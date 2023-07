Probe Gold augmente ses ressources minérales de Val-d’Or à 3 793 900 onces d’or mesurées et indiquées et 1 418 700 onces présumées, doublant ainsi la quantité de ressources minérales mesurées et indiquées

/EIN News/ -- Faits saillants :



Les ressources minérales aurifères totales des propriétés de Val-d’Or s’élèvent actuellement à 3 793 900 onces mesurées et indiquées (« M&I ») et à 1 418 700 onces présumées le long de tous les couloirs minéralisés et dans tous les gîtes, ce qui représente une progression de 28 % par rapport à l’estimation des ressources minérales de 2021.

Les ressources minérales aurifères du projet Novador, ciblé pour le développement, s'élèvent actuellement à 3 793 900 onces M&I et à 1 179 400 onces présumées dans les gîtes des couloirs aurifères Monique, Pascalis et Courvan, ce qui représente une progression de 30 % par rapport à l'estimation des ressources minérales de 2021.

Les ressources minérales aurifères des autres propriétés de Val-d’Or s’élèvent actuellement à 239 200 onces présumées, incluant les gîtes Lapaska et Sleepy.

Croissance importante des ressources minérales observée au gîte Monique et fort taux de conversion en ressources minérales M&I observé aux gîtes des trois couloirs aurifères Monique, Pascalis et Courvan.

Hausses de 28 % du nombre total d’onces et de 72 % du nombre d’onces contenues dans les ressources minérales délimitées dans les fosses conceptuelles, avec un fort potentiel de croissance future des ressources.

L’estimation des ressources minérales pour Novador démontre une augmentation significative des onces M&I, avec une augmentation de 111 % du nombre global d’onces M&I.

Les gîtes des couloirs aurifères Monique et Pascalis à Novador représentent 83 % de l’estimation des ressources minérales délimitées dans les fosses conceptuelles.

Des foreuses sont actuellement en activité dans le cadre d’un important programme d’exploration et d’expansion à Novador; le programme de forage a été bonifié de 15 000 mètres pour un total de 68 000 mètres.

Les travaux de développement se poursuivront avec une mise à jour de l’évaluation économique préliminaire (« EEP ») afin d’y intégrer la valeur rattachée à l’importante croissance observée, particulièrement à Monique, et l’augmentation potentielle du profil de production annuelle.





TORONTO, 19 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Gold Inc. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer la publication d’une mise à jour de l’estimation des ressources minérales pour les propriétés de son projet de Val-d’Or (les « propriétés ») situées près de la ville de Val-d’Or au Québec. Les ressources minérales aurifères totales s’élèvent actuellement à 3 793 900 onces dans la catégorie des ressources mesurées et indiquées (« M&I ») et à 1 418 700 onces dans la catégorie des ressources présumées, le long de tous les couloirs minéralisés et dans tous les gîtes. L’estimation inclut les ressources minérales des gîtes détenus à 100 % par la Société dans le cadre du projet minier Novador (le « projet »), qui englobent uniquement les ressources minérales situées le long des couloirs aurifères Pascalis, Monique et Courvan ayant fait l’objet d’une évaluation économique préliminaire (« EEP ») (voir le communiqué du 7 septembre 2021). Les ressources minérales montrent une amélioration significative, tant au niveau de l’expansion que de la conversion, par rapport à l’estimation de ressources minérales antérieure et restent ouvertes à l’exploration et à de l’expansion future. Les ressources minérales actuelles à Novador s’élèvent à 3 793 900 onces d’or dans la catégorie M&I et à 1 179 400 onces d’or dans la catégorie présumée, démontrant une augmentation globale pour le projet dans son ensemble et un excellent taux de conversion des ressources de la catégorie présumée à la catégorie indiquée. Les travaux de forage ont permis de convertir 1 993 000 onces de plus à la catégorie M&I par rapport à l’estimation de ressources minérales antérieure. Cette mise à jour de l’estimation des ressources minérales a été préparée de façon indépendante par InnovExplo inc. conformément aux dispositions du Règlement 43-101 (le « Règlement 43-101 ») et est datée du 13 juillet 2023. Les foreuses seront en activité tout au long de l’année 2023 afin de poursuivre le forage d’expansion et d’exploration régionale avec un programme de forage significatif totalisant 68 000 mètres à Novador.



David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « En 2022, nous avons entrepris notre programme de forage le plus ambitieux jusqu’alors, avec comme objectif principal de convertir les onces d’or présumées en onces M&I tout en continuant d’augmenter l’étendue des ressources minérales à Novador. Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons réussi à convertir 76 % de nos ressources minérales aurifères aux catégories M&I tout en ajoutant plus d’un million d’onces aux ressources minérales à Monique. Compte tenu du succès de notre programme de forage d’expansion et de l’accroissement des ressources minérales à Monique, nous mettrons à jour l’EEP de 2021 afin de mieux intégrer cette croissance et cette valeur dans un nouveau modèle de développement. L’EEP mise à jour sera également basée sur nos études d’ingénierie plus avancées et permettra donc non seulement de capturer davantage de valeur mais aussi d’offrir une plus grande certitude comparativement à notre étude antérieure. Le point central du projet s’est clairement déplacé vers Monique, et nous croyons qu’une EEP mise à jour en tenant compte de la plus récente estimation de ressources minérales et des données spécifiques aux sites procurera une représentation plus exhaustive de l’expansion du projet et de sa progression vers une production à plus grande échelle. Alors que l'EEP mise à jour représentera une nouvelle étape importante, nous avons également augmenté notre programme de forage d'expansion sur Novador et ajouterons les nouvelles ressources minérales aurifères de Croinor à notre portefeuille. Nous sommes entièrement financés pour mener à bien nos programmes. Croinor est une acquisition récente située à proximité immédiate de Novador, qui pourrait potentiellement ajouter des onces à haute teneur et ainsi ajouter de la valeur au projet. »

Projet Novador – Sommaire des ressources minérales

Le projet Novador englobe les gîtes des couloirs aurifères Pascalis, Monique et Courvan, tous détenus à 100 % par Probe. Dans le cadre de sa stratégie de consolidation des terrains dans le secteur à l’est de Val-d’Or, Probe a aussi acquis une participation de 60 % dans la propriété Cadillac Break East en coentreprise avec Minière O3 inc., laquelle englobe le gîte aurifère Sleepy. La Société détient aussi une participation de 100 % dans la propriété Lapaska. Par ailleurs, en appliquant la technologie de tri industriel au stérile minéralisé, une quantité supplémentaire de matériel minéralisé pourrait être extraite du stérile minéralisé et ainsi s’ajouter aux ressources minérales du projet.

Tableau 1 : Propriété Novador (détenue à 100 %)

Tous les gîtes / Catégorie



Ressources minérales

délimitées dans une fosse Ressources minérales

souterraines Total Tonnes Teneur

(g/t Au1) Or

(oz) Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Mesurées 3 356 300 2,34 252 100 126 400 1,87 7 600 3 482 800 2,32 259 700 Indiquées 56 297 200 1,49 2 690 600 7 811 000 2,38 596 700 64 108 200 1,59 3 287 300 M&I 59 653 600 1,53 2 942 700 7 937 400 2,37 604 300 67 591 000 1,63 3 547 000 Présumées 9 915 600 1,48 472 800 6 802 400 2,82 616 500 16 717 900 2,03 1 089 300

1 Au = symbole pour l’or

Tableau 2 : Autres propriétés du secteur de Val-d’Or

Gîte / Catégorie



Ressources minérales

délimitées dans une fosse Ressources minérales

souterraines Total Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Lapaska1

Total Présumées 512 000 1,47 24 200 460 000 3,19 47 200 972 000 2,28 71 300 Sleepy2

Total Présumées 1 113 000 4,70 167 900 1 113 000 4,70 167 900

1 Rapport technique conforme au Règlement 43-101 sur le projet Val-d’Or Est du 14 juillet 2021, propriété Lapaska, participation de 100 %

2 Rapport technique conforme au Règlement 43-101 sur le projet Val-d’Or Est du 14 juillet 2021, propriété Cadillac Break East, participation de 60 %, quote-part de 60 % présentée

Comme aucune nouvelle information n’est disponible, l’estimation des ressources minérales de 2021 est considérée comme étant à jour par Goldminds Geoservices Inc. et les résultats sont présentés sans aucun changement. La propriété Senore fait désormais partie du projet Novador et ses ressources minérales de 2021 font partie des gîtes du couloir aurifère Courvan au tableau 4.

Tableau 3 : Projet Novador – Ressources additionnelles délimitées dans une fosse découlant du recours au tri industriel

Tous les gîtes / Catégorie



Ressources minérales

délimitées dans une fosse Ressources minérales

souterraines Total Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Mesurées 642 100 0,29 6 000 -- -- -- 642 100 0,29 6 000 Indiquées 24 355 000 0,31 240 800 -- -- -- 24 355 000 0,31 240 800 M&I 24 997 100 0,31 246 900 -- -- -- 24 997 100 0,31 246 900 Présumées 10 021 200 0,28 90 100 -- -- -- 10 021 200 0,28 90 100

Ces ressources minérales additionnelles délimitées dans une fosse représentent le matériel stérile minéralisé entre des seuils de coupure de 0,20 g/t Au et 0,42 g/t Au pour le gîte Monique et entre des seuils de coupure de 0,20 g/t Au et 0,40 g/t Au pour les autres gîtes, en excluant les ressources minérales délimitées dans une fosse présentées au tableau 1. Ce seuil de coupure plus bas est basé sur les paramètres suivants : coût du tri industriel de 1,73 $ CA/t, récupération de l’or dans le cadre du procédé de tri industriel de 82 % et récupération globale de l’or incluant par gravité et lixiviation de 68 %, récupération de masse de 42 % dans le cadre du procédé de tri industriel. Potentiellement, les résultats du tri industriel sur ce matériel permettent d’obtenir un produit dont la teneur est supérieure à 0,42 g/t Au. Pour de plus amples détails sur la technique de tri industriel et les paramètres, veuillez consulter le rapport intitulé « Val-d’Or East Project, NI 43-101 Technical Report & Preliminary Economic Analysis » (l’« EEP de Val-d’Or Est »), daté du 20 octobre 2021, disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur de la Société.



Le tableau suivant présente les ressources minérales aurifères détaillées pour chacun des gîtes et des couloirs qui composent le projet Novador :

Tableau 4 : Projet Novador – Ressources détaillées

Gîte / Catégorie



Ressources minérales

délimitées dans une fosse Ressources minérales

souterraines Total Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Couloir aurifère Pascalis Mesurées 3 326 700 2,35 250 800 126 400 1,87 7 600 3 453 200 2,33 258 400 Indiquées 13 039 600 1,53 643 200 2 234 500 2,51 180 200 15 274 100 1,68 823 400 M&I 16 366 300 1,70 894 000 2 361 600 2,47 187 900 18 727 300 1,80 1 081 900 Présumées 1 938 600 1,21 75 700 2 024 200 2,57 167 200 3 962 400 1,91 242 900 Couloir aurifère Monique Mesurées -- -- -- -- -- -- -- -- -- Indiquées 36 914 400 1,42 1 685 300 4 929 300 2,23 353 600 41 843 700 1,52 2 038 900 M&I 36 914 400 1,42 1 685 300 4 929 300 2,23 353 600 41 843 700 1,52 2 038 900 Présumées 4 349 700 1,36 190 200 2 383 500 2,18 167 000 6 733 200 1,65 357 200 Couloir aurifère Courvan Mesurées 29 600 1,36 1 300 -- -- -- 29 600 1,36 1 300 Indiquées 6 343 200 1,78 362 100 647 100 3,02 62 900 6 990 300 1,89 425 000 M&I 6 372 800 1,77 363 400 647 100 3,02 62 900 7 020 000 1,89 426 300 Présumées 3 627 600 1,77 206 900 2 394 700 3,67 282 300 6 022 600 2,53 489 200

Notes :

Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n’a pas été démontrée. L’estimation des ressources minérales suit les définitions de l’ICM (2014) et les lignes directrices sur les pratiques exemplaires en matière d’estimation des ressources et des réserves minérales de l’ICM (2019). Les personnes qualifiées (« PQ ») indépendantes aux fins de l’estimation des ressources minérales, tel que défini par le Règlement 43-101, sont Marina Iund, géo. (gîtes Monique, Courvan SW, Courvan SE, mine Bussières, Bussières et Creek), Vincent Nadeau-Benoit, géo. (gîtes New Béliveau et North), Martin Perron, ing. (tous les gîtes) et Simon Boudreau, ing. (tous les gîtes) d’InnovExplo inc. La date d’effet est le 13 juillet 2023. Pour les gîtes Bussières, mine Bussières, Creek, SW et SE (faisant partie du couloir Courvan), New Béliveau et North (faisant partie du couloir Pascalis), l’ERM de 2023 représente une mise à jour de l’estimation des ressources minérales antérieure (l’« ERM de 2021 ») publiée par Raponi et al. en 2021 (l’« EEP de 2021 »); pour le gîte Monique, l’ERM n’a pas été modifiée depuis la dernière mise à jour préparée par InnovExplo en mars 2023 (Iund et al., 2023); pour le gîte Highway (faisant partie du couloir Pascalis) et les gîtes Bordure et Senore (faisant partie du couloir Courvan), les paramètres et les résultats de l’ERM de 2021 ont été passés en revue par les PQ. Comme aucune nouvelle information n’était disponible et que l’ERM de 2021 était jugée valide, les résultats de l’ERM de 2021 sont présentés sans aucun changement. Les résultats sont présentés sans dilution et sont considérés comme ayant des perspectives raisonnables de viabilité économique. L’estimation des ressources minérales est localement délimitée dans une fosse. Les ressources minérales hors fosse respectent le critère de perspectives raisonnables d’extraction économique éventuelle en appliquant des volumes contraignants à tous les blocs (scénario d’exploitation souterraine potentielle par longs trous) à l’aide de DSO. Pour les gîtes Monique, Courvan SW, Courvan SE, mine Bussières, Bussières, Creek, New Béliveau et North, l’estimation des ressources minérales délimitées dans une fosse est présentée selon un seuil de coupure de 0,42 g/t Au pour le gîte Monique et de 0,40 g/t Au pour les autres gîtes, une valeur supérieure au seuil de coupure du scénario de base. Un seuil de coupure de 0,26 g/t Au a été calculé pour le scénario de base en utilisant les paramètres suivants : coût d’extraction minière = 2,97 $ CA/t; coût d’extraction du mort-terrain = 2,70 $ CA; coût de traitement = 17,82 $ CA; coûts de vente = 5,00 $ CA; redevances = 8,59 $ CA/oz à 45,22 $ CA/oz; prix de l’or = 1 700 $ US/oz; taux de change USD:CAD = 1.33; angle de pente dans le socle rocheux de 43° à 54°; et récupération à l’usinage = 95 %. L’utilisation d’un seuil de coupure plus élevé pourrait permettre de sélectionner le stérile minéralisé au sein de la fosse (entre 0,20 et 0,40 g/t Au; entre 0,20 et 0,42 g/t Au) pour sa valorisation potentielle par l’entremise d’un procédé de tri industriel. L’estimation des ressources minérales souterraines est présentée selon un seuil de coupure de 1,43 à 1,71 g/t Au. L’estimation des ressources minérales souterraines est basée sur deux méthodes d’extraction minière, selon l’orientation de la minéralisation. Le seuil de coupure a été calculé en utilisant les paramètres suivants : coût d’extraction minière = 81,00 $ CA (longs trous) à 97,50 $ CA (coupe et remblai); coût de traitement = 17,82 $ CA; coûts de vente = 5,00 $ CA; redevances = 8,59 $ CA/oz à 45,22 $ CA/oz; prix de l’or = 1 700 $ US/oz; taux de change USD:CAD = 1,33; et récupération à l’usinage = 95 %. Pour les gîtes Bordure, Highway et Senore, l’estimation des ressources minérales délimitées dans une fosse est présentée selon un seuil de coupure de 0,40 g/t Au. Le seuil de coupure a été calculé en utilisant les paramètres suivants : prix de l’or = 1 600 $ US/oz; taux de change USD:CAD = 1,33; coût d’extraction minière = 3,00 $ CA/t ou 3,50 $ CA/t; coûts de traitement + G&A = 21,50 $ CA/t; frais de transport = 0,15 $/t.km; angle de pente dans le socle rocheux de 48° à 59°; et récupération à l’usinage = 95 %. L’estimation des ressources minérales souterraines est présentée selon un seuil de coupure de 1,65 à 2,05 g/t Au. L’estimation des ressources minérales souterraines est basée sur deux méthodes d’extraction minière, selon l’orientation de la minéralisation, soit le retrait par longs trous à un coût d’extraction minière de 82 $ CA/t et la méthode par coupe et remblai mécanisée à un coût d’extraction minière de 110 $ CA/t, en utilisant les mêmes coûts unitaires de base que le scénario des ressources délimitées dans une fosse. Les seuils de coupure devraient être réévalués à la lumière des futures conditions prévalant sur les marchés (prix des métaux, taux de change, coûts miniers, etc.). Le nombre de tonnes métriques a été arrondi aux centaines près, selon les recommandations du Règlement 43-101 et tout écart dans les totaux est attribuable au fait que les nombres ont été arrondis. Les contenus en métaux sont présentés en onces troy (tonnes x teneur / 31,10348). Les PQ n’ont connaissance d’aucun enjeu environnemental, lié aux permis, juridique, lié aux titres, fiscal, sociopolitique ou lié à la commercialisation, connu ni de tout autre enjeu pertinent non mentionné dans le rapport technique, qui pourrait avoir une incidence importante sur l’estimation des ressources minérales.

Ajouts dans l’estimation de ressources minérales actuelle par rapport à l’estimation de ressources de 2021

L’ERM de 2021 à Novador comportait des ressources minérales conformes au Règlement 43-101 de 1 800 900 onces d’or dans la catégorie M&I et 2 035 700 onces d’or dans la catégorie présumée. En tout, 200 565 mètres ont été forés depuis l’ERM de 2021 le long des couloirs Pascalis, Courvan et Monique. En utilisant un prix de l’or de 1 700 $ US l’once, la mise à jour des ressources minérales conforme au Règlement 43-101 de 2023 comporte 3 793 900 onces d’or M&I et 1 179 400 onces d’or présumées, pour une augmentation de 30 % de l’inventaire total et une augmentation de 111 % du nombre d’onces dans la catégorie M&I. Au total, 75 % des nouvelles ressources minérales M&I de 2023 sont potentiellement exploitables par fosses à Novador.

Pour voir la carte de localisation et des vues en 3D des gîtes à Novador, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous :





Figure 1 : Carte de localisation des gîtes du projet Novador





Figure 2 : Vue en 3D du modèle de blocs dans le secteur du couloir aurifère Pascalis





Figure 3 : Vue en 3D du modèle de blocs dans le secteur du couloir aurifère Courvan





Figure 4 : Vue en 3D du modèle de blocs dans le secteur du couloir aurifère Monique

Méthodologie et paramètres de l’estimation des ressources minérales

Dans le cadre du processus d’estimation des ressources minérales, la Société et InnovExplo ont compilé, vérifié et modélisé tous les renseignements techniques disponibles sur le projet. Des modèles géologiques en 3D ont été construits pour les principales structures qui encaissent et contrôlent la minéralisation aurifère le long des couloirs aurifères Monique, Pascalis et Courvan. La date de fermeture des bases de données de forage est le 25 octobre 2022 pour Monique et le 19 mai 2023 pour Pascalis et Courvan.

Prochaines étapes

Un rapport technique portant sur la plus récente estimation des ressources minérales annoncée aujourd’hui sera déposé dans un délai de 45 jours, conformément aux dispositions du Règlement 43-101.

À propos du projet Novador

Depuis 2016, Probe Gold s’affaire à consolider son portefeuille de propriétés dans le secteur très favorable à l’est de Val-d’Or, dans la province de Québec. Avec une position de terrain de l’échelle d’un district, couvrant une superficie de 446 kilomètres carrés, les propriétés de Probe représentent l’une des plus grandes positions de terrain dans le camp minier de Val-d’Or. Le projet Novador est un sous-ensemble de propriétés totalisant 175 kilomètres carrés qui englobe trois anciennes mines (les mines Béliveau, Bussières et Monique) et est traversé par trois couloirs aurifères d’envergure régionale. Novador est situé dans un environnement minier à faible coût et politiquement stable, où l’on retrouve plusieurs mines en production et usines de traitement opérationnelles.

Personnes qualifiées indépendantes

L’estimation des ressources minérales a été préparée pour Probe Gold Inc. par InnovExplo inc. Les personnes qualifiées (« PQ ») ont révisé et approuvé les renseignements techniques relatifs à l’estimation des ressources de Novador présentés dans ce communiqué. Les PQ indépendantes d’InnovExplo qui ont préparé et supervisé la préparation des renseignements techniques relatifs à l’estimation de ressources minérales de 2023 sont :

Marina Iund, géo., M. Sc., Géologue sénior, Estimation des ressources. Mme Iund est une géologue professionnelle membre en règle de l’OGQ (n o 1525), du PGO (n o 3123) et de NAPEG (n o L4431).

1525), du PGO (n 3123) et de NAPEG (n L4431). Vincent Nadeau-Benoit, géo., Géologue sénior, Estimation des ressources. M. Nadeau-Benoit est un géologue professionnel membre en règle de l’OGQ (n o 1535), de l’EGBC (n o 54427) et de NAPEG (n o L4154).

1535), de l’EGBC (n 54427) et de NAPEG (n L4154). Martin Perron, ing., Directeur, Géologie. M. Perron est un ingénieur professionnel membre en règle de l’OIQ (n o 109185).

109185). Simon Boudreau, ing., Ingénieur minier sénior. M. Boudreau est un ingénieur professionnel membre en règle de l’OIQ (no 1320338).

Les personnes qualifiées indépendantes de Goldminds Geoservices Inc. qui ont examiné et approuvé les informations techniques de l’estimation des ressources minérales 2021 relatives aux autres propriétés de Val-d'Or au tableau 2 sont :

Merouane Rachidi, Ph. D., géo. M. Rachidi est un géologue professionnel membre en règle de l’OGQ (n o 1792).

1792). Claude Duplessis, ing. M. Duplessis est un ingénieur professionnel membre en règle de l’OIQ (no 45523).

Le contenu technique du présent communiqué a été préparé, révisé et approuvé par M. Marco Gagnon, géo., vice-président exécutif de Probe Gold Inc.

Contrôle de la qualité

Durant les programmes de forage de 2021 et 2022, les échantillons pour analyse ont été prélevés de carottes de forage de calibre NQ sciées en deux; une moitié a été expédiée à Activation Laboratories Ltd ou AGAT Laboratories Ltd pour analyse et l’autre moitié conservée pour référence future. Un strict programme d’AQ/CQ a été appliqué à tous les échantillons, incluant l’insertion d’échantillons de référence minéralisés et d’échantillons à blanc dans chaque lot de 20 échantillons. Les analyses pour l’or ont été effectuées par pyroanalyse avec fini par absorption atomique sur 50 grammes de matériel. Des analyses répétées ont été effectuées par pyroanalyse avec fini gravimétrique pour chaque échantillon contenant 3,0 g/t d’or ou plus. Des analyses d’or total (tamisage métallique) ont été effectuées pour les échantillons qui présentaient une grande variation de la teneur en or ou en présence d’or visible. Les procédures d’échantillonnage et d’analyse des programmes de forage historiques sont décrites dans le rapport technique conforme au Règlement 43-101 intitulé « Mineral Resource Val-d’Or East Project » daté du 14 juillet 2021, disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur de la Société.

À propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société d’exploration aurifère canadienne de premier plan qui se consacre à l’acquisition, à l’exploration et au développement de propriétés aurifères hautement prometteuses. La Société s’affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Novador au Québec, qui renferme plusieurs millions d’onces d’or. La Société est bien financée et contrôle un vaste ensemble de propriétés d’exploration d’environ 1 500 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec.

Au nom de Probe Gold Inc.,



David Palmer, Ph. D.

Président et chef de la direction



Pour plus d’information :

Veuillez visiter notre site Web au www.probegold.com ou contacter :

Seema Sindwani

Vice-présidente aux relations avec les investisseurs

info@probegold.com

+1.416.777.9467

Énoncés prospectifs

TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l’exactitude du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse comprend certains « énoncés prospectifs » qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations et des énoncés décrivant les futurs plans ou objectifs de la Société, et comprennent des mots à l’effet que la Société ou la direction s’attend à ce qu’une condition ou qu’un résultat spécifié se réalise. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes comme « est d’avis », « anticipe », « s’attend à », « estime », « pourrait », « devrait », « sera » ou « planifie ». Puisque les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et font référence à des événements et des conditions futures, ils comportent de par leur nature des risques et des incertitudes. Bien que ces énoncés soient fondés sur les informations présentement à la disposition de la Société, la Société n’offre aucune garantie à l’effet que les résultats réels seront conformes aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs qui sous-tendent les renseignements prospectifs pourraient faire en sorte que les événements réels, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, les futurs plans et objectifs de la Société, ses déclarations, les résultats d’exploration, la minéralisation potentielle, l’estimation des ressources minérales, les plans d’exploration et de développement minier, la date prévue du début des opérations et l’estimation des conditions du marché. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent, sans s’y limiter, l’incapacité d’identifier des ressources minérales, l’incapacité de convertir les ressources minérales estimées en réserves, l’incapacité de réaliser une étude de faisabilité qui recommanderait une décision d’aller en production, la nature préliminaire des résultats d’essais métallurgiques, les délais d’obtention ou l’incapacité d’obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres à l’égard des projets, les risques politiques, l’incapacité de s’acquitter de l’obligation d’accommoder les Premières Nations et autres peuples autochtones, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir, les fluctuations des marchés des capitaux propres, l’inflation, les fluctuations des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, des variations importantes des dépenses en immobilisations et des coûts d’exploitation par rapport aux estimations, et les autres risques inhérents à l’industrie de l’exploration et du développement minier; les résultats de l’EEP étant tels qu’annoncés, y compris les futurs coûts d’exploitation et dépenses en immobilisations, les coûts de fermeture, le CMTI, la VAN projetée, le TRI, les échéanciers, les délais d’obtention des permis et les futures opportunités liées au projet, la capacité d’obtenir les permis requis, les paramètres économiques et le rendement associé du projet tel que déterminé dans l’EEP, et toutes les hypothèses de l’EEP à propos de la viabilité technique du projet, le marché et le futur prix et la demande pour l’or, l’impact environnemental du projet, et la capacité continue de travailler en collaboration avec les parties prenantes incluant les différents paliers de gouvernement, l’incapacité de prédire et de contrer les effets de la COVID-19 sur les activités de la Société, incluant sans s’y limiter les effets de la COVID-19 sur les prix des matières premières, la conjoncture sur les marchés financiers, les restrictions sur la main-d’œuvre et les déplacements internationaux et les chaines d’approvisionnement, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux renseignements prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que les événements se dérouleront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si requis par la loi.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3f20291-a2da-4506-af54-c93bc02065a4

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/075dba35-b962-44b3-a72b-947c0f20f5d4

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/50595c3d-0cf4-40b0-a1b6-cb108e03ebdb

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0d1d06d-7dc2-44a1-93ab-195f898851f6