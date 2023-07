PHILIPPINES, July 20 - Press Release

July 20, 2023 Gatchalian seeks Senate review on Mental Health Act implementation amid 'looming mental health pandemic' Following the increase in the number of deaths by suicide in recent years, Senator Win Gatchalian has filed a resolution seeking a Senate inquiry into the implementation of the Mental Health Act (Republic Act No. 11036). "Considering a looming mental health pandemic, it is crucial for the government to urgently intervene by improving and investing in mental health services across healthcare, protection, education, and welfare," Gatchalian said. In filing Proposed Senate Resolution No. 671, Gatchalian highlighted the significance of COVID-19 as a wake-up call to prioritize public mental health services in the country. Despite the initiation of national and local mental health programs during the pandemic, a February 2021 policy brief from De La Salle University revealed sporadic efforts and a lack of comprehensive collaborative approach. Citing data from the Philippine Statistics Authority (PSA), Gatchalian sounded the alarm on the 74% increase in suicide incidents from 2019 to 2020, which then made it the 28th leading cause of death in the country. In 2019, suicides ranked as the 39th leading cause of death in the Philippines. There were 4,892 recorded cases of death due to intentional self-harm in 2020, surpassing the 2,808 deaths recorded in 2019. While the preliminary estimated number of suicides for 2022 stood at 2,865, the average number of deaths by suicide rose significantly during and after the pandemic. From the pre-pandemic annual average of 2,752 recorded from 2017 to 2019, the annual average of deaths by suicide rose to 4,085 from 2020 to 2022. The Chairperson of the Senate Committee on Basic Education also emphasized that learners were not spared from the pandemic's impact on Filipinos' mental health. For School Years 2020-2021 and 2021-2022, data from the Department of Education (DepEd) showed that 412 learners died by suicide. In a hearing conducted by the Senate Committee on Health and Demography on May 9, 2023, Gatchalian pointed out that the National Center for Mental Health received 3,125 calls in 2019, 700 of which were suicide related. In 2020, the calls increased to 11,000, with suicide-related calls rising to 2,800. The number of calls further rose to 14,000 in 2021, and 5,000 of which are suicide related. This is almost seven times higher than the figure in 2019. Pagpapatupad sa Mental Health Act pinarerepaso ni Gatchalian sa gitna ng 'banta ng mental health pandemic' Kasunod ng pag-akyat ng bilang ng mga nagpapakamatay nitong mga nakaraang taon, naghain si Senador Win Gatchalian ng isang resolusyon upang repasuhin ang pagpapatupad ng Mental Health Act (Republic Act No. 11036). "Dahil nakikita natin ang banta ng pagkakaroon ng mental health pandemic, mahalagang tiyakin ng ating pamahalaan ang pagkakaroon ng sapat na mental health services kasabay ng paghahatid ng serbisyong pangkalusugan, proteksyon, edukasyon, at kapakanan ng ating mga kababayan," ani Gatchalian. Sa paghain niya ng Proposed Senate Resolution No. 671, binigyang diin ni Gatchalian ang aral na hatid ng pandemya ng COVID-19 sa pagbibigay prayoridad sa mga pampublikong mental health services sa bansa. Bagama't may ipinatupad na lokal at pambansang programa para sa mental health noong kasagsagan ng pandemya, pinuna ng isang policy brief na inilabas ng De La Salle University noong February 21 na kinakailangan pa ng mga programang ito ang mas maigting na ugnayan sa pagitan ng iba't ibang sektor. Naalarma si Gatchalian sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority (PSA), kung saan umakyat ng 74% ang mga insidente ng suicide mula 2019 hanggang 2020, kung kailan naitalang pang-28 na pinakamataas na sanhi ng kamatayan ang suicide. Noong 2019, ang mga pagkamatay na dulot ng suicide ang pang-39 na sanhi ng pagkamatay sa bansa. May 4,892 na mga naitalang kaso ng pagkamatay dahil sa pananakit sa sarili, mas mataas sa 2,808 na naitala noong 2019. Bagama't tinatayang may 2,865 na namatay sa suicide noong 2022, umakyat ang average na bilang ng mga namatay sa suicide simula noong sumiklab ang pandemya. Mula sa pre-pandemic annual average na 2,752 noong 2017 hanggang 2019, umakyat sa 4,085 ang annual average ng mga namatay sa suicide noong 2020 hanggang 2022. Binigyang diin din ng Chairperson ng Senate Committee on Basic Education ang pinsalang idinulot ng pandemya sa mental health ng mga mag-aaral. Noong School Year (SY) 2020-2021 at SY 2021-2022, lumalabas sa datos ng Department of Education (DepEd) na may 412 na mga mag-aaral ang namatay sa suicide. Sa isang pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography noong Mayo 9, 2023, binigyang diin ni Gatchalian na nakatanggap ang National Center for Mental Health ng 3,125 na mga tawag noong 2019, at 700 dito ang may kinalaman sa suicide. Noong 2020, umakyat sa 11,000 ang bilang ng mga tawag at 2,800 dito ang may kinalaman sa suicide. Lalo pang umakyat ang bilang na ito sa 14,000 noong 2021, kung saan 5,000 dito ang may kinalaman sa suicide. Mas mataas ito ng halos pitong beses sa mga bilang na naitala noong 2019.