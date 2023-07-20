Quantexa在Celent的《2023年xCelent反洗钱交易监控报告》中获评技术佼佼者

Quantexa的决策智能平台和金融犯罪解决方案通过自动化和丰富的图形分析与网络分析来提高效率

/EIN News/ -- 伦敦和纽约, July 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，公共和私营部门决策智能解决方案全球领导者 Quantexa 宣布，在《2023年xCelent反洗钱交易监控报告》中，Quantexa因其出色的技术而获得Celent的认可。Celent是一家为金融机构的关键决策者提供技术专业知识的全球研究和咨询公司。该报告是一份独立资源，能够帮助金融机构选择最适合满足其需求的反洗钱供应商。 Celent的报告介绍了全球可用的17种反洗钱交易监控系统，包括概述这些系统的功能、客户群、技术、实施方式、定价以及能够提供的支持，以帮助主要金融机构在市场寻找正确的发展方向。



Celent称赞Quantexa“开创了实体解析的先河……为细化、深入的网络分析提供动力，支持针对金融犯罪的司法鉴定。” 重点强调的主要优势包括该平台能够“处理内部交易和客户数据，与实体、交易和其他活动以及对手方有关的外部数据……以生成高度丰富的关联账户网络分析，披露风险洞察”，“实现大部分调查过程的自动化，从而提高分析师的效率”。

总体而言，客户高度评价了Quantexa的决策智能平台和反洗钱解决方案，其中的实施速度和数据模型的灵活性分别在实施体验和技术应用方面获得了最高分。 他们还赞赏了该平台的图形分析和网络/链接分析功能。 受访者指出，Quantexa团队对他们的解决方案和相关技术了如指掌。 一位客户表示，“与其他供应商的体验相比，Quantexa的服务水平和响应能力都很出色。”

Quantexa首席产品官Dan Higgins表示：“由Celent认可为最优秀的反洗钱解决方案提供商，充分证明了我们为客户实现的创新和价值。 我们不断努力为客户提供卓越的解决方案，帮助他们将信息转化为洞察力，提高他们在保护、优化和发展企业方面的能力。 Celent认为，我们的解决方案所带来的深刻影响以及团队拥有的广泛知识有助于针对金融犯罪的司法鉴定，这一结论十分鼓舞人心并具有非凡意义。”

通过加强各个孤立系统之间的相互联系，Quantexa的平台能够让行业领先的银行、金融科技公司和监管机构深入理解它们的数据，从而实现对企业的保护、优化和发展。 通过加强自身保护和打击金融犯罪，Quantexa的客户将更具韧性，快速发现隐藏的风险，并在反洗钱风险方面做出更明智、更可信的决策。

如需下载介绍Quantexa反洗钱交易监控决策智能解决方案的Celent报告，请点击 这里 访问Quantexa的网站。

关于Quantexa

Quantexa是一家全球数据与分析软件公司，我们开创性的决策智能技术赋能众多组织发挥数据的作用，做出可靠的运营决策。 Quantexa的决策智能平台结合大数据和人工智能的最新成果，一站式提供包含内、外部数据的场景互联视图，以揭示隐藏的风险和新的机会。 该平台解决整个客户生命周期中数据管理、KYC、客户情报、金融犯罪、风险、欺诈和安全方面的主要挑战。

相比传统方法而言，Quantexa的决策智能平台可提高运营绩效，使准确度提高90%以上，而分析模型的解析速度则提高60倍。 Quantexa成立于2016年，目前拥有650多名员工和数千名用户，在全球范围内处理数十亿项交易和数据点。 公司在伦敦、都柏林、纽约、波士顿、华盛顿、多伦多、阿联酋、马拉加、阿姆斯特丹、卢森堡、布鲁塞尔、墨尔本、悉尼和新加坡设有办事处。 如需了解更多信息，请浏览 www.quantexa.com 或在 LinkedIn 上面关注我们。

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