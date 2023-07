Sunwing dévoile son horaire hivernal 2023-2024 qui comprend des vols au départ de Montréal, Québec et Saguenay-Bagotville vers 20 destinations soleil, offrant ainsi plus d’options de vacances aux Québécois

Alors que la demande pour les voyages au soleil continue de croître, la capacité hivernale de Sunwing augmente de 15 % au Québec

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 18 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un contexte de forte demande pour les voyages d’agrément vers le Sud, Vacances Sunwing dévoile son horaire hivernal 2023-2024 qui comprend des vols à bord de Sunwing Airlines au départ de Montréal, de Québec et de Saguenay-Bagotville vers 20 destinations soleil dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Afin de poursuivre son engagement envers le Québec, Sunwing augmente sa capacité dans la province de 15 % par rapport à la saison hivernale précédente, notamment grâce à plus d’options de voyage vers les destinations préférées de ses clients, comme Cuba, le Mexique et la République dominicaine. De plus, Sunwing offrira aux Québécois des forfaits dans plus de 700 hôtels, soit la plus grande sélection de tous les fournisseurs de vacances au Canada.

Cet hiver, des forfaits vers la nouvelle destination cubaine de Cienfuegos seront offerts, en plus du retour de Manzanillo de Cuba. Les clients de Sunwing vouent un amour profond à Cuba en raison de ses magnifiques plages, sa riche histoire ainsi que ses forfaits vacances à des prix imbattables. Les clients voyageant depuis Montréal pourront réserver des escapades vers ces deux destinations ensoleillées.

Les résidents du Québec peuvent s’attendre à une augmentation considérable des options de vacances vers des destinations sur la côte pacifique du Mexique, y compris Los Cabos, Mazatlán et Puerto Vallarta, ainsi qu’à de nouvelles possibilités pour Puerto Plata, situé sur la côte nord de la République dominicaine.

« En tant que principal fournisseur de vacances au pays, nous sommes ravis d’offrir aux Québécois plus de forfaits vacances et de vols cet hiver. Cela nous permet d’augmenter notre capacité dans la région et de retrouver les niveaux de voyages d’avant la pandémie », déclare Lyne Chayer, directrice générale chez Vacances Sunwing Québec. « Nous avons un engagement de longue date au Québec, et nous sommes heureux de renforcer notre présence en offrant plus de forfaits et d’options de voyage abordables en vue de la saison hivernale. Cela comprend les ajouts de Cienfuegos et Manzanillo de Cuba, ainsi que l’augmentation des vols vers la côte pacifique du Mexique et Puerto Plata, en République dominicaine. Nous encourageons nos clients à réserver tôt afin qu’ils puissent profiter d’escapades hivernales au meilleur prix, aux dates qui leur conviennent et vers les destinations de leur choix. »

Autres faits saillants de la programmation hivernale de Sunwing au Québec :

Une croissance de 16 % de la capacité à Montréal par rapport à la saison hivernale précédente, y compris une augmentation marquée du nombre de vols vers Cuba, notamment vers Cayo Largo, ainsi que l’ajout de Cienfuegos et le retour de Manzanillo de Cuba

Une augmentation de 11 % de la capacité à Québec et de 10 % à Saguenay-Bagotville, offrant plus de vols directs vers les destinations préférées des clients à Cuba, en République dominicaine et au Mexique

De plus, les résidents du Québec habitant à proximité d’Ottawa peuvent profiter des départs pratiques depuis la capitale, qui comprennent des vols vers 11 destinations soleil pour compléter l’horaire chargé du Québec

Sunwing Airlines a accru ses activités de recrutement, embauchant des pilotes et des membres d’équipage de cabine saisonniers partout au Québec en vue de la prochaine saison hivernale

Horaire de vols depuis Montréal

Destination Fréquence Du Au Acapulco 1X par semaine 20 déc. 2023 20 mars 2024 Cancún Tous les jours 1er nov. 2023 30 avr. 2024 Cayo Coco Tous les jours 1er nov. 2023 30 avr. 2024 Cayo Largo 2X par semaine 3 nov. 2023 26 avr. 2024 Cayo Santa Maria Tous les jours 1er nov. 2023 27 avr. 2024 Cienfuegos 1X par semaine 8 déc. 2023 12 avr. 2024 Freeport,

Grand Bahama 1X par semaine 16 déc. 2023 13 avr. 2024 Holguín Tous les jours 1er nov. 2023 30 avr. 2024 Liberia, Costa Rica 1X par semaine 6 nov. 2023 15 avr. 2024 Los Cabos / San Jose Del Cabo 1X par semaine 9 nov. 2023 4 avr. 2024 Manzanillo de Cuba 1X par semaine 6 déc. 2023 10 avr. 2024 Mazatlán 1X par semaine 12 déc. 2023 9 avr. 2024 Montego Bay 3X par semaine 4 nov. 2023 28 avr. 2024 Puerto Plata 4X par semaine 7 nov. 2023 30 avr. 2024 Puerto Vallarta 1X par semaine 10 déc. 2023 7 avr. 2024 Punta Cana Tous les jours 1er nov. 2023 30 avr. 2024 Rio Hato, Panama 1X par semaine 3 nov. 2023 29 mars 2024 Roatán, Honduras 1X par semaine 11 déc. 2023 1er avr. 2024 Saint-Martin 1X par semaine 2 nov. 2023 25 avr. 2024 Varadero Tous les jours 1er nov. 2023 30 avr. 2024



Horaire de vols depuis Québec

Destination Fréquence Du Au Cancún 3X par semaine 3 nov. 2023 28 avr. 2024 Cayo Coco 2X par semaine 1er nov. 2023 13 avr. 2024 Cayo Largo 1X par semaine 14 déc. 2023 11 avr. 2024 Cayo Santa Maria 2X par semaine 1er nov. 2023 13 avr. 2024 Holguín 1X par semaine 10 déc. 2023 7 avr. 2024 Puerto Plata 1X par semaine 7 nov. 2023 9 avr. 2024 Puerto Vallarta 1X par semaine 10 déc. 2023 7 avr. 2024 Punta Cana 3X par semaine 2 nov. 2023 13 avr. 2024 Rio Hato, Panama 1X par semaine 15 déc. 2023 29 mars 2024 Roatán, Honduras 1X par semaine 11 déc. 2023 1er avr. 2024 Varadero 5X par semaine 2 nov. 2023 29 avr. 2024



Horaire de vols depuis Saguenay-Bagotville

Destination Fréquence Du Au Cancún 1X par semaine 11 déc. 2023 8 avr. 2024 Punta Cana 1X par semaine 12 déc. 2023 9 avr. 2024 Varadero 1X par semaine 13 déc. 2023 10 avr. 2024



Les clients de Sunwing peuvent réaliser d’importantes économies sur leurs escapades hivernales de rêve en réservant sur Sunwing.ca ou auprès de leur agent de voyages. De plus, les clients peuvent profiter de la Promesse Sunwing sur leurs forfaits vacances, qui comprend une franchise gratuite sur le premier bagage enregistré (d’une valeur de plus de 100 $ aller-retour), des transferts gratuits à destination pour les forfaits comprenant des vols avec Sunwing Airlines, des avantages exclusifs à l’hôtel, et plus encore!

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de nos de notre partenaire de gestion à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d’accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8037b5c9-8354-4a05-b936-061b3182a9cb/fr