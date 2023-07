Exploration Brunswick recoupe 25,1 mètres à 1,00 % Li2O au projet Anatacau Ouest

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 20 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (TSXV:BRW; OTCQB:BRWXF; « BRW » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu'elle a reçu tous les résultats de sa campagne de forage sur son projet Anatacau Ouest, situé dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec. Les résultats finaux proviennent des six derniers sondages. Au total, 17 des 18 sondages ont recoupé des pegmatites et, fait important à noter, les pegmatites restent ouvertes en profondeur avec un potentiel pour de nouvelles pegmatites plus au sud et vers l’est.

Meilleurs résultats de forage de ce nouveau lot de données :

25,1 mètres à 1,00 % Li 2 O dans le sondage AW-23-17, incluant 18,1 mètres à 1,37 % Li 2 O ;

dans le sondage AW-23-17, incluant ; 18,2 mètres à 1,31 % Li 2 O dans le sondage AW-23-18;

dans le sondage AW-23-18; 18,2 mètres à 1,33 % Li 2 O, incluant 9,5 mètres à 1,74 % Li 2 O et 3,5 mètres à 2,11 % Li 2 O dans le sondage AW-23-05.



M. Killian Charles, président et chef de la direction de BRW, a déclaré : « Nous sommes très heureux de retourner à Anatacau Ouest et Anatacau maintenant que les restrictions ont été levées. L’indice de spodumène Anaïs récemment annoncé souligne le potentiel régional des deux projets. Nous croyons que l’exploration systématique de l’ensemble de nos claims continuera de nous mener à de nouvelles découvertes. Les deux cibles seront priorisées dans le cadre des travaux de forage vers la fin du troisième trimestre. »

Aperçu de la campagne de forage à Anatacau Ouest

À la suite des travaux de forage réalisés jusqu’à maintenant, BRW croit avoir recoupé au moins deux pegmatites à spodumène distinctes et continues. Toutes les pegmatites sont orientées au nord-nord-est, forment un patron en échelon avec un espacement serré et sont fortement inclinées vers l’ouest. Les pegmatites sont encaissées dans des roches métasédimentaires le long d’un couloir de déformation est-ouest, dans un contexte similaire au gîte de lithium voisin James Bay d’Allkem.

Les travaux de forage ciblaient initialement la minéralisation près de la surface, ainsi les pegmatites ont été vérifiées par forage jusqu’à une profondeur verticale maximale de 137 mètres seulement. Elles restent ouvertes en profondeur. De plus, il existe un potentiel de répétition de nouvelles pegmatites plus au sud et vers l’est.

La minéralisation en lithium se compose principalement de spodumène avec un peu de lépidolite. Les cristaux de spodumène sont généralement bien formés, de taille décimétrique (jusqu’à 10 cm) et de couleur blanche à gris pâle. Fait important à noter, la teneur montre une forte corrélation avec le pourcentage de spodumène visuellement identifié dans les carottes de forage, ce qui permet à BRW d’évaluer rapidement le potentiel en lithium des intervalles minéralisés recoupés en forage d’exploration.



Tableau 1 : Intervalles minéralisés issus de la campagne de forage de l’hiver 2023 à Anatacau Ouest

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Li 2 O

(%) AW-23-01 8,6 12,8 4,2 0,21 30,6 57,1 26,5 1,51 AW-23-02 29,6 37,2 7,6 0,69 AW-23-03 Aucun intervalle significatif AW-23-04 31,3 34,0 2,7 0,92 incl. 32,3 33,0 0,7 1,73 AW-23-05 59,7 64,3 4,6 0,55 83,7 89,3 5,6 0,64 93,3 100,9 7,6 1,13 incl. 93,3 98,3 5,0 1,57 179,0 197,1 18,2 1,33 incl. 179,0 188,4 9,5 1,74 incl. 184,9 188,4 3,5 2,11 et 189,9 195,5 5,6 1,19 AW-23-06 154,5 164,9 10,4 0,57 incl. 156,5 157,5 1,0 1,29 et 161,5 164,1 2,6 1,55 AW-23-07 Aucun intervalle significatif AW-23-08 31,1 32,1 1,0 0,52 AW-23-09 Aucun intervalle significatif AW-23-10 44,7 47,0 2,3 1,09 54,2 57,1 2,9 0,45 63,0 72,9 9,9 1,03 incl. 66,0 70,0 4,0 1,30 AW-23-11 170,2 172,5 2,3 0,13 AW-23-12 Aucun intervalle significatif AW-23-13 Aucun intervalle significatif AW-23-14 16,9 17,9 1,0 1,04 117,2 127,3 10,1 1,06 incl. 121,1 126,0 4,9 1,63 161,6 174,2 12,6 1,12 AW-23-15 Aucun intervalle significatif AW-23-16 43,7 47,2 3,5 1,07 incl. 43,7 45,7 2,0 1,34 148,0 150,0 2,0 0,63 incl. 149,0 149,4 0,4 1,19 AW-23-17 35,8 68,1 32,4 0,79 incl. 42,5 67,6 25,1 1,00 incl. 42,5 60,6 18,1 1,37 AW-23-18 10,2 28,4 18,2 1,31 incl. 15,4 28,4 13,0 1,41 et 10,2 13,5 3,3 1,67



Remarque : Toutes les carottes de forage sont de calibre NQ et tous les intervalles sont présentés en longueur dans l’axe de forage. L’épaisseur réelle des intervalles n’est pas confirmée mais est estimée à environ 70 % de l’épaisseur apparente. Les intervalles significatifs présentent des teneurs de plus de 0,1 % Li 2 O.

Figure 1 : Vue en plan des sondages forés à Anatacau Ouest





Tableau 2 : Localisation des sondages de l’hiver 2023

Sondage Profondeur

total

(m) Azimut

(°) Pendage

(°) Estant Nordant Élévation

(m) AW-23-01 198 109,7 -45 361721 5788558 200 AW-23-02 198 109,5 -45 361891 5788526 201 AW-23-03 198 109,5 -45 362005 5788571 200 AW-23-04 201 110 -45 361717 5788482 198 AW-23-05 216 109,8 -45 361715 5788622 200 AW-23-06 195 110 -45 361712 5788729 200 AW-23-07 204 110,3 -45 361710 5788399 200 AW-23-08 195 110,9 -45 361892 5788456 200 AW-23-09 198 110,2 -45 361889 5788596 200 AW-23-10 195 110,6 -45 361890 5788666 200 AW-23-11 198 109,8 -45 363832 5788240 221 AW-23-12 195 109,7 -45 363614 5788543 205 AW-23-13 201 110 -45 364149 5788353 200 AW-23-14 180 110,1 -45 361817 5788666 200 AW-23-15 201 110 -45 361914 5788758 200 AW-23-16 229 110 -45 361812 5788761 200 AW-23-17 237 290 -45 361885 5788536 200 AW-23-18 252 290 -45 681891 5788600 200



Assurance-qualité et contrôle de la qualité

BRW adhère à un rigoureux programme d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité en ce qui a trait à la manipulation et l’échantillonnage des carottes de forage, le transport des échantillons et les analyses. Les échantillons de carottes de forage issus des projets de la Société sont transportés de façon sécuritaire jusqu’à la carothèque sur le site, où ils sont décrits et échantillonnés sur des intervalles de 0,5 à 1,0 m. Parmi les échantillons sélectionnés pour analyse, des échantillons stériles (blancs) de quartz et des matériaux de référence certifiés sont insérés dans les lots d’échantillons à un taux d’environ 10 pour cent. Les échantillons sont expédiés aux installations de préparation d’ALS Canada Ltd à Val-d’Or. Les pulpes sont analysées aux installations d’ALS Canada Ltd à Vancouver. Tous les échantillons sont analysés par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS. Les intersections de forage publiées utilisent une teneur de coupure analytique inférieure de 0,1 % Li 2 O.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été révisés et approuvés par M. François Goulet, directeur, Québec. Il est un géologue professionnel enregistré au Québec est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101.

À propos d’Exploration Brunswick

Exploration Brunswick est une société d’exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se consacre à l’exploration pour le lithium dans les secteurs moins explorés au Canada. Le lithium est un métal critique nécessaire à la décarbonisation mondiale et à la transition énergétique. La Société vise à faire avancer rapidement le plus grand portefeuille de projets d’exploration préliminaire pour le lithium au Canada avec des propriétés au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Relations avec les investisseurs / Demandes d’information

M. Killian Charles, président et chef de la direction (info@brwexplo.ca)

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier; ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR à l’adresse : www.sedar.com. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/07ddec2e-0652-488c-90b0-cf72cc173a41/fr