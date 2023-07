FPInnovations annonce le parachèvement réussi des essais de référence pour le projet de circulation en peloton

Une solution novatrice pour optimiser l’efficacité économique des projets au Nord-du-Québec

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 18 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FPInnovations, organisme privé à but non lucratif spécialisé dans la création de solutions favorisant la compétitivité du secteur forestier canadien, annonce l'achèvement de la phase de référence pour les essais de circulation de camions en peloton. Le programme d’essais de référence a été réalisé grâce au soutien de 576 000 $ de la Société du Plan Nord et de 447 758 $ de Ressources Naturelles Canada en vertu du Programme d’innovation forestière, et a été rendue possible grâce à l’engagement sans faille de la ville de Matagami.



Le projet de circulation de camions en peloton de FPInnovations vise à accélérer l’adoption de la technologie de véhicules automatisés hors autoroute afin de favoriser le développement durable des communautés nordiques et d’apporter une réponse au manque criant de conducteurs de camions. La pénurie chronique de chauffeurs compromet lourdement plusieurs opérations forestières ou minières du nord du Québec. En collaboration avec RRAI (Robotic Research Autonomous Industries), chef de file dans la technologie de conduite autonome, FPInnovations travaille à adapter cette technologie aux conditions particulières du Canada, par exemple les changements liés aux saisons et la conduite sur routes non pavées sans couverture cellulaire, en particulier les routes d’accès aux ressources dans les climats continentaux et polaires.

Le programme d'essais de référence, qui représentait la première étape pour atteindre cet objectif, consistait à exposer le système logiciel de conduite autonome AutoDrive de RRAI à diverses conditions de route et d'environnement typiquement rencontrées dans les opérations forestières et minières du Québec. L'analyse et le rapport des conditions d'essai d'été et d'hiver saisies, qui ont permis d'identifier des domaines spécifiques nécessitant des améliorations technologiques, ont été achevés en mars 2023. Ces améliorations pourraient être appliquées dans les phases subséquentes du développement de la technologie du peloton.

Le programme d'essais de référence a été réalisé dans certaines régions du Québec, notamment dans la région de Matagami, un partenaire clé qui s'intéresse de près à la mise en place de solutions de transport innovantes au sein de sa communauté nordique. « Matagami doit se redéfinir dans les prochaines années et une bonne partie de son avenir économique tient au fait de sa localisation stratégique pour l’accès et le transbordement des matières premières, » souligne René Dubé, maire de Matagami. « Le développement de la filière du transport automatisé est un incontournable pour assurer la compétitivité de la région et de ses entreprises. Notre avenir dépend de notre capacité à innover et Matagami est fière de faire partie de cette solution ». Les essais visent également la mise en contact de nombreuses entreprises et communautés éloignées afin d’évaluer les retombées positives du projet de circulation en peloton sur leur environnement.

Plusieurs partenaires sont déjà partie prenante du projet; c’est le cas de l’Administration régionale Baie-James (ARBJ), qui appuie le projet en raison de l’impact positif qu’il pourrait avoir sur les coûts de transport et la rareté de main-d’œuvre en région. De plus, la Société de développement de la Baie-James (SDBJ) a appuyé le projet en rendant ses installations accessibles à l'équipe de FPInnovation et en autorisant des essais de référence avec la plateforme AutoDrive de RRAI sur la route Billy-Diamond. D’autres entreprises participent également à son déploiement, comme Chantiers Chibougamau, Produits forestiers Résolu, Interfor, West Fraser, Alberta-Pacific Forest Industries, et Agnico Eagle, qui ont signifié leur intérêt pour la technologie de conduite en peloton. FPInnovations poursuivra ses efforts pour attirer d'autres partenaires afin de soutenir le projet et de mettre la technologie à la disposition des futurs utilisateurs finaux.

La technologie de circulation de camions en peloton hors autoroute représente une avenue prometteuse pour les entreprises confrontées aux défis de rentabilité des transports et de pénurie de main d’œuvre. Ce projet collaboratif, qui rassemble de nombreux partenaires d’importance, démontre la valeur de la technologie et son potentiel élevé pour les entreprises des régions éloignées tant d’un point de vue économique que de responsabilité environnementale.

Stéphane Renou, président et chef de la direction, FPInnovations

Notre gouvernement est fier d’avoir soutenu les essais d’une technologie qui pourrait contribuer à assurer la vitalité de la région de Matagami et de plusieurs autres du Québec. L’automatisation est importante pour la compétitivité des secteurs forestier et minier au Québec. Le projet de circulation de camions en peloton de FPInnovations est un excellent exemple de l’apport de la Société du Plan Nord : elle participe activement, avec tous les partenaires du milieu, au développement socio-économique durable du territoire nordique.

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

Grâce à cet investissement auprès de FPInnovations, nous pourrons utiliser de nouvelles technologies de véhicules automatisés pour aider à renforcer et soutenir le développement durable des communautés du Nord. Le projet de circulation de camions en peloton permettra aux camions de voyager de façon plus sécuritaire des sites de récolte aux scieries en plus d’aider à revitaliser de nombreuses opérations forestières durables dans le Nord-du-Québec.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

RRAI est honorée de voir sa technologie de véhicule autonome, AutoDrive, contribuer à l'initiative pilote de circulation autonome sur route d’accès aux ressources de FPInnovations, qui vise à répondre à la grave pénurie de chauffeurs dans les communautés éloignées. Le projet reflète l'avenir du camionnage commercial autonome en procurant des avantages accrus en termes de sécurité et en permettant une mise sur le marché dès aujourd'hui.

Gabe Sganga, chef du développement commercial, RRAI

