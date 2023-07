Le détaillant de mode en ligne SHEIN tiendra sa toute première expérience de pop-up à Montréal

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 20 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le célèbre e-détaillant de mode SHEIN est heureux d'annoncer sa toute première expérience de magasinage pop-up " see now buy now " à Montréal. L'événement de quatre jours aura lieu au Quartier DIX30 du 27 au 30 juillet et présentera les dernières tendances en matière de vêtements, d'accessoires et de produits de beauté.



Avec une vaste collection qui répond au style unique de chaque individu, la marque est devenue une destination de choix pour les passionnés de mode. Maintenant, les résidents de Montréal et les visiteurs auront l'occasion d'explorer l'incroyable choix de SHEIN en personne.

Les invités auront la chance exclusive d'acheter une vaste sélection de vêtements, d'accessoires et de produits de beauté SHEIN, parfaits pour la saison des festivals et la rentrée scolaire. L'un des aspects les plus marquants de l'événement sera la disponibilité de pièces de la célèbre collection SHEIN X, un programme unique qui aide les créateurs de mode à réaliser leurs rêves. Lancé en 2021, ce programme est connu pour ses collaborations avec près de 3 000 créateurs de mode et artistes de plus de 20 pays, notamment avec 70 créateurs canadiens.

L'événement se tiendra au Quartier DIX30, une destination de magasinage de choix à Montréal, et sera ouvert pendant les heures d'ouverture du centre commercial, laissant ainsi amplement le temps aux passionnés de mode d'explorer la boutique éphémère.

Profitez de cette occasion unique de magasiner les dernières tendances de la mode et de découvrir la marque SHEIN de première main. Rejoignez-nous au Quartier DIX30 du 27 au 30 juillet et plongez-vous dans l'univers de SHEIN.

À propos de SHEIN

SHEIN est un détaillant en ligne de mode et de style de vie qui s'engage à rendre la beauté de la mode accessible à tous. La marque utilise la technologie de fabrication à la demande pour connecter les fournisseurs à sa chaîne d'approvisionnement agile, réduisant ainsi le gaspillage des stocks et permettant de livrer une variété de produits abordables aux clients du monde entier. En avril 2022, la société a annoncé evoluSHEIN, une collection orientée vers un but précis, fabriquée à partir de matériaux privilégiés tels que le polyester recyclé et la viscose respectueuse des forêts. Depuis ses bureaux internationaux, SHEIN touche des clients dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus sur SHEIN Canada, visitez ca.shein.com.

À propos de SHEIN X

SHEIN X développe la créativité en offrant aux créateurs de mode, aux artistes et aux marques un accès sans précédent à notre chaîne d'approvisionnement, à notre technologie et à nos ressources marketing. Nous avons pour mission de rendre le commerce de la mode accessible à tous. Depuis son lancement au début de l'année 2021, SHEIN X a établi des partenariats avec près de 3 000 créateurs et artistes de plus de 20 pays. SHEIN X a lancé près de 2 000 collections avec plus de 25 000 créations originales au cours des deux dernières années, dont 70 designers et artistes canadiens qui ont rejoint ce programme depuis 2021.

