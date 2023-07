Mohawk kondigt de geplande nieuwe bedrijfsleiding voor het marktsegment 'Vloeren - Rest van de Wereld' aan

/EIN News/ -- CALHOUN, Ga., July 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag aan dat Wim Messiaen na afloop van zijn contractuele opzegtermijn op 16 oktober 2023 start bij het bedrijf en met ingang van 1 februari 2024 Bernard Thiers opvolgt als president van het marktsegment 'Vloeren - Rest van de Wereld'. Na 1 februari zal de heer Thiers een senior adviesrol aanhouden zodat de succesvolle transitie van de bedrijfsvoering en -strategieën is gewaarborgd.



Gedurende de afgelopen vijf jaar bekleedde de heer Messiaen de functie van CEO voor de afdeling verpakkingen in golfkarton van de VPK Group. Voordien was hij gedurende zestien jaar werkzaam bij Etex, een toonaangevend, mondiaal bouwmaterialenbedrijf, waar zijn laatste functie afdelingsmanager 'Dakbedekkingen - Centraal- en Oost-Europa' inhield. Eerder was de heer Messiaen directeur van de afdeling tapijten en tegels voor de Domo Group.

"Wim heeft zich bewezen als zijnde een voortreffelijke leidinggevende," aldus Jeffrey S. Lorberbaum, voorzitter en chief executive officer bij Mohawk. "Hij heeft diepgaande vakkennis in het aansturen van internationale organische groei, met inbegrip van zowel brown- als greenfieldinitiatieven, en maakte deel uit van een groot aantal overnames en afstotingen. Wim lanceerde met succes nieuwe productcategorieën en startte merken vanaf nul op, en was ook verantwoordelijk voor de reorganisatie van bedrijven ter optimalisatie van hun resultaten. Zijn ervaring telt een groot aantal productcategorieën, waaronder op vezels gebaseerde verpakkingsmaterialen, gevelbekledingen, dakbedekkingen, interne scheidingswanden en vloeren. Wim zal het reeds succesvolle team 'Vloeren - Rest van de Wereld' aanvullen om onze positieve groei voort te zetten."

Sinds 2009 had de heer Thiers de leiding over 'Vloeren - Rest van de Wereld' van Mohawk. Hij heeft , met de steun van zijn talentvolle managementteam, de activiteiten in nieuwe geografische regio's en productcategorieën ingrijpend uitgebreid. Het bedrijf heeft onder leiding van de heer Thiers meerdere transformatieve acquisities doorgevoerd, waaronder de IVC Group in Europa en Godfrey Hirst, het grootste vloerbedekkingsbedrijf in Australië en Nieuw-Zeeland. Onder zijn leiding groeiden de activiteiten op het gebied van panelen en isolatie uit tot toonaangevende marktsegmenten, en dat zowel door organische groei als door overnames. De heer Thiers wist baanbrekende innovaties te realiseren op het gebied van vloerbedekkingen, wat heeft geleid tot een marktleidende patentportfolio en licentiëringen.

"Ik heb veel waardering voor de vele belangrijke bijdragen die Bernard heeft geleverd aan de groei van ons bedrijf," verklaarde Lorberbaum. "Op lange termijn zal hij een belangrijke bijdrage blijven leveren aan het succes van Mohawk Industries."

