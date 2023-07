La Légion royale canadienne s’associe au Centre Juno Beach pour honorer les Vétérans Modernes

Visages du Canada d’aujourd’hui explore la résilience, la transformation et la diversité du pays que nos anciens combattants ont aidé à bâtir.

/EIN News/ -- OTTAWA, 20 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre Juno Beach (JBC), le musée et mémorial canadien de la Seconde Guerre mondiale situé en Normandie, France, et la Légion royale canadienne sont fiers d’annoncer un nouveau partenariat soutenant le renouvellement de Visages du Canada d’aujourd’hui. La JBC a récemment annoncé ce renouvellement majeur et la rénovation de l'espace d'exposition permanente à temps pour le 80e anniversaire du jour J en juin 2024.



Une section de l'exposition portera sur la culture du souvenir et l'histoire du symbole du coquelicot au Canada, de la Première Guerre mondiale à nos jours. La conception du coquelicot de la Légion fait partie intégrante de notre culture du souvenir au Canada. Il est donc au cœur de la conception de cette exposition - les visiteurs qui pénètrent dans l'espace seront attirés par une grande installation de coquelicot composée de petits coquelicots flottants. Sous ce coquelicot, les visiteurs seront invités à dédier un coquelicot virtuel à une personne tombée au service du Canada.

La Légion royale canadienne a approuvé cette utilisation de la marque de commerce du coquelicot et a contribué 100 000$ au projet de renouvellement de l’exposition.

« Promouvoir le Souvenir et remercier nos anciens combattants est au cœur même de ce que nous faisons », déclare Bruce Julian, président national de la Légion royale canadienne. « Nous avons été ravis d'apprendre les changements apportés à cette importante exposition expérientielle, y compris l'accent mis sur la diversité, et nous sommes fiers de jouer un rôle de soutien dans son rajeunissement. »

« La Légion royale canadienne est un partenaire important du Centre Juno Beach depuis sa création », a déclaré Alexander Fitzgerald-Black, directeur général de l'Association du Centre Juno Beach. « Nous sommes ravis que la Légion royale canadienne appuie Visages du Canada d’aujourd’hui, une approbation retentissante pour un projet visant à rendre notre site commémoratif plus accueillant pour les anciens combattants contemporains.

Depuis l'ouverture du JBC au public en 2003, Visages du Canada d’aujourd’hui a présenté l'évolution du Canada après la guerre et a aidé les visiteurs à comprendre comment plus d'un million d'anciens combattants (dans notre pays qui comptait 11 millions d’habitants en 1945) ont aidé à bâtir le Canada. Cependant, le contenu de l'exposition a été créé à la fin des années 1990 et est maintenant désuet, manquant de nombreux événements importants de l'histoire canadienne au cours des 20 dernières années.

L'exposition renouvelée démontrera que le service des anciens combattants modernes – ces milliers de Canadiens qui ont porté l'uniforme depuis 1945 – continue d'influencer l'identité canadienne. Que ce soit pendant la guerre froide, dans le cadre des missions des Nations Unies et de l'OTAN, ou pendant la guerre en Afghanistan, les Canadiens ont continué de servir.

De plus, l'exposition présentera davantage l'ensemble du Canada moderne, y compris les rôles des peuples autochtones et les diverses vagues d'immigrants d'après-guerre. Il couvrira également la façon dont notre nation est née des valeurs que les vétérans de la Seconde Guerre mondiale ont apportées lorsqu'ils sont revenus pour bâtir un Canada meilleur, plus accueillant et pacifique au cours des décennies d'après-guerre.

L'exposition renouvelée Visages du Canada d’aujourd’hui sera achevée au début de 2024. Une grande ouverture aura lieu autour du 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie. Détails à suivre.

« Lorsque l’on comble le fossé entre ceux qui ont servi avant nous et ceux qui servent maintenant, nous sommes à une autre époque de l'histoire. Ce qu'on nous demande de faire est différent. Mais les valeurs canadiennes fondamentales sont toujours là, vous aidez les autres; vous faites de votre mieux pour rendre les endroits meilleurs. C'est l'obligation que nous avons. » - Major Christopher Carriere, CD, Médecin, 28 Field Ambulance, qui a servi dans plusieurs missions et déploiements de maintien de la paix, notamment à Chypre, en Bosnie et au Koweït.

