IFG 在中国赢得具有里程碑意义的知识产权案件

植物品种权保护取得重大进展

/EIN News/ -- 美国加利福尼亚州，贝克斯菲尔德, July 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- International Fruit Genetics, LLC (IFG), 全球最大的鲜食葡萄育种商（拥有 48 个鲜食葡萄品种和 10 个甜樱桃品种的专有权利）非常高兴地宣布：在中国云南省的一件侵犯IFG植物品种权的案件中，当地行政执法机关完全支持了IFG的诉求，对侵权人处以高额罚款，并要求铲除和销毁所有剩余的侵权植株和繁殖材料。此次侵权案件涉及 IFG 的专有葡萄品种 IFG Six，其商标为 “SWEET SAPPHIRE”（IFG 品种的名称“IFG Six”；中文名称“IFG六”，其中文商标为“甜蜜蓝宝石”）。



“这对 IFG 和整个农业行业来说是一个巨大的胜利。 此类法律行动的目标从不是惩罚性的，而是为创造一个让其他植物品种权持有人能感到舒适和被保护的环境。我们致力于为整个行业提供最好的品种、技术和市场支持。”IFG 首席执行官安迪·希金斯 (Andy Higgins) 说道， “我们想谢谢中国中央和地方各级农业农村行政机关对知识产权保护的支持。我们感谢他们的立场以及恰当处理与当地种植者的关系。他们帮助行业实现成功的敬业精神值得赞扬。作为育种者，我们必须追查所有知识产权侵权行为，这不仅是为了保护我们的育种成果，也是为了履行我们对IFG品种的合法被授权人的承诺，这一点至关重要。”

IFG已在中国成功获得了其所研发的13个葡萄品种的植物品种权保护，并注册了众多商标，包括但不限于SWEET SAPPHIRE （甜蜜蓝宝石）、COTTON CANDY （棉花蜜萄）和SWEET GLOBE （甜蜜地球™）。

自2020年开始，IFG针对IFG品种的繁殖及收获材料的侵权销售行为开展了一系列证据保全和行政投诉行动。

在云南省，IFG 对一名侵权人发起了投诉，该侵权人非法生产和销售了“ IFG 六”的繁殖和收获材料（并以“甜蜜蓝宝石”商标出售）。当地农业农村局经过调查，确认了侵权行为的存在，并作出行政处罚决定，对侵权人处以高额罚款。该案是当地执法机关对水果类植物品种权的侵权行为作出的首例行政处罚决定，具有里程碑意义。

IFG的法律行动旨在消除在中国非法种植和未经授权交易IFG享有权利的植物新品种的现象，以保护IFG及其在全球被合法授权的种植者、营销商和分销商的合法权益。

IFG 将继续积极寻求与中国行政、司法机关的合作，依据中国法律打击侵权活动，维护自身及其被许可人的商业利益。 IFG极其重视中国市场，将继续努力为中国消费者提供高品质的水果品种和最终产品。

关于IFG:

IFG 总部位于美国加利福尼亚州贝克斯菲尔德，是世界上最大的优质水果育种公司。 该公司成立于 2001 年，因其鲜食葡萄、樱桃和葡萄干邻域的高品质非转基因水果品种，而获得国际认可，这些品种归功于公司联合创始人、前首席植物育种家、世界著名水果科学家大卫·凯恩博士。凯恩博士退休后，该团队现在由克里斯·欧文博士领导。 IFG为其品种申请了专利，并向全球营销商和种植者授权其品种，被授权人遍布 18 个国家，其水果在 30 多个国家积极销售。了解更多信息，请访问官网 www.ifg.world.

联系人

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IFG沟通传播经理

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