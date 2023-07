Bombardier Défense livre un avion Global 6000 dans le cadre du programme GlobalEye de Saab destiné à la Force aérienne suédoise

Le programme GlobalEye de Saab est une solution aéroportée de contrôle et de détection précoce basée sur la gamme d’avions Global de Bombardier qui soutient les autorités militaires et civiles, permettant une connaissance de la situation dans tous les domaines, en temps réel.

Bombardier Défense propose un éventail d’avions flexibles, fiables et personnalisables qui constituent la plateforme ultime des missions les plus exigeantes dans le monde.



/EIN News/ -- MONTRÉAL, 19 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Défense a récemment célébré la livraison du sixième avion Global 6000 au fournisseur de défense suédois Saab, prêt à être transformé par ce dernier dans le cadre de sa solution aéroportée de contrôle et de détection précoce connue sous le nom de GlobalEye. Cet avion se joindra à la Force aérienne suédoise une fois que Saab aura terminé sa transformation, ce qui vient encore souligner les remarquables capacités des deux entreprises à fournir des solutions avant-gardistes à l’échelle mondiale.

Réunissant les meilleurs éléments de l’innovation canadienne et de l’innovation suédoise, le programme GlobalEye de Saab intègre leurs systèmes réputés de radar, de commande, de contrôle et de communication en une solution aéroportée de surveillance multidomaine faisant appel à l’avion Global 6000 de premier ordre de Bombardier. La gamme d’avions Global très efficaces et très agiles est prisée pour sa combinaison ultime de vitesse, d’autonomie et d’endurance – ce qui en fait une plateforme de choix pour les besoins gouvernementaux de défense dans le monde entier.

« Nos avions sont réputés à l’échelle internationale comme des plateformes modernes choisies par certaines des plus importantes entreprises de défense au monde, comme Saab, a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Vente d’avions et Bombardier Défense. Les avions de la gamme Global représentent une solution de la taille appropriée pour les missions polyvalentes, de surveillance et de transport de dignitaires. À maintes reprises, ils ont su répondre aux besoins des clients pour leurs missions les plus exigeantes. L’équipe de Bombardier est fière de s’associer à de solides partenaires pour créer des solutions de défense de prochaine génération dans le monde entier. »

Ce tout dernier ajout à la Force aérienne suédoise est un autre exemple de l’expérience de longue date de Bombardier dans l’adaptation de ses plateformes aux exigences uniques de diverses forces armées.

Bombardier Défense dispose d’équipes d’ingénierie et de soutien internes dédiées capables d’intégrer des modifications exigées par les clients et de fournir des solutions complètes d’intégration avec des capacités de pleine certification pour tout le spectre des opérations civiles, militaires ou hybrides. Reconnue dans le monde entier pour son portefeuille de plateformes d’avions spécialisés éprouvés et polyvalents, Bombardier cumule des dizaines d’années d’expérience de travail avec des centaines d’exploitants de missions spécialisées et d’intégrateurs de systèmes de mission réputés.

Bombardier, une entreprise canadienne, continue son travail afin d’allonger sa feuille de route de grands succès dans la livraison de nombreux avions spécialisés dans le monde et a annoncé plus tôt cette année un partenariat avec General Dynamics Mission Systems-Canada pour livrer des aéronefs multimissions et de lutte anti-sous-marine de prochaine génération. La plateforme proposée, à la fine pointe de la technologie, répondra aux exigences publiées par le gouvernement du Canada pour le programme d’avions multimissions canadiens (AMC), tout en fournissant une solution tournée vers l’avenir pour répondre aux besoins de défense du pays.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels ainsi que sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Des avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier pour réaliser des missions spéciales gouvernementales ou militaires grâce à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la Grande région de Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Global et Global 6000 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information

Marie-Andrée Charron

Bombardier

+1 514 447 2598

Marie-andree.charron@aero.bombardier.com