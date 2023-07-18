联拓生物合作伙伴NANOBIOTIX与杨森制药就放射治疗增敏剂NBTXR3达成 许可协议 联拓生物仍拥有在大中华区、韩国、新加坡和泰国对NBTXR3进行开发和商业化的权利

/EIN News/ -- 上海和新泽西州普林斯顿, July 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 联拓生物(纳斯达克:LIAN)，一家致力于为中国和其他亚洲主要市场的患者带来创新药物的生物技术公司，于今日宣布其合作伙伴Nanobiotix已与强生旗下杨森（Janssen）制药子公司就一款具有研发潜力的同类首创放射治疗增敏剂NBTXR3达成许可协议。



根据协议的规定，Nanobiotix将授予杨森开发和商业化NBTXR3的全球许可。该许可是排他性的，其中不包括之前已授权给合作伙伴联拓生物的地区。

联拓生物首席执行官王轶喆博士表示：“迄今为止产生的数据表明，NBTXR3有望解决标准放疗在多种实体瘤治疗方面的局限性。我们相信，Nanobiotix与杨森的合作将实现各自专长和财务资源的整合，推动NBTXR3在医疗需求尚未被满足的领域进行更广泛的开发。”

有关Nanobiotix与杨森此次合作的详细情况以及许可协议涉及的相关财务条款，可在Nanobitix官网的投资者信息专栏查看。

2021年5月，联拓生物从Nanobiox那里获得了在中国大陆、香港、澳门、台湾、泰国、韩国和新加坡开发和商业化NBTXR3的许可。联拓和Nanobiotix目前正在合作开展NANORAY-312研究的患者招募工作。NANORAY-312是一项全球III期临床试验，旨在比较经放疗激活的NBTXR3与单独放疗在不适合化疗的、高风险局部晚期头颈部鳞状细胞癌老年患者中的疗效和安全性。在该III期研究中，所有合格受试者将在随机分组前，根据研究者选择联合或不联合西妥昔单抗（研究分层因素之一），按照1:1比例随机分配至治疗组和对照组。这项关键性试验预计将在全球范围内招募500名患者，其中约100名患者将在联拓生物的授权区域内加入该试验。有关NANORAY-31研究的更多信息，请访问ClinicalTrials.gov（NCT04892173）。

关于NBTXR3

NBTXR3是一种新型、潜在的同类首创抗肿瘤产品，由功能化氧化铪纳米颗粒组成，经由一次性瘤内注射给药，并通过放射治疗激活。候选产品的物理作用机制（MoA）旨在通过放射治疗激活，诱导被注射肿瘤内大量的肿瘤细胞死亡，随后触发适应性免疫反应和长期的抗癌记忆。得益于该物理作用机制，NBTXR3 可以被扩展到任何可以通过放疗治疗的实体肿瘤和任何联合治疗方案中，特别是与免疫检查点抑制剂联合。

NBTXR3 目前主要的开发路径是评估其用于局部晚期头颈部鳞状细胞癌（HNSCC）治疗的疗效，针对该适应症的一项全球III期注册研究目前正在进行中。2020 年 2 月，NBTXR3被美国FDA授予快速审批通道资格，用于治疗不适合铂类化疗的局部晚期HNSCC患者，无论其联合或不联合西妥昔单抗。该适应症的目标人群与当前开展的III期实验中的患者人群一致。

2021年5月，联拓生物从Nanobiox获得了在中国大陆、香港、澳门、台湾、泰国、韩国和新加坡开发和商业化NBTXR3的许可。

关于前瞻性陈述说明的注意事项

本新闻稿包含对未来预期、计划和前景的陈述及其他并非对历史事实的陈述，这些陈述可能构成前瞻性陈述。这些前瞻性陈述或以“预期”、“相信”、“潜在”和“将要”等措辞或其他类似表达来识别，但并非所有的前瞻性陈述都含有该等识别性措辞。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于公司就以下事项的计划和期望的陈述：联拓认为NBTXR3有望解决放疗作为标准治疗在治疗多种实体肿瘤方面的局限性，Nanobiotix和杨森的合作可提供额外的专长和财务资源以支持在医疗需求尚未被满足的领域广泛开发NBTXR3的潜力，以及联拓和Nanobiotix开展NANORAY-312 III期 试验的计划。由于各种重要因素的影响，实际结果可能与前瞻性陈述中显示的结果存在重大差异，包括：公司是否有能力成功地启动和实施其计划的临床试验，完成该临床试验并在预期时间内获得结果；公司计划利用其合作伙伴的全球注册试验和临床开发项目中产生的数据，以获得监管部门的批准，并最大限度地扩大其候选产品的目标患者；公司识别新候选产品并成功从第三方获取该候选产品的能力；来自其他生物技术和制药公司的竞争；一般市场情况；不断变化的法律和法规的影响，以及联拓向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中描述的风险和不确定性，包括截至2022年12月31日的10-K年度报告以及后续提交的各类报告。

本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅以本文发布日期为准，联拓明确声明没有任何义务更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。本文发布日期后读者不应视这些信息为当前的或准确的信息。

关于联拓生物

联拓生物是一家跨国生物技术公司,其使命是为中国和亚洲患者带来颠覆性药物。通过与全球高度创新的生物制药公司合作，联拓生物正在推进其多样化的临床候选药物产品管线，有可能推动心血管、肿瘤、眼科、炎症疾病等不同适应症的新治疗标准。联拓生物正在建立国际化的基础设施，从而将公司定位为首选的合作对象，并为合作伙伴提供进入中国和其他亚洲市场的平台。 如需了解更多信息，请访问www.lianbio.com.

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