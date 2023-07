Top 10 bảng giá công ty may áo khoác thiết kế giá rẻ tphcm

Bảng giá may áo khoác mới nhất hiện nay rẻ Cập nhật giá may áo sơ mi chuẩn tận xưởng Đánh giá nơi may áo thun và bảng giá cụ thể

Xưởng may áo khoác nào tốt tại TPHCM? Với những ai đang sống dưới thời tiết nắng nóng như ở TP HCM thì áo khoác là một món đồ không thể thiếu.

Hồ CHí MINH, BìNH CHáNH, VIệT NAM, July 19, 2023/ EINPresswire.com / -- Bạn đang tìm kiếm nguồn hàng áo khoác chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng? Trong hàng trăm ngàn xưởng áo khoác giá sỉ tại TP HCM, bạn đang phân vân không biết lựa chọn nhà cung cấp nào uy tín? Hãy để chuyên trang tổng hợp giá sỉ áo khoác giúp bạn tìm kiếm và chọn lựa được nguồn hàng phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình.Xưởng may Dony - May áo khoác đồng phục áo thun uy tín HCMÁo khoác là một trong những loại áo khó may vì yêu cầu chất lượng phải giữ ấm mà vẫn thoáng khí. Tôi đã được giới thiệu qua lời một đối tác . Qua tìm hiểu và hợp tác tôi thấy rằng Dony là một công ty sản xuất áo khoác có chất lượng rất tốt. Hơn thế nữa Dony là công ty chuyên may đo đồng phúc với giá thành và chất lượng tốt, tiết kiệm 20% so với giá thành trên thị trường.Ưu điểm nổi bật:+ Ấn tượng lớn nhất đối với tôi đó là quy mô lớn với thiết bị máy móc hiện đại nằm trong top đầu tại HCM.+ Bạn có thể yêu cầu pha trộn nhiều loại vải may với nhau để tạo điểm nhấn cho sản phẩm của mình.+ Khi đặt may đồng phục bạn sẽ được công ty tư vấn thiết kế miễn phí. Bên công ty sẽ may mẫu, gửi mẫu thử miễn phí để bạn có thể tham khảo.+ Sau khi nhận hàng ưng ý rồi mới thanh toán tiền. Nếu sản phẩm không đáp ứng đủ nhu cầu và chất liệu khi thỏa thuận ban đầu bạn được hoàn 100% chi phí đã thanh toán.+ Các sản phẩm sẽ được làm chọn gói từ may đến in thêu logo rồi sau đó sẽ giao hàng tận nơi.Liên Hệ:+ Xưởng mẫu: 1F Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM+ Hotline: 0938842123 (Ms Mỹ Linh)+ Email: dongphuc@dony.vn+ Website: dongphuc.dony.vnXưởng áo khoác AtlanXưởng bỏ sỉ và lẻ các loại áo khoác nam nữ uy tín Atlan chính là cái tên cuối cùng được nhắc đến trong danh sách này. Khách hàng sẽ có được một sự khởi đầu thật thuận lợi và một bước tiến mới cho công việc kinh doanh của mình khi chọn xưởng may áo khoác giá rẻ Atlan là nhà cung cấpXưởng áo khoác Lê NgọcMột trong những xưởng cung cấp hàng trăm mẫu áo khoác giá sỉ rẻ nhất tại TP HCM là xưởng may áo khoác TP HCM Lê Ngọc. Xuất hiện trên thị trường nhiều năm, xưởng may áo khoác TP HCM Lê Ngọc với bề dày kinh nghiệm, mặt hàng áo khoác tại đây luôn hot và bán chạy nhất thị trường.Xưởng áo khoác Khang ThịnhMột trong những công ty chuyên sản xuất gia công hàng may mặc uy tín và giá rẻ hàng đầu tại TP HCM là xưởng may áo khoác giá rẻ Khang Thịnh. Xưởng chuyên sỉ áo khoác tại TP HCM Khang Thịnh hoạt động trong lĩnh vực may mặc thời trang với hơn 10 năm kinh nghiệm đã khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường và niềm tin đối với khách hàng.Xưởng áo khoác Trang SỉTrang Sỉ là xưởng may áo khoác giá rẻ chuyên cung cấp những sản phẩm thời trang nam với đủ phong cách, màu sắc và chủng loại tại TP HCM và toàn quốc. Xưởng may áo khoác nam Trang sỉ từ khi thành lập đến nay đã giúp hơn 4000 nhà bán hàng tiếp cận được nguồn hàng chất lượng tốt giá rẻ. Trang Sỉ là xưởng may áo khoác TP HCM với đa dạng mẫu mã giúp nhà bán hàng có thêm nhiều khách hàng mới, dễ dàng giữ chân khách hàng cũ tạo nên nguồn thu tăng từ 5 đến 10 lần.Xưởng áo khoác siêu rẻXưởng áo khoác siêu rẻ cũng là một địa chỉ bán sỉ áo khoác được nhiều người biết đến tại TP HCM, đã trở thành xưởng chuyên sỉ áo khoác tại TP HCM quen thuộc cho những ai muốn buôn bán hay kinh doanh áo khoác. Xưởng may áo khoác nỉ vẫn luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu trong suốt thời gian vừa qua, mang đến cho khách hàng những sản phẩm ưng ý nhất cùng mức giá cả phải chăng.Xưởng áo khoác haymuasi.comHaymuasi.com là xưởng may áo khoác giá rẻ, là xưởng sản xuất, nhà cung cấp áo khoác giá sỉ rẻ nhất trên toàn quốc. Haymuasi.com còn nhận đặt may áo khoác giá sỉ TP HCM với đơn hàng từ vài trăm đến vài ngàn sản phẩm theo mẫu thiết kế riêng, theo yêu cầu của những đơn vị phân phối sỉ thời trang, các hệ thống Shop thời trang lớn trên toàn quốc.Xưởng áo khoác AnnAnn là xưởng may áo khoác TP HCM, là cơ sở cung cấp sỉ áo khoác thời trang nam nữ đã hoạt động hơn 4 năm uy tín và ngày càng được khách hàng tin tưởng ủng hộ. Khách hàng sẽ không tìm được những món đồ kém chất lượng giá rẻ tại xưởng áo khoác sỉ TP HCM Ann, vì nơi đây chỉ cung cấp những sản phẩm áo khoác sỉ giá hợp lý nhất với chất lượng cao cấp nhất.

