Canada Soccer et TELUS annoncent un nouveau partenariat pluriannuel

Le partenariat dynamique pluriannuel réunit deux organisations afin d’apporter des changements significatifs dans les collectivités canadiennes, y compris une plus grande égalité entre les genres grâce au lancement du programme pour entraîneures She CAN de TELUS

/EIN News/ -- OTTAWA, 19 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Soccer a annoncé aujourd’hui que TELUS, l’une des plus importantes sociétés spécialisées en technologies des communications au monde, deviendra son partenaire officiel en matière de télécommunications, de soins de santé numériques et de sécurité résidentielle pour la fédération et ses équipes nationales. Dans le cadre de ce partenariat dynamique et pluriannuel, TELUS deviendra à compter de 2024 le partenaire principal du Championnat canadien TELUS, la compétition des meilleurs clubs au pays. Dans le cadre de ce partenariat, TELUS et Canada Soccer souhaitent qu’un plus grand nombre de femmes et de filles puissent jouer au soccer. TELUS a été nommée le partenaire principal du programme pour entraîneures She CAN de TELUS, un programme national de recrutement, de perfectionnement et de formation pour entraîneures. Ce partenariat pluriannuel permettra aux deux organisations d’unir leurs forces pour apporter des changements significatifs au Canada par l’entremise d’initiatives et de programmes communautaires influents destinés aux filles et aux femmes.

« Nous sommes fiers d’accueillir TELUS au sein de la famille Canada Soccer et nous réjouissons de travailler avec elle pour rehausser notre compétition des meilleurs clubs à l’échelle nationale, a dit Jason deVos, secrétaire général de Canada Soccer. Ce partenariat souligne l’importance des entreprises partenaires comme TELUS pour faire croître le sport dans notre pays et continuer d’investir dans l’avancement de l’équité entre les genres. Nous sommes impatients de collaborer avec TELUS pour changer les choses dans nos collectivités. »

« En tant qu’entreprise de technologie mondiale fièrement canadienne, nous nous efforçons de relier les Canadiennes et Canadiens aux personnes et aux activités qui les passionnent, de rassembler les collectivités et de les garder en contact avec ce qui compte le plus, souligne Jill Schnarr, chef de l’innovation sociale, des communications et de la marque à TELUS. Le soccer est le sport qui connaît la croissance la plus importante et la plus rapide au Canada. Alors que sa popularité grandit, le besoin de s’attaquer aux inégalités et aux obstacles à l’accès se fait également sentir. En plus de soutenir nos équipes nationales féminine et masculine, nous nous réjouissons de participer au soutien et à l’expansion du programme pour entraîneures She CAN de TELUS, qui contribue à apporter des changements sociaux positifs dans nos collectivités et à offrir un accès, des possibilités et une reconnaissance équitables aux athlètes féminines. »

Selon des études, moins d’un pour cent des femmes au Canada travaillent activement en tant qu’entraîneures professionnelles et sont membres décisionnaires de conseils d’administration à l’échelle nationale et provinciale. Le programme pour entraîneures She CAN de TELUS, un nouveau programme national de recrutement de Canada Soccer, favorisera l’égalité entre les genres dans le sport en éliminant les obstacles à la participation et en réduisant l’écart actuel entre les garçons et les filles dans le monde du sport. Le programme pour entraîneures She CAN de TELUS sera lancé en Alberta et en Nouvelle-Écosse dans le cadre d’une première phase de recrutement et d’intégration des clubs en septembre. Le recrutement des entraîneures débutera en novembre, et les activités du programme commenceront en janvier 2024. La période de candidatures du programme pour entraîneures She CAN de TELUS est en cours jusqu’au 31 juillet, et les noms des entraîneures recrutées seront annoncés en août. Pour en savoir plus, consultez https://canadasoccer.com/fr/entraineur/programme-pour-entraineures-she-can.

« Nous avons besoin d’entreprises comme TELUS qui cherchent à permettre aux filles de s’épanouir dans le soccer tout en s’efforçant d’avoir une réelle incidence sur l’égalité entre les genres dans le sport, raconte Vanessa Gilles, défenseure de l’équipe nationale féminine du Canada. TELUS investit dans divers échelons du soccer et permet aux femmes et aux filles de s’épanouir grâce au programme pour entraîneures She CAN. Ce nouveau partenariat est un véritable effort de collaboration pour s’attaquer aux obstacles que les filles et les femmes rencontrent sur le terrain et en dehors. J’ai hâte de voir ce partenariat avec TELUS se concrétiser et de constater l’incidence que ce programme aura sur les générations futures de joueuses de soccer au Canada. »

Pour célébrer la participation de l’équipe nationale féminine de Canada Soccer à la Coupe du monde féminine de la FIFA™, qui se déroulera du 20 juillet au 20 août en Australie, TELUS mène plusieurs initiatives visant à soutenir l’équipe nationale féminine et à favoriser l’égalité entre les genres dans le sport. Dans cette optique, TELUS versera un don de 1 000 $ à EqualPlayFC, un organisme qui se consacre à améliorer les choses pour les filles et les femmes, pour chaque but marqué par le Canada au cours du tournoi, jusqu’à concurrence de 20 000 $. TELUS offrira aussi sa technologie de pointe et sa connectivité aux joueuses, ce qui permettra aux membres de l’équipe nationale féminine de Canada Soccer de rester en contact avec leurs proches au pays.

De plus, Canada Soccer et TELUS aideront à rendre le soccer plus accessible aux jeunes amatrices et amateurs qui ne peuvent le pratiquer en raison d’obstacles économiques. Pour ce faire, les deux organisations inviteront la population canadienne à apporter de l’équipement de soccer légèrement usagé lors de certains événements de 2023 de Canada Soccer et de la Première Ligue canadienne. L’équipement sera redistribué à des jeunes défavorisés partout au pays. Grâce à cette initiative annuelle, qui débute cet été, TELUS espère influencer des milliers de nouvelles joueuses et nouveaux joueurs de soccer en éliminant les obstacles qui les empêchent de se rendre sur le terrain. Cela élargira les possibilités de jouer au soccer au Canada tout en inspirant les jeunes à atteindre leur plein potentiel grâce à ce sport.

Pour en savoir plus sur l’engagement de TELUS à redonner, visitez telus.com/impactsocial.

Pour en savoir plus sur Canada Soccer, consultez https://canadasoccer.com/fr.

