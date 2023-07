Temenos schließt Zertifizierung für neuen Sofortzahlungsdienst der Federal Reserve ab

Temenos nimmt am Pilotprojekt für den FedNow-Dienst teil und ermöglicht schnellere Zahlungen auf einer flexiblen, cloud-nativen Plattform

/EIN News/ -- GENF, July 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen die Zertifizierung für den FedNowSM-Dienst, das neue Sofortzahlungsangebot der Federal Reserve, das im Juli 2023 eingeführt wird, erfolgreich abgeschlossen hat. Über den flexiblen, cloud-nativen Payments Hub von Temenos können Banken den FedNow-Dienst unterstützen und ihren Kunden schnellere Zahlungsdienste anbieten.



FedNow ist ein Netzwerk für Sofortzahlungen, das Gelder direkt und sofort zwischen Konten von Finanzinstituten in den Vereinigten Staaten transferiert. Die Teilnahme an dem Programm ermöglicht es den Kunden der Banken, den Wert ihrer Konten nahezu in Echtzeit zu erhalten und damit die traditionellen US-Zahlungsverkehrsdienste durch schnellere Abwicklungen zu übertreffen. Temenos wird seine FedNow-Funktionen weiter ausbauen und seinen US-Kunden ermöglichen, ihre Kunden mit innovativen Zahlungslösungen wie Zahlungsanfragen, beschleunigten Auszahlungen und eingebetteten Finanzangeboten besser zu bedienen.

Christine Barry, Head of Banking & Payments bei Datos Insights, dazu: „Für Banken, die an der Spitze der Technologie bleiben wollen, wird die Teilnahme am FedNow-Dienst den Weg zu einer zusätzlichen Differenzierung für ihre Kunden ebnen. Angebote wie die cloud-native Technologie von Temenos für das Kernbankgeschäft und den Zahlungsverkehr ermöglichen es den Banken, schneller zu innovieren und ihren Kunden Zugang zu schnelleren Zahlungsmethoden zu verschaffen, die ihre Cashflows verbessern und die Zufriedenheit erhöhen – nicht nur für die Bankkunden von Temenos, sondern auch für die Kunden ihrer Kunden.“

Ken Montgomery, First Vice President der Federal Reserve Bank of Boston und Verantwortlicher für das Programm rund um den FedNow-Dienst, dazu: „Wir freuen uns, dass die ersten Anwender aller Größenordnungen im ganzen Land Fortschritte bei der Betriebsbereitschaft für Live-Transaktionen über das System machen. Der Abschluss der Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein für die teilnehmenden Organisationen, um ihre Fähigkeit zur Erbringung von Sofortzahlungsdiensten zu bestätigen.“

Philip Barnett, President Americas von Temenos, erklärte: „Die hochgradig skalierbare Plattform von Temenos mit bewährter Lokalisierung und kontinuierlichen Investitionen in den USA ermöglicht es Banken, ihren Zahlungsverkehr zu modernisieren und ihnen die nötige Flexibilität zu geben, um von neuen Marktinitiativen wie Sofortzahlungen zu profitieren. Temenos verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Unterstützung globaler Finanzinstitute bei der Umstellung ihres Zahlungsverkehrs über mehrere Zahlungssysteme, Clearing-Infrastrukturen und sich entwickelnde Vorschriften hinweg. Darüber hinaus kann die bestehende Kerntechnologie vieler Banken die Vorteile, die sie ihren Kunden durch Sofortzahlungsdienste wie FedNow bieten, einschränken. Temenos kann diese Einschränkungen beseitigen, indem es Banken ermöglicht, ihre Kernfunktionen schrittweise zu modernisieren und die Zeit bis zur Wertschöpfung zu verkürzen. Wir sehen enorme Wachstumschancen und freuen uns, dass wir kürzlich von Convera, dem weltweiten Marktführer im Zahlungsverkehr, ausgewählt wurden, um seine Zahlungsinfrastruktur zu modernisieren . Wir investieren weiterhin in unsere einheitliche Codebasis für das Kernbankgeschäft und den Zahlungsverkehr, was unser Angebot zum überzeugendsten auf dem Markt macht.“

Die Vorteile dieser flexiblen, sicheren und kosteneffizienten Einrichtung für Sofortzahlungen sind Kunden von Temenos auf der ganzen Welt bereits bekannt. Sie nutzen Transferwege für Sofortzahlungen, die sowohl ISO20022- als auch Nicht-ISO20022-Verfahren wie UK Faster Payments und SEPA Instant in der Europäischen Union umfassen. Die FedNow-Zertifizierung stärkt die Fähigkeiten von Temenos in diesem Bereich und den Ruf als Marktführer. Temenos Payments ist die Nummer 1 der meistverkauften Zahlungsverkehrssysteme in der weltweiten IBS-Verkaufsrangliste 2023 .

Der Temenos Payments Hub standardisiert und vereinfacht den Zahlungsverkehrsbetrieb innerhalb einer zentralisierten, cloud-nativen Plattform und hilft Banken, ihre Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. Der Temenos Payments Hub, der in der Cloud läuft, kann massiv skaliert werden und alle Zahlungsarten und -systeme verarbeiten.

Temenos bietet eine einheitliche Plattform für alle vertikalen Bankbereiche und Geschäftssegmente, einschließlich Zahlungsverkehr und Core Banking. Mit Temenos können Banken schrittweise Altsysteme ersetzen, beginnend mit dem Zahlungsverkehr. Auf diese Weise können sie Zahlungen in großem Umfang verarbeiten und die Vorteile von FedNow-Sofortzahlungen an ihre Kunden weitergeben, indem sie einen modernen, cloud-nativen Kern verwenden, der nicht durch alte Kernsysteme belastet ist. Daher kann der Einführungsprozess von FedNow ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer vollständigen Modernisierung der Bank sein.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir betreuen 3000 Banken, von den größten bis hin zu Herausforderern und Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, indem wir ihnen helfen, neue Bankdienstleistungen und hochmoderne Kundenerlebnisse aufzubauen. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren leistungsstärksten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com .

Medienkontakte Jessica Wolfe & Scott Rowe Temenos Global Public Relations Tel.: +1 610 232 2793 & +44 20 7423 3857 E-Mail: press@temenos.com Alistair Kellie SECNewgate im Auftrag von Temenos Tel.: +44 20 7680 6550 E-Mail: allnewgatetemenos@secnewgate.co.uk