Mohawk kündigt geplanten Wechsel in der Leitung des Segments Flooring Rest of the World an

CALHOUN, Georgia, July 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) hat heute bekanntgegeben, dass Wim Messiaen nach Ablauf seiner vertraglichen Kündigungsfrist am 16. Oktober 2023 in das Unternehmen eintreten und mit Wirkung zum 1. Februar 2024 die Nachfolge von Bernard Thiers als President des Unternehmenssegments Flooring Rest of the World antreten wird. Herr Thiers wird nach dem 1. Februar eine beratende Funktion innehaben, um einen erfolgreichen Übergang der Geschäfte und Strategien zu gewährleisten.



In den letzten fünf Jahren war Herr Messiaen als CEO der Wellpappenverpackungssparte der VPK Group tätig. Davor war er sechzehn Jahre lang bei Etex, einem weltweit führenden Baustoffunternehmen, tätig, zuletzt als Bereichsleiter für den Bereich Roofing – Central and Eastern Europe. Zuvor war Herr Messiaen Geschäftsführer der Teppichfliesenabteilung der Domo Group.

„Herr Messiaen hat eine hervorragende Bilanz als inspirierende Führungspersönlichkeit“, so Jeffrey S. Lorberbaum, Chairman und Chief Executive Officer von Mohawk. „Sein Fachwissen umfasst die Förderung des organischen Wachstums auf internationaler Ebene, einschließlich Brown- und Greenfield-Initiativen sowie zahlreicher Übernahmen und Veräußerungen. Herr Messiaen hat erfolgreich neue Produktkategorien eingeführt und Marken von Grund auf neu aufgebaut sowie Geschäftsbereiche reorganisiert, um deren Ergebnisse zu optimieren. Sein Hintergrund umfasst viele Produktkategorien, darunter Verpackungen auf Faserbasis, Außenverkleidungen, Bedachungen, Innentrennwände und Fußböden. Herr Messiaen wird unser hervorragendes Team des Segments Flooring Rest of the World ergänzen und unser profitables Wachstum fortsetzen.“

Herr Thiers leitet das Segment Flooring Rest of the World von Mohawk seit 2009. Er weitete das Geschäft bedeutend in neue Regionen und Produktkategorien aus und baute gleichzeitig ein talentiertes Führungsteam auf. Unter der Führung von Herrn Thiers konnte das Unternehmen mehrere transformative Übernahmen abschließen, darunter die IVC Group in Europa und Godfrey Hirst, das größte Bodenbelagsunternehmen in Australien und Neuseeland. Er baute die Geschäftsbereiche Paneele und Isolierung sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Übernahmen zu Branchenführern auf. Der Fokus von Herrn Thiers auf Produktinnovationen führte zur Entwicklung bahnbrechender Innovationen im Bereich Bodenbeläge, was ein führendes Patentportfolio und Lizenzgeschäft zum Ergebnis hatte.

„Ich schätze die vielen wichtigen Beiträge von Herrn Thiers zum Wachstum unseres Unternehmens“, so Herr Lorberbaum. „Er wird weiterhin eine wichtige Rolle für den langfristigen Erfolg von Mohawk Industries spielen.“

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorangehenden Abschnitten, insbesondere Prognosen zur zukünftigen Unternehmensleistung, zu den Geschäftsaussichten, den Wachstums- und Betriebsstrategien und ähnlichen Angelegenheiten, sowie diejenigen Aussagen, die die Worte „könnten“, „sollten“, „glaubt“, „nimmt an“, „erwartet“ und „schätzt“ oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den „Safe Harbor“-Schutz für zukunftsgerichtete Aussagen, der im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die folgenden wichtigen Faktoren können zu abweichenden zukünftigen Ergebnissen führen: Änderungen der Wirtschafts- oder Branchenbedingungen, Wettbewerb, Inflation und Deflation bei den Rohstoffpreisen und anderen Vorlaufkosten, Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten, Energiekosten und -versorgung, Zeitpunkt und Höhe der Kapitalausgaben, Zeitpunkt und Durchführung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens, Wertminderungen, Integration von Übernahmen, internationale Operationen, Einführung neuer Produkte, Rationalisierung der Operationen, Steuern und Steuerreformen, Produkt- und andere Forderungen, Rechtsstreitigkeiten und andere Risiken, die in SEC-Berichten und öffentlichen Ankündigungen von Mohawk genannt wurden.

Kontakt: Robert Webb – robert_webb@mohawkind.com