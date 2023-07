El gobernador Murphy anuncia las primeras Normas de Justicia Ambiental del país para reducir la contaminación en las comunidades vulnerables

TRENTON – En el primer día de la Semana de la Tierra, el gobernador Phil Murphy anunció la adopción definitiva de las regulaciones para implementar la histórica Ley de Justicia Ambiental (EJ) de Nueva Jersey. La Ley EJ y las normas de implementación son las primeras del país destinadas a reducir la contaminación en las comunidades históricamente sobrecargadas y las comunidades de color que han estado sometidas a un número desproporcionadamente alto de factores de estrés ambiental y de salud pública.

El Departamento de Protección Ambiental (DEP) de Nueva Jersey desarrolló las Normas de la EJ a través de un amplio proceso con las partes interesadas que reunió a las comunidades afectadas, a los defensores del medio ambiente y la salud pública y a los líderes de los negocios y la industria para ofrecer información crítica que dio forma a las regulaciones. Las Normas de la EJ, que entraron en vigor hoy en el Registro de Nueva Jersey, son pioneras en un enfoque centrado en la comunidad para planificar y permitir ciertas instalaciones generadoras de contaminación. En primer lugar, las normas exigen una mayor participación inicial de la comunidad antes de proponer este tipo de instalaciones en las comunidades sobrecargadas del estado. En segundo lugar, al utilizar los datos ambientales y de salud pública a nivel comunitario disponibles a través de la herramienta de Mapeo, Evaluación y Protección de la Justicia Ambiental (EJMAP) del DEP, las Normas de la EJ orientan a los solicitantes de permisos para que eviten y minimicen los factores de estrés ambiental y de salud pública y permiten al DEP establecer condiciones de permisos que protejan mejor a las comunidades vulnerables.

«Desde el inicio de mi gestión, hemos trabajado arduamente para garantizar que todas las personas, independientemente de sus ingresos, raza, etnia, color u origen nacional, puedan disfrutar de su derecho a vivir, trabajar, aprender y recrearse en un entorno limpio y saludable», dijo el gobernador Murphy. «Al entrar en la Semana de la Tierra 2023, la adopción definitiva de las Normas de la EJ del DEP promoverá la promesa de la justicia ambiental al priorizar la participación significativa de la comunidad, reducir los riesgos para la salud pública mediante el uso de controles de contaminación innovadores y limitar los impactos adversos que las nuevas instalaciones generadoras de contaminación pueden tener en las comunidades ya vulnerables».

«Con la adopción de las primeras Normas de la EJ del país, Nueva Jersey está en camino de proteger de manera más equitativa la salud pública y el medioambiente que compartimos», dijo el comisionado de Protección Ambiental, Shawn M. La Tourette. «Mis colegas del DEP y yo estamos agradecidos por la asociación entre los líderes comunitarios de primera línea y los miembros de la comunidad empresarial que trabajaron con nosotros para crear regulaciones que mejoren nuestro medioambiente y las experiencias vividas por nuestros vecinos al respecto. Si bien nuestro trabajo está lejos de haber terminado, las Normas de la EJ ofrecen nuevas esperanzas a las comunidades de Nueva Jersey agobiadas durante mucho tiempo por la contaminación, y una nueva oportunidad para que las empresas de Nueva Jersey demuestren su compromiso con la equidad y la gestión ambiental».

«Las normas que implementan la ley de justicia ambiental del estado tienen el potencial de brindar un alivio significativo a las sobrecargadas comunidades de Nueva Jersey», dijo Kandyce Perry, directora de la Oficina del DEP de Justicia Ambiental. «La ley y las regulaciones de implementación son solo una de las herramientas del Estado para promover la promesa de la justicia ambiental. El trabajo de Nueva Jersey para hacer de nuestro estado un lugar más justo y equitativo para todos no comienza ni termina con la Ley de Justicia Ambiental. Si bien somos líderes del país en considerar los factores de estrés acumulativos al revisar los permisos, seguiremos buscando todas las oportunidades y facultades que el estado tenga para aplicar una perspectiva de justicia ambiental a nuestro trabajo. Espero seguir colaborando con los defensores de la justicia ambiental, los residentes de las comunidades sobrecargadas y la comunidad regulada a fin de fomentar el progreso a lo largo de este importante viaje».

«No es ningún secreto que las comunidades pobres, urbanas y minoritarias se han visto sobresaturadas con instalaciones tóxicas y nunca han tenido una voz real a la hora de determinar si estas empresas e instituciones eran aceptables», dijo el senador Troy Singleton. «Durante generaciones, estas comunidades han sufrido los efectos adversos para la salud de la degradación ambiental de sus vecindarios. Al abordar este tema de frente, Nueva Jersey tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro de que todos, independientemente de su código postal, ingresos o raza, merecen el derecho a respirar aire puro, beber agua limpia y vivir libres de contaminantes tóxicos».

«La concentración de la infraestructura de gestión de energía, agua y residuos cerca de los barrios urbanos ha sido un problema de larga data; un problema que ha dejado a las comunidades vulnerables afectadas de manera desproporcionada y expuestas a los contaminantes en un detrimento inimaginable», dijo el asambleísta John McKeon.

«Las Normas de Justicia Ambiental ofrecerán alivio a las comunidades que se han visto sobrecargadas por la contaminación y los consiguientes riesgos para la salud pública. Me enorgullece haber patrocinado una legislación que cumple con nuestro compromiso de anteponer las necesidades de los residentes y las comunidades de Nueva Jersey. Las Normas de la EJ serán una herramienta fundamental en nuestro esfuerzo por lograr la justicia ambiental, porque todos merecen disfrutar de un medioambiente saludable, independientemente de dónde vivan».

Según las Normas de la EJ, cuando se proponga ubicar ciertas instalaciones generadoras de contaminación en una comunidad sobrecargada, el solicitante debe preparar una declaración sobre el impacto en la justicia ambiental e interactuar directamente con los miembros de la comunidad anfitriona propuesta mediante la celebración de una audiencia pública. El solicitante debe recopilar todos los comentarios públicos y responderlos por escrito. Luego, el DEP evaluará si la contaminación de la instalación propuesta causaría o contribuiría a factores de estrés ambiental y de salud pública en niveles desproporcionados con respecto a los de las comunidades menos agobiadas. Las Normas de la EJ exigen que los solicitantes de permisos eviten y minimicen dichos factores estresantes, incluso mediante el uso de tecnología adicional de control de la contaminación. Cuando no se puedan evitar impactos desproporcionados, algunas instalaciones nuevas podrían estar limitadas o las instalaciones existentes podrían estar sujetas a condiciones de permiso adicionales que reduzcan los factores de estrés ambiental y de salud pública que afectan a la comunidad.

«La Ley EJ ha sido ideada y defendida por comunidades de primera línea históricamente excluidas de las protecciones ambientales que permiten que el resto de nuestro estado sea un jardín. Dependemos de esta ley para poner fin a la tradición de ubicar industrias tóxicas en comunidades de color de bajos ingresos», dijo Maria López-Nuñez, subdirectora de Organización y Defensa de Ironbound Community Corp.

«La ciudad de Newark y todas las comunidades de justicia ambiental de Nueva Jersey llevan mucho tiempo esperando con gran expectativa la implementación de la ley de Justicia Ambiental», dijo Kim Gaddy, directora nacional de Justicia Ambiental de Clean Water Action. «Estas normas son una parte importante del proceso para proteger a las comunidades afectadas por los impactos acumulativos de la contaminación de las instalaciones no deseadas en su vecindario. Deben aplicarse de inmediato, especialmente a las centrales de gas sucio que actualmente se están considerando en comunidades sobrecargadas, a fin de garantizar que las generaciones futuras puedan vivir y prosperar en vecindarios más saludables».

«La Alianza por la Justicia Ambiental de Nueva Jersey felicita a los organizadores y defensores de base y de primera línea que lucharon incansablemente para que se tuvieran en cuenta los impactos acumulativos en las solicitudes de permisos y renovaciones de las instalaciones de nuestras comunidades de la EJ», dijo Melissa Miles, directora ejecutiva de la Alianza por la Justicia Ambiental de Nueva Jersey«Esta es una lucha de décadas que finalmente ha dado sus frutos. Al elevar el nivel en las comunidades sobrecargadas, todos se beneficiarán. Es una victoria para todos nosotros».

«Estas regulaciones y la ley que implementarán son un paso importante para abordar la contaminación desproporcionada y dañina que afecta a las comunidades de color y a las comunidades con bajos ingresos en nuestro estado», dijo la Dra. Nicky Sheats, Ph.D., directora del Centro de Medioambiente Urbano del Instituto John S. Watson de Política e Investigación Urbanas de la Universidad Kean. «Espero poder ayudar al Estado a desarrollar otras políticas que sean necesarias para lograr plenamente la justicia ambiental en Nueva Jersey».

«Las comunidades de justicia ambiental de Nueva Jersey están ansiosas por ver la implementación de la histórica ley de Justicia Ambiental y su aplicación enérgica con la publicación de las normas definitivas. Esperamos que estas normas sean el primer paso de un conjunto de estrategias, inversiones y políticas de justicia ambiental que puedan cumplir la promesa de justicia ambiental para todos», dijo la Dra. Ana Baptista, Ph.D., profesora de política ambiental y gestión de la sostenibilidad y codirectora del Centro Tishman de Medioambiente y Diseño de The New School.

«Estamos muy contentos de que finalmente haya llegado este día. Esperar que las entidades hagan lo correcto nunca ha sido una estrategia ganadora para nuestros electores más vulnerables a la explotación, los impactos ambientales adversos, la grave inacción y la desinversión», dijo Marcus Sibley, presidente del Comité de Justicia Ambiental y Climática de la Conferencia Estatal de Nueva Jersey de la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color), presidente de Progressive Equitable Energy Coalition de Nueva Jersey, presidente de la histórica sucursal de la NAACP en el sur del condado de Burlington, Nueva Jersey, y director de Conservation Partnerships de la región noreste de la Federación Nacional de Vida Silvestre. «Necesitamos leyes sólidas, necesitamos normas sólidas, necesitamos una aplicación y una responsabilidad legítimas. Agradecemos que Nueva Jersey cuente ahora con una nueva herramienta para ayudar aún más en la lucha y garantizar que somos líderes que hacen lo correcto».

El gobernador Murphy firmó la Ley de la EJ más sólida del país en 2020 para abordar las inequidades inherentes a las leyes ambientales preexistentes. Históricamente, las comunidades sobrecargadas y las comunidades de color de Nueva Jersey han estado sujetas a un número desproporcionadamente alto de factores de estrés ambiental y de salud pública, incluida la contaminación de numerosas instalaciones industriales, comerciales y gubernamentales. Como resultado, los residentes de las comunidades sobrecargadas del estado han sufrido un aumento de los efectos adversos para la salud. La Ley de la EJ mejora las leyes ambientales existentes que anteriormente no permitían al DEP considerar los factores de estrés ambiental y de salud pública a nivel comunitario y faculta al DEP para evaluar el potencial de contaminación en todas las instalaciones y aplicar condiciones que ayuden a las instalaciones a evitar y minimizar los impactos adversos.

Hay ocho tipos de instalaciones cubiertas por las Normas de la EJ:

Principales fuentes de contaminación del aire (es decir, centrales eléctricas alimentadas con gas e instalaciones de cogeneración);

Instalaciones de recuperación de recursos o incineradores; instalaciones de procesamiento de lodos;

Centrales de tratamiento de aguas residuales con una capacidad de más de 50 millones de galones por día;

Estaciones de transferencia o instalaciones de residuos sólidos;

Instalaciones de reciclaje que reciben al menos 100 toneladas de material reciclable por día;

Instalaciones de chatarra;

Vertederos; o

Incineradores de residuos médicos, excepto los que se utilizan en hospitales y universidades.

Para apoyar la implementación de las Normas de la EJ, el DEP desarrolló la herramienta de Mapeo, Evaluación y Protección de la Justicia Ambiental (EJMAP) para ayudar a los usuarios a localizar las comunidades sobrecargadas, identificar las instalaciones cubiertas dentro de esas comunidades y analizar los factores de estrés ambiental y de salud pública relativos que afectan a esas comunidades. Para aprender cómo funciona EJMAP, consulte este tutorial.

Para obtener más información sobre las Normas de Justicia Ambiental adoptadas, lea las preguntas frecuentes y visite https://dep.nj.gov/ej/law/ .

Para obtener información sobre las audiencias públicas sobre las instalaciones que están sujetas a la Ley de la EJ y participar en ellas, inscríbase para recibir notificaciones automáticas por correo electrónico por condado.

Para obtener más información sobre la justicia ambiental en Nueva Jersey, visite la Oficina de Justicia Ambiental del DEP



The New Jersey Department of Environmental Protection is dedicated to protecting New Jersey’s environment and public health. The agency prioritizes addressing climate change, protecting New Jersey’s water, revitalizing its communities and managing and promoting its natural and historic resources.

For the most recent information, follow the DEP on Twitter @NewJerseyDEP, Facebook @newjerseydep, Instagram @nj.dep, and LinkedIn @newjerseydep, or visit www.nj.gov/dep.

Follow Commissioner LaTourette on Twitter and Instagram @shawnlatur.