Indoor Farming Market Outlook 2023-2028, Top Vendor Share, Size, Strategic Analysis, Growth Opportunity, and Forecast

The scarcity of land and water required for conventional agriculture is also contributing to the widespread adoption of indoor farming across the globe.

SHERIDAN, ALABAMA, UNITED STATES, July 18, 2023/EINPresswire.com/ -- IMARC Group, a leading market research company, has recently releases report titled, โ€œ๐ˆ๐ง๐๐จ๐จ๐ซ ๐ ๐š๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ, ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž, ๐’๐ข๐ณ๐ž, ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก, ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–,โ€ The study provides a detailed analysis of the industry, including the global indoor farming market demand, share, size, and forecasts. The report also includes competitor and regional analysis and highlights the latest advancements in the market.

๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐‡๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ

๐‡๐จ๐ฐ ๐›๐ข๐ ๐ข๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž ๐ข๐ง๐๐จ๐จ๐ซ ๐Ÿ๐š๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ?

โ€ข ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ข๐ณ๐ž ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ: ๐”๐’$ ๐Ÿ‘๐ŸŽ๐Ÿ.๐Ÿ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง

โ€ข ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–: ๐”๐’$ ๐Ÿ’๐Ÿ“๐Ÿ.๐ŸŽ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง

โ€ข ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ซ๐š๐ญ๐ž (๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘ ๐ญ๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–): ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ•.๐Ÿ’%

โ€ข ๐๐š๐ฌ๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ: ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ

โ€ข ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐๐ž๐ซ๐ข๐จ๐: ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–

๐–๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ข๐ง๐๐จ๐จ๐ซ ๐Ÿ๐š๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐ ?

Indoor farming, also known as vertical farming or controlled environment agriculture, is a modern agricultural practice that involves growing crops indoors, mainly in vertically stacked layers or enclosed structures. It is a response to the challenges posed by traditional farming methods, such as limited land availability, seasonal constraints, and climate variability. This method utilizes advanced technologies to create optimized growing conditions, independent of external environmental factors. These technologies include artificial lighting, hydroponic or aeroponic systems, climate control systems, and nutrient management solutions. By carefully controlling the temperature, humidity, light intensity, and nutrient levels, indoor farming allows for year-round crop production with greater precision and efficiency.

๐–๐ก๐š๐ญ ๐š๐ซ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฌ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ญ๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ข๐ง๐๐จ๐จ๐ซ ๐Ÿ๐š๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ?

The global market is majorly driven by the growing global population and the corresponding demand for food. Indoor farming offers a solution to address this challenge by enabling year-round crop production in a controlled environment, independent of external factors such as climate and seasonality, which is creating a positive market outlook. Moreover, the increasing consumer demand for locally sourced, fresh, and sustainably produced food has provided a boost to the indoor farming market. Indoor farms can be established in urban areas or close to major population centers, reducing transportation distance and ensuring the delivery of fresher produce. The controlled environment in indoor farms also allows for the production of pesticide-free and organic crops, aligning with the growing consumer preference for healthier and more sustainable food options.

๐–๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž๐ ๐ข๐ง ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง?

The report has segmented the market into the following categories:

๐ ๐š๐œ๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ€ข Greenhouse

โ€ข Indoor Vertical Farms

โ€ข Container Farms

โ€ข Indoor Deep Water Culture

โ€ข Others

๐‚๐ซ๐จ๐ฉ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ€ข ๐ ๐ซ๐ฎ๐ข๐ญ๐ฌ, ๐•๐ž๐ ๐ž๐ญ๐š๐›๐ฅ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐‡๐ž๐ซ๐›๐ฌ

o Lettuce

o Spinach

o Kale

o Tomato

o Herbs

o Bell and Chilli Peppers

o Strawberry

o Cucumber

o Others

โ€ข ๐ ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ซ๐ง๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ๐ฌ

o Annuals

o Perennials

o Ornamentals

o Others

โ€ข Others

๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐จ๐ง๐ž๐ง๐ญ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ€ข ๐‡๐š๐ซ๐๐ฐ๐š๐ซ๐ž

o Structure

o LED Lights

o HVAC

o Climate Control System

o Irrigation Systems

o Others

โ€ข ๐’๐จ๐Ÿ๐ญ๐ฐ๐š๐ซ๐ž

o Web-based

o Cloud-based

๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ€ข Aeroponics

โ€ข Hydroponics

โ€ข Aquaponics

โ€ข Soil-based

โ€ข Hybrid

๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ€ข North America (United States, Canada)

โ€ข Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, Others)

โ€ข Europe (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Russia, Others)

โ€ข Latin America (Brazil, Mexico, Others)

โ€ข Middle East and Africa

๐–๐ก๐จ ๐š๐ซ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐ค๐ž๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ?

The report covers the major market players including:

โ€ข AeroFarms

โ€ข Agricool

โ€ข Agrilution Systems GmbH

โ€ข AutoGrow Systems Ltd.

โ€ข Bowery Farming

โ€ข Bright Farms Inc. (Cox Enterprises, Inc.).

โ€ข Freight Farms

โ€ข FreshBox Farms

โ€ข Garden Fresh Farms

โ€ข Green Sense Farms Holdings, Inc.

โ€ข Logiqs B.V.

โ€ข Plenty Unlimited, Inc.

โ€ข SananBio

โ€ข Sky Greens

โ€ข SPREAD Co., Ltd.

โ€ข Urban Crop Solutions

โ€ข Voeks Inc.

If you require any specific information that is not covered currently within the scope of the report, we will provide the same as a part of the customization.

