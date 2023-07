top 10 xưởng may áo thun trơn, cổ tròn giá rẻ sỉ tphcm

Bảng giá sỉ may thiết kế các mẫu, loại áo khoác theo yêu cầu Chuyển giá sỉ may áo sơ mi đồng phục chất lượng cao nhất Cập nhật full bảng giá áo thun mới nhất hiện nay

Để giúp tìm kiếm được xưởng bán áo thun trơn giá sỉ rẻ nhất tại TP HCM, chúng tôi sẽ giới thiệu trong bài viết dưới đây.

Hồ CHí MINH, BìNH CHáNH, VIệT NAM, July 19, 2023/ EINPresswire.com / -- Nếu đang có kế hoạch mở một cửa hàng bán áo thun hoặc tìm kiếm đồng phục cho nhân viên công ty , việc lựa chọn đối tác cung cấp nguồn hàng chất lượng, uy tín, giá cả hợp lý và sản phẩm có thiết kế phù hợp là rất quan trọng.Xưởng áo thun ATLANHiện tại, xưởng chuyên và chỉ cung cấp áo thun trơn, áo kiểu, áo cặp, áo đồng phụ giá rẻ, chất lượng, uy tín. Với ưu thế về kinh nghiệm, trang thiết bị hiện đại, đảm nhiệm tất cả các khâu sản xuất, thêu logo, nhận may theo mẫu, in nhiệt giúp ATLAN tối ưu hóa chi phí và mang đến những sản phẩm giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cho khách hàng.Xưởng May Tân BìnhNhắc đến các địa bán áo thun giá sỉ có uy tín ở TP.HCM, không thể nào không nhắc tới sitanbinh.com, xưởng chuyên sản xuất bỏ mối quần áo nói chung và áo thun trơn các loại nói riêng cho các sạp tại chợ Tân Bình, An Đông. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sản xuất quần áo, sitanbinh.com sẽ nơi cung cấp áo thun giá gốc uy tín cho các đang tìm đồ sỉ bán online, các shop thời trang ở TPHCM.Xưởng may Dony - Chuyên may, in áo thun - đồng phục uy tín ở HCM Xét riêng về áo thun, Dony rất chuyên và thường nhận các loại sau: Cổ tròn, cổ trụ, cổ điển, thời trang vải cá sấu, cá mập, cotton, polyester, lụa mè, cá sấu mè, áo sweatshirt, áo sweater, áo ba lỗ (tank top), cổ tim – chữ V (V-neck shirt), áo hoodie, quảng cáo, thể thao, cổ hàn quốc, cổ sơ mi, cổ lãnh tụ, thông điệp teambuilding.Những lợi ích khi đặt may tại Dony:+ Với những công ty có cần may với số lượng lớn rất phù hợp đặt may tại đây. Không cần phải kết hợp nhiều địa chỉ với nhau mới có thể hoàn thành số lượng. Không những vậy Dony còn giúp tiết kiệm 20% cho công ty khi đặt may trực tiếp không qua trung gian.+ Công ty có tư vấn thiết kế miễn phí, chọn mẫu mã, màu sắc, may và gửi mẫu thử miễn phí để có thể đánh giá chất lượng cũng như form thực tế khi mang lên.+ Đặt may ở đây không phải lo khâu vận chuyển vì từ khâu chọn lựa cho đến khi hoàn thành giao sản phẩm Dony sẽ giao tận nơi cho.+ Cam kết chất lượng 100%: Đối với các sản lỗi, không đúng với yêu cầu như ban đầu công ty sẽ bồi hoàn 100%.Điểm mạnh của Xưởng may Dony:+ Giá gốc ngay từ xưởng tiết kiệm 20% chi phí cho doanh nghiệp.+ Đảm bảo các chỉ số về: thấm hút mồ hôi, thời gian xù lông, độ bền màu, chỉ số hóa chất gây dị ứng, sự co dãn, khô thoáng, vô trùng, bong tróc, tĩnh điện, cách nhiệt.+ Có khả năng pha trộn nhiều loại vải với nhau để đáp ứng các yêu cầu chất lượng khắt khe từ khách hàng.+ Có chế độ cam kết hoàn tiền 100% đảm bảo chất lượng và thời gian – Chỉ thanh toán khi sau khi sản phẩm đạt yêu cầu.+ Được review đánh giá cao về thái độ phục vụ và chất lượng sản phẩm.+ Miễn phí thiết kế, may mẫu (nhiều size) và gửi mẫu thử miễn phí toàn quốc. Cam kết hàng thật mặc lên form chuẩn đẹp như mẫu.+ Làm trọn gói từ nguyên liệu đến may in thêu hoàn thiện sản phẩm đến giao hàng tận nơi.+ Báo giá minh bạch, rõ ràng.Điểm hạn chế:+ Chỉ nhận những đơn hàng trên 30 cái.+ Web trình bày ít thông tin, cần liên hệ mới được xem nhiều mẫu hơn.Liên Hệ:+ Xưởng mẫu - Văn phòng: 1F Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM+ Xưởng in thêu: Số 8 Thép Mới, P.12, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh Hotline: 1900 9449+ Hotline: 0938842123 (Ms Mỹ Linh)+ Email: dongphuc@dony.vn+ Website: dongphuc.dony.vnaothuntrongiasi.vnaothuntrongiasi.vn là xưởng xưởng chuyên sản xuất áo thun các loại, cung cấp cho các đại lý kinh doanh áo thun trên toàn quốc . Với lực lượng sản xuất chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm, hệ thống in thêu chuyên nghiệp, Áo thun trơn giá sỉ.vn tin tưởng sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu này càng cao của khách hàng. Nếu đang cần tìm 1 xưởng chuyên áo thun tận gốc có thể cạnh tranh về giá cả thì aothuntrongiasi.vn là 1 lựa chọn phù hợp.Xưởng áo thun Nam LongXưởng áo thun Nam Long cung cấp giá xỉ áo thun trơn, áo thun tay dài, áo khoác dù 2 lớp, áo khoác nỉ loại 1 dày dặn, áo thun tay lỡ, form rộng, … Sản phẩm áo thun của Nam Long được sản xuất bằng thun cotton 4 chiều, vải mát, ít xù và đặc biệt mặc rất mát.Công ty An Việt PhátVới kinh nghiệm 10 năm trong hoạt động sản xuất, máy móc thiết bị hiện đại, aothungiagoc mang đến khách hàng áo thun trơn 100% cotton, mềm mịn, thấm hút mồ hôi, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; áo thun 100% 4 chiều Poly; áo cá sấu 4 chiều; … dành cho nhiều đối tượng khách hàng. Áo thun của xưởng đơn giản, không cầu kỳ nhưng vô cùng thanh lịch

