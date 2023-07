LEGISLATIVE NEWS / NOTICIAS LEGISLATIVAS: 2023 Session Report from the Washington Latino Democratic Caucus / Informe de la sesión de 2023 del Caucus Demócrata Latino de Washington

Ver más abajo para la versión en español

OLYMPIA—The 2023 Legislative Session convened in January with members back at the Capitol Campus after holding the two previous sessions remotely due to the pandemic. It was an experience full of discoveries for new legislators, but also for those who were elected in 2020 and for the very first time got to vote on the actual House floor, instead of through a computer screen. Among the many “firsts” this session, the creation of the first Latino Democratic Caucus (LDC), made up of eight representatives and three senators, certainly stands out.

“While this important step was well overdue, I am so pleased that it finally happened!” said Rep. Lillian Ortiz-Self, D-Mukilteo, who chairs both, the House Democratic Caucus, and the LDC. “The steady growth of Latino representation in the Legislature over the past few years has been remarkable. Now that there’s eleven of us, we’re bringing our individual experiences as well as our collective voice to the table and we’re getting things done.”

“As representatives of an ethnic minority, we already had some leverage with the Members of Color Caucus, however, being able to focus on many of the issues that almost exclusively impact Latinos has been a game changer,” said Rep. Bill Ramos, D-Issaquah, who chairs the House State Government & Tribal Relations Committee, and also serves as vice chair of the LDC. “We are really being heard now because people pay attention to numbers, especially when there’s every indication that those numbers will increase in the near future.”

With the 2023 session in the rear-view mirror, Ortiz-Self, Ramos and the other nine members of the LDC want to provide a summary of the achievements and successes that were attained for Washington’s vibrant and diverse Latino communities. As an advocate for equity, justice, and inclusive policies, the LDC is committed to ensuring that the needs, challenges, and aspirations of Latinos are at the forefront of its legislative agenda.

In its debut session, the LDC accomplished significant milestones and key achievements that will make a difference in the lives of Latino families throughout the state.

OPERATING BUDGET WINS

$800,000 — UW Latino Center for Health to expand existing work including the Latino Physician Workforce Study and Telemental Health Training.

$426,000 — Family Support Services at Mi Centro in Tacoma to provide dual language services and advocacy for victims of crime, domestic violence, and sexual assault.

$350,000 — Latino Civic Alliance to develop a program on gang and violence prevention, especially for Latino students ages 10-17.

$330,000 — BASTA program to address high rates of workplace sexual harassment for farmworker communities through peer-to-peer training.

$300,000 — Mari’s Place for the Arts in Snohomish County to empower arts and culture programs for 500 low-income children and youth, ages 3-17, from diverse racial and ethnic backgrounds.

$53 million to provide health care equity for undocumented adults (children are already covered).

Other investments include:

$150 million to fund the Covenant Homeownership Program.

$141 million to continue funding for emergency housing and rental assistance.

$112 million to continue expanding funding for access to free meals for students.

$95 million for food assistance programs.

$62 million to expand domestic violence services.

$52 million for the Office of Public Defense and Office of Civil Legal Aid.

$40 million for implementation funding for Working Families Tax Credit.

$30 million to expand funding for children and youth homelessness.

$27 million to increase funding for Housing & Essential Needs.

$25 million to fund Cascade Care for individuals with lower incomes who are not Medicaid eligible.

$19 million to expand TANF including diaper subsidy and time limit extension.

$13 million to expand dual language programs in K-12 education.

$12 million to expand funding for firearm violence prevention.

$12 million to continue legal representation and referral services for indigent persons who need legal services for matters related to their immigration status.

$4 million to increase capacity of providers under DSHS Naturalization program to serve more lawful permanent residents around the state in their process to achieve US citizenship.

CAPITAL BUDGET WINS

$824,000 — Ejidos Community Farm to acquire farmland to support the development of climate smart community farms and forests managed by farmworker owned cooperative farm and food businesses. (Everson)

$515,000 — Latino Community Services Center, Latino Education Training Institute, to provide culturally sensitive programs and services to the Latino immigrant community in Snohomish County. (Lynnwood)

$400 million — Competitive grant program to build affordable housing, including $95 million for Apple Health and Homes rapid permanent supportive housing.

$170 million — Affordable housing and shelters, including $14.5 million for youth shelter and housing projects, $50 million for transit-oriented development, and $40 million in land acquisition funding for affordable housing developments.

$124 million — Home upgrades that include $35 million for weatherization for low-income households, $83.2 million for home efficiency energy rebates, and $6 million for home rehabilitation for low-income households in rural areas.

LDC POLICY PRIORITIES SIGNED BY GOV. INSLEE

Sam’s Law – Increasing the penalty for hazing: HB 1002

Sam Martinez died from alcohol poisoning while being hazed as part of a fraternity initiation ritual. This bill raises the penalty for hazing to a gross misdemeanor and a Class C felony if substantial bodily harm is involved.

Removing toxic chemicals from our cosmetics: HB 1047

Bans the use of nine harmful chemicals in cosmetics, shampoos, lotions, deodorants and other personal care and hygiene items.

Enhancing the Voting Rights Act: HB 1048

A democracy is a society in which citizens are sovereign and control their government. The only way for people to use their power is by voting, which is not always cut-and-dry, especially for ethnic communities whose voices have been consistently silenced. This bill ensures that the Washington Voting Rights Act passed in 2018 is truly accessible to everybody.

Legal Financial Obligations reform: HB 1169

Reforms the legal financial obligations (LFOs) system to ensure that people who cannot pay are not trapped in a cycle of debt.

Free School Meals: HB 1238

Expands access to free school meals to an additional 90,000 students in Washington, on top of 350,000 students who gained access through legislation last year. With this bill, kids who need breakfast and/or lunch at school will have access free of stigma.

Preventing utility shut offs during extreme heat events: HB 1329

Helps protect economically vulnerable communities from the devastating impacts of extreme hot weather by prohibiting utilities and landlords from terminating water or electricity service during extremely hot days.

Helping youth seeking housing assistance: HB 1406

Ensures that vulnerable youth have access to the vital services and resources they need by authorizing homeless or runaway youth to remain in licensed shelters for up to 90 days. It also requires family reconciliation services for families or youth as soon as possible after receiving a report. Ensures that vulnerable youth have access to the vital services and resources they need by authorizing homeless or runaway youth to remain in licensed shelters for up to 90 days. It also requires family reconciliation services for families or youth as soon as possible after receiving a report.

Regulating private detention facilities: HB 1470

Regulates conditions in private detention facilities and requires them to meet the same health and safety standards as public facilities to protect some of Washington’s most vulnerable populations.

Covenant homeownership: HB 1474

Establishes a covenant homeownership account and program to provide down payment and closing cost assistance to first-time homebuyers with income limitations identified in a covenant homeownership program study. This will help thousands of people of color across Washington. Establishes a covenant homeownership account and program to provide down payment and closing cost assistance to first-time homebuyers with income limitations identified in a covenant homeownership program study. This will help thousands of people of color across Washington.

Protecting warehouse employees: HB 1762

Requires companies operating large warehouses to inform workers of their production quotas, and to ensure that their employees do not work through their rest, bathroom or meal breaks to meet those expectations. Requires companies operating large warehouses to inform workers of their production quotas, and to ensure that their employees do not work through their rest, bathroom or meal breaks to meet those expectations.

Testing individuals who provide language access to state services: SB 5304

Helps ensure that Washingtonians have high quality, professional language access services by preventing financially interested entities from performing certifications.

Increasing access to the Working Connections Childcare program: SB 5225

Allows more families and childcare workers to qualify for state-subsidized childcare, expands eligibility for families in the therapeutic court system, and provides access to childcare for parents who are not eligible due to their documentation status.

These achievements, among many others, are a testament to the power of unity, determination, and commitment of the LDC to advocate for justice and equality.

“We are immensely proud of the progress we have made so far, but we also recognize that there is still a lot of work ahead. As we move forward, we reaffirm our dedication to amplifying Latino voices, fighting for equitable policies, and building a Washington where everyone truly has an opportunity to thrive,” added Ortiz-Self.

Learn more about the Latino Democratic Caucus:

Contacto: Lilia.Nieto@leg.wa.gov

NOTICIAS LEGISLATIVAS: Informe de la sesión de 2023 del Caucus Demócrata Latino de Washington

OLYMPIA—La Sesión Legislativa de 2023 inició en enero con legisladores de vuelta en el Campus del Capitolio tras haber sostenido las dos sesiones anteriores de forma remota debido a la pandemia. Fue una experiencia llena de descubrimientos para los nuevos legisladores, pero también para los que fueron electos en 2020 y por primera vez pudieron votar en el pleno de la Cámara, en lugar de a través de una pantalla de computadora. Entre las muchas “primicias” de esta sesión, ciertamente destaca la creación del primer Caucus Demócrata Latino (LDC por sus siglas en inglés), integrado por ocho representantes y tres senadores.

“Si bien es cierto que este importante paso debió haberse tomado hace mucho tiempo, ¡estoy muy contenta de que finalmente haya sucedido!” dijo la Representante Lillian Ortiz-Self, Demócrata de Mukilteo, quien preside tanto el Caucus Demócrata de la Cámara como el LDC. “El crecimiento constante de la representación latina en la Legislatura en los últimos años ha sido notable. Ahora que somos once, estamos trayendo nuestras experiencias individuales, así como nuestra voz colectiva a nuestro trabajo y estamos obteniendo resultados”.

“Como representantes de una minoría étnica, ya teníamos cierta influencia con el Caucus de Miembros de Color, sin embargo, poder centrarnos en muchos de los problemas que afectan casi exclusivamente a los latinos ha cambiado las reglas del juego”, dijo el Representante Bill Ramos, Demócrata de Issaquah, quien preside el Comité de Gobierno Estatal y Relaciones Tribales de la Cámara de Representantes, y también ocupa el cargo de vicepresidente del LDC. “Ahora realmente nos están escuchando porque la gente presta atención a los números, especialmente cuando todo indica que esos números aumentarán en el futuro cercano”.

Con la sesión de 2023 en el espejo retrovisor, Ortiz-Self, Ramos y los otros nueve miembros del LDC quieren proporcionar un resumen de los logros y éxitos alcanzados para las vibrantes y diversas comunidades latinas de Washington. Como defensor de la equidad, la justicia y las políticas inclusivas, el LDC se compromete a garantizar que las necesidades, los retos y las aspiraciones de los latinos estén al frente de su agenda legislativa.

En su primera sesión, el LDC logró hitos significativos y beneficios clave que marcarán la diferencia en la vida de las familias latinas en todo el estado.

GANANCIAS EN EL PRESUPUESTO OPERATIVO

$800,000 — Centro Latino para la Salud de la Universidad de Washington para ampliar el trabajo existente, incluyendo el Estudio de Fuerza Laboral de Médicos Latinos y Capacitación en Salud Telemental.

$426,000 — Servicios de apoyo familiar en Mi Centro en Tacoma para brindar servicios bilingües y apoyo para víctimas de delitos, violencia doméstica y agresión sexual.

$350,000 — Alianza Cívica Latina para desarrollar un programa de prevención de pandillas y violencia, especialmente para estudiantes latinos de 10 a 17 años.

$330,000 — Programa BASTA para abordar las altas tasas de acoso sexual en sitios de trabajo para las comunidades de trabajadores agrícolas a través de capacitación entre iguales.

$300,000 — Mari’s Place for the Arts en el condado de Snohomish para potenciar los programas de arte y cultura para 500 niños y jóvenes de bajos ingresos, de 3 a 17 años, de diversos orígenes raciales y étnicos.

$53 millones para proporcionar equidad en la atención médica para adultos indocumentados (los niños ya están cubiertos).

Otras inversiones incluyen:

$150 millones para financiar el Programa Pacto de Propiedad de Vivienda.

$141 millones para continuar financiando viviendas de emergencia y asistencia para alquiler.

$112 millones para continuar ampliando los fondos para el acceso a comidas gratuitas para estudiantes.

$95 millones para programas de asistencia alimentaria.

$62 millones para ampliar los servicios de violencia doméstica.

$52 millones para la Oficina de Defensa Pública y la Oficina de Asistencia Legal Civil.

$40 millones para financiar la implementación del Crédito Tributario para Familias Trabajadoras.

$30 millones para ampliar los fondos para niños y jóvenes sin hogar.

$27 millones para aumentar los fondos para Vivienda y Necesidades Esenciales.

$25 millones para financiar Cascade Care para personas con ingresos más bajos que no son elegibles para Medicaid.

$19 millones para expandir TANF, incluyendo el subsidio de pañales y la extensión del límite de tiempo.

$13 millones para ampliar los programas de lenguaje dual en la educación K-12.

$12 millones para ampliar los fondos para la prevención de la violencia con armas de fuego.

$12 millones para continuar con la representación legal y los servicios de referencia para personas indigentes que necesitan servicios legales para asuntos relacionados con su estatus migratorio.

$4 millones para aumentar la capacidad de los proveedores bajo el programa de naturalización de DSHS, para atender a más residentes permanentes legales en todo el estado en su proceso para obtener la ciudadanía estadounidense.

GANANCIAS EN EL PRESUPUESTO DE CAPITAL

$824,000 — Ejidos Community Farm para adquirir tierras de cultivo para apoyar el desarrollo de granjas y bosques comunitarios climáticamente inteligentes administrados por cooperativas agrícolas y empresas alimentarias. (Everson)

$515,000 — Centro de Servicios Comunitarios Latinos, Instituto de Capacitación Educativa Latina, para brindar programas y servicios culturalmente sensibles a la comunidad de inmigrantes latinos en el condado de Snohomish. (Lynwood)

$400 millones — Programa de Subvenciones Competitivas para construir viviendas asequibles, incluyendo $95 millones para Apple Health and Homes, apoyo rápido para viviendas permanentes.

$170 millones — Viviendas y refugios asequibles, incluyendo $14,5 millones para proyectos de viviendas y refugios para jóvenes, $50 millones para desarrollo orientado al tránsito y $40 millones en fondos para la adquisición de terrenos para desarrollos de viviendas asequibles.

$124 millones — Mejoras en el hogar que incluyen $35 millones para climatización para hogares de bajos ingresos, $83,2 millones para reembolsos de eficiencia energética en el hogar y $6 millones para rehabilitación de hogares para hogares de bajos ingresos en áreas rurales.

PRIORIDADES DE POLÍTICAS DEL LDC FIRMADAS POR EL GOBERNADOR INSLEE

Ley de Sam – Aumentando la pena por novatadas: HB 1002

Sam Martínez murió de intoxicación por alcohol mientras lo novataban como parte de un ritual de iniciación de la fraternidad. Este proyecto de ley eleva la sanción por novatadas a un delito menor grave y un delito mayor de Clase C si se trata de daños corporales sustanciales.

Eliminación de químicos tóxicos en nuestros cosméticos: HB 1047

Prohíbe el uso de nueve químicos dañinos en cosméticos, champús, lociones, desodorantes y otros artículos de higiene y cuidado personal.

Mejoras a la Ley de Derechos Electorales : HB 1048

Una democracia es una sociedad en la que los ciudadanos son soberanos y controlan su gobierno. La única forma en que las personas pueden usar su poder es votando, lo que no siempre es simple, especialmente para las comunidades étnicas cuyas voces han sido silenciadas de manera consistente. Este proyecto de ley garantiza que la Ley de Derechos Electorales de Washington aprobada en 2018 sea realmente accesible para todos.

Reforma de Obligaciones Financieras Legales: HB 1169

Reforma el sistema de obligaciones financieras legales (LFO por sus siglas en inglés) para garantizar que las personas que no pueden pagar no queden atrapadas en un ciclo de deuda.

Comidas escolares gratuitas: HB 1238

Expande el acceso a comidas escolares gratuitas a 90,000 estudiantes adicionales en Washington, además de los 350,000 estudiantes que obtuvieron acceso a través de la legislación del año pasado. Con este proyecto de ley, los niños que necesiten desayuno y/o almuerzo en la escuela tendrán acceso sin el asedio del estigma.

Prevención de cortes de servicios públicos durante eventos de calor extremo: HB 1329

Ayuda a proteger a las comunidades económicamente vulnerables de los efectos devastadores del clima extremadamente caluroso al prohibir que los servicios públicos y los propietarios interrumpan el servicio de agua o electricidad durante días extremadamente calurosos.

Ayudando a jóvenes que buscan asistencia de vivienda: HB 1406

Garantiza que los jóvenes vulnerables tengan acceso a los servicios y recursos vitales que necesitan, permitiendo que los jóvenes sin hogar o fugitivos permanezcan en refugios autorizados hasta por 90 días. También requiere servicios de reconciliación familiar para familias o jóvenes lo antes posible después de recibir un informe.

Regulación de centros privados de detención: HB 1470

Regula las condiciones en los centros de detención privados y exige que cumplan con los mismos estándares de salud y seguridad que los centros públicos para proteger a una de las poblaciones más vulnerables de Washington.

Pacto de propiedad de vivienda: HB 1474

Establece una cuenta y un programa de propiedad de vivienda para brindar asistencia con el pago inicial y los costos de cierre a compradores de vivienda primerizos con limitaciones de ingresos identificadas en un estudio del programa de propiedad de vivienda pactada. Esto ayudará a miles de personas de color en todo Washington.

Protección de los empleados de almacenes/bodegas: HB 1762

Requiere que las empresas que operan grandes almacenes/bodegas informen a sus trabajadores sobre sus cuotas de producción y se aseguren de que sus empleados no trabajen durante sus descansos, idas al baño o comidas para cumplir con esas expectativas.

Evaluar a personas que brindan acceso lingüístico a servicios estatales: SB 5304

Ayuda a garantizar que los habitantes de Washington tengan servicios profesionales y de alta calidad de acceso a idiomas, evitando así que entidades con intereses financieros realicen certificaciones.

Aumentar el acceso al programa de cuidado infantil Working Connections: SB 5225

Permite que más familias y trabajadores de cuidado infantil califiquen para el cuidado infantil subsidiado por el estado, amplía la elegibilidad para las familias en el sistema de tribunales terapéuticos y proporciona acceso al cuidado infantil para los padres de familia que no son elegibles debido a su estado de documentación.

Estos logros, entre muchos otros, son un testimonio del poder de unidad, determinación y compromiso de LDC para abogar por la justicia y la igualdad.

“Estamos inmensamente orgullosos del progreso que hemos logrado hasta ahora, pero también reconocemos que aún queda mucho trabajo por hacer. A medida que avancemos, reafirmaremos nuestra dedicación para amplificar las voces latinas, luchar por políticas equitativas y construir un Washington donde todos realmente tengan la oportunidad de prosperar”, agregó Ortiz-Self.

Obtenga más información sobre el Caucus Demócrata Latino:

Contacto: Lilia.Nieto@leg.wa.gov