Top 10 báo giá xưởng may áo thun giá sỉ uy tín ở TPHCM

Xưởng may áo thun nào uy tín và giá rẻ ở TPHCM nên lựa chọn khi có nhu cầu mua sỉ áo thun. Áo thun là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của nhiều người

Hồ CHí MINH, BìNH CHáNH, VIệT NAM, July 17, 2023/ EINPresswire.com / -- Hiện nay có rất nhiều cơ sở may áo thun đã ra đời với rất nhiều sự đa dạng từ mẫu mã, chất lượng lẫn giá cả trên thị trường. Bạn đang có ý định mở shop kinh doanh áo thun hãy tham khảo top 10 địa điểm xưởng chuyên áo thun sỉ giá cực rẻ tại TPHCM sau.Xưởng May Dony - Chuyên Nhận Gia Công Cung Ứng Quần Áo Thể Thao Cho Shop Vừa Và NhỏXưởng May Dony là một trong những công ty may có tiếng tại Tp.HCM . Đây là một cái tên uy tín, được nhiều shop thời trang lựa chọn đặt hàng may mặc bởi sự cam kết rõ ràng trong chất lượng và tiến độ giao hàng. Dony có kinh nghiệm lâu năm trong ngành may mặc, gia công may mặc xuất khẩu nên luôn đảm bảo được sự tỉ mỉ trong đường may, độ chính xác và tính đồng bộ trong sản phẩm.Ưu điểm nổi bật của Dony:+ Có báo giá minh bạch, rõ ràng với giá gốc tận xưởng, không qua trung gian – giúp tiết kiệm đến 20% chi phí. Hỗ trợ thiết kế miễn phí và may mẫu – gửi mẫu thử miễn phí khi có yêu cầu (cam kết hàng may có form chuẩn giống như hàng mẫu đã gửi).+ Trọn gói từ nguyên liệu may cho đến in thêu, gia công hoàn thiện và giao hàng tận nơi.+ Đội ngũ công nhân may có tay nghề và kinh nghiệm cao, ra rập chuẩn form, đảm bảo sản phẩm lên form dáng đẹp – chuẩn.+ Cam kết hoàn tiền nếu không đảm bảo chất lượng và tiến độ.+ Khách hàng chỉ thanh toán khi sản phẩm đạt yêu cầu về form chuẩn, đúng loại vải, đường may sạch sẽ, không lỗi.+ Xưởng may rộng, đủ năng lực sản xuất cho những đơn hàng 1.000 sản phẩm/ngày.Liên hệ:+ Xưởng: C2/1F Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, HCM ( Kế bên khu công nghiệp Vĩnh Lộc A).+ Tell/ WhatsApp/ Zalo: +84938 842 123+ Email: mylinh@dony.vn+ Website: dony.vnXưởng May Áo Thun Sỉ Giá Gốc ATLANXưởng May Áo Thun Sỉ Giá Gốc ATLAN chuyên may và sản xuất áo thun số lượng lớn với hàng chục ngàn sản phẩm được bán ra mỗi ngày. Khách hàng của Xưởng Áo Thun Atlan chủ yếu là các shop thời trang, shop bán hàng online, shop in áo thun tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. Chất lượng vải của Xưởng May Áo Thun Sỉ Giá Gốc ATLAN cũng là 1 trong những yếu tố làm nên sự thành công của ATLAN như ngày hôm nay.Xưởng Áo Thun Tân BìnhĐiểm nối bật là mẫu vãi áo thun ở sitanbinh.com vô cùng đa dạng, kiểu dáng như áo thun teen, áo thun polo, áo phông du lịch, áo thun tay lỡ, áo thun cổ trụ, cổ tròn. Hiện tại sitanbinh.com là nhà 1 trong những nhà cung cấp áo thun lớn nhất Việt Nam, tham gia xuất khẩu áo thun đi nhiều nước khu vực.Xưởng may Local Brand | The New CottonVới hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành gia công Cắt-May-In-Thêu theo yêu cầu từ AZ cộng với quy trình sản xuất Vải Thun 100% Cotton tiên tiến nhất, hiện TheNewCotton đã tiếp bước cho ra mắt trên thị trường hơn 10+ loại Cotton chất lượng cao nhất dành cho thị trường kinh doanh Thương Hiệu Nội Địa đầy tiềm năng & đã gặt hái được rất nhiều sự ủng hộ của các bạn trẻ trên cả nước.Xưởng May Áo Thun ALPHAKhách hàng đến với xưởng may áo thun ALPHA sẽ có nhân viên tư vấn riêng cũng như hỗ trợ thiết kế áo theo mẫu mà khách hàng yêu cầu. Đặc biệt, xưởng may ALPHA luôn đưa ra mức giá thấp hơn thị trường từ 10% – 20% do không phải đi qua giai đoạn trung gian. Vì vậy, ALPHA là xưởng may áo thun đồng phục giá rẻ tại TPHCM rất được nhiều người tin tưởng lựa chọn và đánh giá cao.aothuntrongiasi.vnaothuntrongiasi.vn là xưởng xưởng chuyên sản xuất áo thun các loại, cung cấp cho các đại lý kinh doanh áo thun trên toàn quốc. Với lực lượng sản xuất chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm, hệ thống in thêu chuyên nghiệp, Áo thun trơn giá sỉ.vn tin tưởng sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu này càng cao của khách hàng. Nếu các bạn đang cần tìm 1 xưởng chuyên áo thun tận gốc có thể cạnh tranh về giá cả thì aothuntrongiasi.vn là 1 lựa chọn phù hợp.Hải Hải ShopHải Hải Shop là cơ sở may áo thun đã có hơn 3 năm kinh nghiệm hoạt động không ngừng nghỉ với mục tiêu trở thành một trong những xưởng bỏ sỉ áo thun hàng đầu tphcm. Haihaishop đã mở xưởng may áo thun, tự cung cấp nguồn hàng cho mình nhằm mang đến mức giá thấp nhất cho khách hàng. Các Sản phẩm của HaiHaiShop rất phong phú và nhiều mẫu mã, giá cả rất cạnh tranh so với các shop khác trên địa bạn thành phố HCM.xuongaothunbosiKinh doanh đã hơn 3 năm về lĩnh vực quần áo thời trang, xuongaothunbosi cũng là một tên tuổi lớn tại tphcm về bỏ sỉ quần áo. Đây là xưởng may áo thun cũng có rất đông khách hàng lấy sỉ áo về bán.Áo thun giá sỉ D&LIXưởng ÁO THUN GIÁ SỈ D&LI hoạt động với tiêu cí “Uy tín – Nhiệt tình – Chất lượng” bằng chính những sản phẩm chất lượng, luôn cố gắng thay đổi mình để phù hợp với nhu cầu thị trường. Vì thế các sản phẩm của xưởng luôn có bao bì in logo rõ ràng.

