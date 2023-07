Mohawk annuncia la transizione pianificata della leadership del segmento Flooring - Rest of the World

/EIN News/ -- CALHOUN, Georgia, July 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annunciato oggi che Wim Messiaen entrerà a far parte della Società il 16 ottobre 2023, dopo il completamento del suo periodo di preavviso contrattuale, e succederà a Bernard Thiers come Presidente del segmento Flooring - Rest of the World della Società a partire dal 1° febbraio 2024. Thiers continuerà a svolgere un ruolo di consulenza senior dopo il 1° febbraio, per garantire una transizione fluida dell'attività e delle sue strategie.



Negli ultimi cinque anni, Messiaen ha ricoperto il ruolo di CEO della divisione imballaggi ondulati di VPK Group. In precedenza, ha lavorato per sedici anni presso Etex, un'azienda leader a livello mondiale nel settore dei materiali edili, dove la sua ultima posizione è stata quella di responsabile della divisione Roofing - Europa centrale e orientale. Prima ancora, Messiaen ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato della divisione piastrelle di moquette di Domo Group.

Jeffrey S. Lorberbaum, presidente e amministratore delegato di Mohawk., ha dichiarato "Wim ha un eccellente percorso come leader ispiratore. La sua esperienza include la guida della crescita organica su scala internazionale, comprese le iniziative brown e green field e numerose acquisizioni e cessioni. Wim ha lanciato con successo nuove categorie di prodotti e costruito marchi partendo da zero, oltre a riorganizzare le aziende per ottimizzarne i risultati. Il suo background abbraccia molte categorie di prodotti, tra cui gli imballaggi a base di fibre, i rivestimenti esterni, le coperture, le partizioni interne e i pavimenti. Wim completerà il nostro eccellente team di Flooring - Rest of the World e continuerà la nostra crescita redditizia".

Dal 2009, Thiers ha guidato il segmento Flooring - Rest of the World di Mohawk. Ha esteso notevolmente l'attività in nuove aree geografiche e categorie di prodotti, sviluppando al contempo un team di leadership di talento. Sotto la guida di Thiers, l'azienda ha effettuato diverse acquisizioni di trasformazione, tra cui IVC Group in Europa e Godfrey Hirst, la più grande azienda di pavimenti in Australia e Nuova Zelanda. Ha sviluppato le attività relative ai pannelli e all'isolamento fino a farle diventare leader del settore, sia attraverso la crescita organica che le acquisizioni. L'attenzione di Thiers nei confronti dell'innovazione di prodotto ha portato alla creazione di innovazioni rivoluzionarie nel settore della pavimentazione, che hanno dato vita a un portafoglio di brevetti e a un'attività di licensing di primo piano.

Lorberbaum ha dichiarato: "Apprezzo i numerosi e importanti contributi di Bernard alla crescita della nostra azienda, continuerà a svolgere un ruolo importante nel successo a lungo termine di Mohawk Industries".

Alcune delle dichiarazioni contenute nei paragrafi immediatamente precedenti, in particolare le previsioni di performance future, prospettive aziendali, strategie di crescita e operative e questioni simili e quelle che includono le parole "potrebbe", "dovrebbe", "crede", " prevede", "si aspetta" e "stima" o espressioni simili, costituiscono "dichiarazioni previsionali". Per queste dichiarazioni, Mohawk rivendica la protezione del safe harbor per le dichiarazioni previsionali contenuta nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Non è possibile assicurare l'esattezza delle dichiarazioni previsionali in quanto si fondano su numerose ipotesi che comportano rischi e incertezze. I seguenti fattori rilevanti potrebbero causare uno scostamento dei risultati futuri: cambiamento delle condizioni economiche o settoriali; concorrenza; inflazione e deflazione dei prezzi delle materie prime e di altri costi dei fattori di produzione; inflazione e deflazione nei mercati di consumo; costo e offerta di energia; tempi e ammontare degli investimenti in conto capitale; tempi e implementazione degli incrementi dei prezzi per i prodotti della società; oneri di svalutazione; integrazione delle acquisizioni; operazioni internazionali; introduzione di nuovi prodotti; razionalizzazione delle operazioni; imposte e riforme fiscali; cause relative a prodotti o di altro genere; controversie legali e altri rischi segnalati nelle relazioni SEC di Mohawk e nelle sue dichiarazioni pubbliche.

Informazioni su Mohawk Industries

Mohawk Industries è il principale produttore globale di prodotti per la pavimentazione che valorizzano gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. L'innovazione di Mohawk, leader del settore, ha generato prodotti e tecnologie che differenziano i suoi marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. Negli ultimi trent'anni, Mohawk ha trasformato la sua attività da produttore americano di moquette nella più grande azienda di pavimenti al mondo, con attività in cinque continenti. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle di ceramica, pavimenti in laminato, legno, pietra e vinile, nonché pannelli truciolari, pannelli melaminici, pannelli decorativi in laminato ad alta pressione e prodotti isolanti. I marchi di Mohawk sono tra i più apprezzati del settore e comprendono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Grupo Daltile, Godfrey Hirst, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex. Per maggiori informazioni, visitare il sito mohawkind.com.

Contatti: Robert Webb – robert_webb@mohawkind.com