dans les angles morts (BCW) et l’écran d’affichage des angles morts (BVM) optionnels visent à détecter et à afficher les véhicules s’approchant par derrière sur la voie d’à-côté et, dans certains cas, peuvent même freiner le véhicule pour aider à éviter les accidents lors des changements de voie (BCA).

L’EV9 sera également doté de nombreuses technologies d’assistance à la conduitexi modernes, incluant la commande automatique des feux (HBA)xii, l’assistance intelligente au respect des limites de vitesse (ISLA), l’assistance au maintien de voie (LKA-2), l’assistance de sortie sécurité (SEA), l’avertisseur de sortie sécuritaire (SEW)xiii et le régulateur de vitesse intelligent avec arrêt et démarrage.

Utilisant des caméras situées tout autour de l’EV9, l’écran arrière et l’écran panoramiquexiv affichent une image élargie à 360 degrés des alentours du véhicule lors des marches arrière ou des manœuvres de stationnement. L’assistance intelligente au stationnement à distance 2, proposée en option, permet de faire entrer ou sortir l’EV9 de certaines places de stationnement tout en restant à l’extérieur du véhicule. L’EV9 est également capable de se garer en autonomie tandis que le conducteur reste à l’intérieurxv. Enfin, l’assistance d’évitement de collision transversale arrière et l’avertisseur de distance de stationnement avant et arrière simplifient les manœuvres de stationnement dans de nombreuses circonstances.

En plus de ces technologies actives d’assistance à la conduite, l’EV9 est muni de 10 coussins gonflables, incluant un coussin gonflable centra à l’avant, visant à réduire la gravité des impacts sur le passager avant lors de certaines collisionsxvi.

L’EV9 de Kia doit arriver au Canada d’ici la fin de l’année 2023 et son prix sera annoncé à l’approche de cette date. Pour obtenir davantage d’information sur l’EV9 ou réserver ce véhicule, veuillez visiter www.kia.ca/EV9.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d’un réseau de 198 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à créer un espace permettant d’inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

i Kia Connecte est disponible uniquement sur certains modèles ou certaines versions. Les fonctionnalités spécifiques peuvent varier en fonction du modèle ou de la version. La recherche par destination est uniquement disponible sur les véhicules équipés d’un navigateur. Certaines fonctionnalités sont accessibles uniquement par le biais de l’application sur téléphone intelligent, le portail en ligne des conducteurs et/ou le véhicule. Le service est gratuit pendant trois ans après le premier enregistrement du véhicule. Des frais d’abonnement mensuels pourraient s’appliquer après la période d’essai gratuite. Veuillez demander tous les détails à votre concessionnaire.

ii Pour pouvoir utiliser la clé numérique Kia, le conducteur doit posséder un abonnement admissible à Kia Connecte et un appareil intelligent possédant un forfait actif de transfert de données. Des frais de service cellulaire habituels pourraient s’appliquer lors de l’utilisation d’un appareil intelligent.

iii L’utilisation fréquente d’un chargeur rapide CC peut avoir un impact négatif sur la performance et la durabilité de la batterie. Kia recommande de minimiser l’utilisation des chargeurs rapides CC.

iv Les barres de toit et les accessoires de galerie de toit sont vendus séparément et ne sont pas inclus. Transportez toujours votre chargement en toute sécurité.

v Rétroviseur à affichage intégral « Full Display Mirror® » est une marque de commerce enregistrée de Gentex.

vi Meridian® est une marque de commerce enregistrée de Meridian Audio Ltd.

vii Le générateur embarqué peut être utilisé jusqu’à ce que le chargement de la batterie atteigne 20 %.

viii Lorsqu’elles sont activées, la conduite assistée sur autoroute et la conduite assistée perfectionnée sur autoroute ne remplacent en aucun cas une conduite sécuritaire. Les dispositifs pourraient ne pas détecter tous les objets autour du véhicule et fonctionnent uniquement sur certaines autoroutes. Conduisez toujours avec prudence et de façon sécuritaire.

ix Lorsqu’elle est activée, l’assistance au suivi de voie ne remplace en aucun cas une conduite sécuritaire. Le dispositif pourrait ne pas détecter tous les objets autour du véhicule. Conduisez toujours avec prudence et de façon sécuritaire.

x Lorsqu’elle est activée, l’assistance d’évitement de collision frontale ne remplace en aucun cas une conduite sécuritaire. Le dispositif pourrait ne pas détecter tous les objets autour du véhicule. Conduisez toujours avec prudence et de façon sécuritaire.

xi Les systèmes perfectionnés d’assistance à la conduite ne remplacent en aucun cas une conduite sécuritaire. Les dispositifs pourraient ne pas détecter tous les objets autour du véhicule. Conduisez toujours avec prudence et de façon sécuritaire.

xii Lorsqu’elle est activée, la commande automatique des feux ne fonctionne pas à certaines vitesses, sous certaines luminosités et dans certaines conditions de conduite. Restez à l’affût des conditions routières et utilisez les principes du Code de la route lors de l’utilisation des feux de route.

xiii Lorsqu’il est activé, l’avertisseur de sortie sécuritaire ne remplace pas l’attention des personnes et pourrait ne pas détecter tous les objets entourant le véhicule. Surveillez toujours la circulation autour du véhicule lorsque vous en sortez.

xiv L’écran panoramique ne remplace pas une conduite sécuritaire et pourrait ne pas détecter ou afficher tous les objets entourant le véhicule. Conduisez toujours avec prudence et de façon sécuritaire.

xv L’assistance intelligente au stationnement à distance pourrait ne pas détecter tous les objets autour du véhicule. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour connaître les limites, les avertissements et les instructions d’utilisation de cette fonctionnalité.

xvi Pour votre sécurité, portez toujours votre ceinture de sécurité. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour obtenir des renseignements supplémentaires importants sur les coussins gonflables, incluant les précautions et les avertissements à suivre.

