Mohawk annonce la transition prévue de la direction du segment Revêtements de sol Reste du monde

/EIN News/ -- CALHOUN, Géorgie (États-Unis), 18 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd'hui que Wim Messiaen allait rejoindre la Société le 16 octobre 2023, suite à l'achèvement de son préavis contractuel, et succéder à Bernard Thiers au poste de président du segment Revêtements de sol Reste du monde de la Société à compter du 1er février 2024. M. Thiers conservera un rôle de conseiller senior après le 1er février afin d'assurer une transition fructueuse de l'entreprise et de ses stratégies.



Au cours des cinq dernières années, M. Messiaen a occupé le poste de PDG de la division des emballages en carton ondulé de VPK Group. Avant cela, il a travaillé pendant seize ans chez Etex, une société mondiale de premier plan de matériaux de construction, où son dernier poste était celui de directeur de la division Toitures - Europe centrale et de l'Est. Plus tôt, M. Messiaen était le directeur général de la division Carreaux de moquette sous contrat de Domo Group.

« Wim possède un historique éprouvé en tant que leader inspirant », a déclaré Jeffrey S. Lorberbaum, président du conseil d'administration et président-directeur général de Mohawk. « Son expertise inclut la stimulation de la croissance organique à l'échelle internationale, avec notamment des initiatives dans des sites existants et vierges ainsi que de nombreuses acquisitions et cessions. Wim a lancé avec succès de nouvelles catégories de produits, créé des marques et réorganisé des entreprises afin d'optimiser leurs résultats. Ses antécédents englobent de nombreuses catégories de produits, notamment les emballages à base de fibres, les parements extérieurs, les toitures, les partitions internes et les revêtements de sol. Wim complètera notre remarquable équipe de Revêtements de sol Reste du monde et poursuivra notre croissance rentable. »

Depuis 2009, M. Thiers dirige le segment Revêtements de sol Reste du monde de Mohawk. Il a considérablement étendu les activités dans de nouveaux territoires géographiques et de nouvelles catégories de produits, tout en développant une équipe de direction talentueuse. Sous la direction de M. Thiers, l'entreprise a exécuté plusieurs acquisitions transformationnelles, notamment IVC Group en Europe et Godfrey Hirst, la plus grande société de revêtements de sol en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il a converti les entreprises de panneaux et d'isolation en leaders du secteur grâce à une croissance organique et des acquisitions. En se focalisant sur l'innovation, M. Thiers a dirigé la création de produits révolutionnaires dans le secteur des revêtements de sol, découlant sur un portefeuille de brevets et des activités de concession de licences de premier plan.

« J'apprécie les nombreuses contributions importantes de Bernard à la croissance de notre entreprise », a commenté M. Lorberbaum. « Il continuera à jouer un rôle important dans la réussite à long terme de Mohawk Industries. »

Certains énoncés des paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur le rendement futur, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation, et d'autres sujets similaires, et ceux qui incluent l'emploi du conditionnel et les termes « croire », « anticiper », « prévoir », et « estimer » ou d'autres expressions du même type, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle-refuge au sujet des énoncés prospectifs, contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des risques et incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des matières premières et autres coûts des entrants ; l'inflation et la déflation sur les marchés de consommation ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en immobilisations ; le moment et l'application d'augmentations du prix des produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les exploitations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des activités ; les réclamations en matière de fiscalité, de produits et autre ; les litiges ; ainsi que d'autres risques présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.

À propos de Mohawk Industries

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de produits de revêtement de sol qui améliorent les espaces résidentiels et commerciaux partout dans le monde. L'innovation révolutionnaire de Mohawk apportée au secteur a permis d'obtenir des produits et des technologies qui différencient ses marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Au cours des trois dernières décennies, Mohawk a transformé son entreprise de fabricant de tapis américain en la plus grande entreprise de revêtements de sol au monde avec des opérations sur cinq continents. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk fournissent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle, ainsi que de panneaux de particules, panneaux de mélamine, panneaux stratifiés décoratifs haute pression et produits d'isolation. Les marques de Mohawk comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Grupo Daltile, Godfrey Hirst, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin et Vitromex. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site mohawkind.com.

