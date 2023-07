Tacton annonce un investissement stratégique de la part de Rubicon Technology Partners

Cet investissement place Tacton dans une position qui lui permettra d'accélérer sa croissance mondiale en tant que leader de la technologie SaaS CPQ pour la fabrication

/EIN News/ -- CHICAGO et STOCKHOLM, Suède, 14 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tacton , le principal partenaire SaaS de logiciels de CPQ (Configure, Price, Quote, ou configuration, tarification, établissement de devis) des fabricants pour la simplification des ventes dans les configurations complexes, a annoncé aujourd'hui avoir décroché un investissement stratégique de Rubicon Technology Partners (« Rubicon »), une société de capital-investissement de premier plan basée à Boulder, dans le Colorado, axée exclusivement sur l'investissement dans les sociétés de logiciels d'entreprise et leur développement. De plus, le partenaire d'investissement de Tacton depuis 2017, GRO Capital (« GRO »), jouera le rôle de co-investisseur et rejoindra Rubicon en soutenant la prochaine phase de l'évolution de Tacton.



Cet investissement va accélérer la stratégie de croissance mondiale de Tacton, en particulier en Amérique du Nord, l'entreprise continuant à se développer par l'innovation de ses produits et l'expansion de son accès au marché en s'appuyant sur sa dynamique de leader de sa catégorie, comme l'a reconnu Gartner® dans le Magic Quadrant™ 2022 pour les logiciels de CPQ.

En tant que leader de l'industrie des logiciels de fabrication, Tacton a apporté des innovations en matière de développement durable, de configuration avancée des produits et de services intelligents basés sur des abonnements afin de changer la façon dont les fabricants du monde entier font des affaires. S'appuyant sur des années de recherches approfondies et sur une technologie de résolution distincte, dynamique et basée sur les contraintes, l'entreprise a mis au point une approche révolutionnaire qui permet aux fabricants B2B de s'attaquer aux demandes et aux processus de vente complexes dans l'écosystème de la fabrication B2B.

Les solutions de CPQ de Tacton permettent des opérations de bout en bout fluides et résilientes, tout en offrant une expérience client numérique sans faille lors de la vente d'équipements complexes et de services connexes. Avec 75 000 utilisateurs actifs de Tacton aujourd'hui, les clients de l'entreprise constatent en moyenne une augmentation de 34 % de l'efficacité liée au temps passé par les commerciaux à créer un devis, une hausse de 30 % du volume des ventes et un accroissement de leurs marges bénéficiaires de 20 % tout en réduisant les erreurs de commande et en offrant moins de remises.

« Depuis sa création il y a 25 ans, Tacton est passée du statut de startup suédoise axée sur la gestion de la configuration à celui de fournisseur mondial de SaaS CPQ, proposant le meilleur produit de sa catégorie pour accélérer les objectifs de revenus des fabricants tout en révolutionnant leur expérience de vente », a déclaré Bo Gyldenvang, PDG de Tacton. « Tacton est particulièrement bien placée pour résoudre les problèmes de configuration les plus urgents auxquels sont confrontés les fabricants du monde entier. Aujourd'hui, grâce à l'investissement et au partenariat avec Rubicon, nous avons la possibilité de proposer nos produits innovants à une clientèle mondiale plus large que jamais. Nous nous réjouissons du chemin à parcourir avec un partenaire qui partage notre vision de l'avenir de l'industrie manufacturière et qui dispose des ressources nécessaires pour stimuler notre croissance. »

« Les fabricants industriels sont forcés de repenser leur façon de proposer leurs produits et services aux clients tout en gérant les défis opérationnels associés à l'accroissement de la complexité des produits, l'évolution rapide des demandes clients, les transitions vers les expériences d'achat numérisées et la focalisation accrue sur l'empreinte environnementale au niveau des produits », a déclaré Dan Levy, associé chez Rubicon Technology Partners. « La plateforme CPQ de Tacton se démarque de manière exceptionnelle pour résoudre les problèmes de configuration cruciaux de certains des fabricants les plus importants et complexes au monde. Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de nous associer à l'équipe de Tacton et GRO Capital pour aider à accélérer la croissance de l'entreprise et façonner l'avenir des logiciels de fabrication à travers une innovation continue des produits et une expansion de l'accès au marché. »

« Nous avons réalisé un incroyable voyage de transformation avec Tacton au cours des six dernières années. Sur la base de son approche unique des produits, Tacton s'est établie comme le leader incontesté du marché dans le domaine du CPQ pour les fabricants complexes », a commenté Lars Lunde, associé chez GRO. « Cela a été un véritable plaisir de travailler avec la talentueuse équipe de Tacton et nous sommes convaincus que l'entreprise a un avenir brillant devant elle, alors qu'elle cherche à s'étendre davantage encore à l'échelle mondiale. Nous sommes donc reconnaissants que le GRO Fund III poursuive son voyage avec Tacton en y ajoutant Rubicon Technology Partners, qui partage notre vision pour l'entreprise et qui sera sans aucun doute en mesure d'accélérer l'avancée de Tacton vers cette vision. »

William Blair a joué le rôle de conseiller financier exclusif de Tacton et de ses actionnaires, GRO et Kirk Kapital. Evercore a joué le rôle de conseiller financier exclusif de Rubicon Technology Partners.

À propos de Tacton

Tacton est une société SaaS de premier plan bénéficiant de la confiance de fabricants mondiaux. La configuration éprouvée de Tacton simplifie les ventes pour les fabricants de produits complexes. Le logiciel de configuration, tarification et établissement de devis de Tacton est nommé Leader par Gartner dans le Magic Quadrant pour les suites d'applications CPQ et est reconnu pour ses capacités avancées de configuration et de visualisation des produits. Les fondateurs de Tacton ont créé la configuration de produits informatiques qui alimente aujourd'hui les logiciels de CPQ et de conception automatisée par ordinateur de Tacton. Depuis 1998, Tacton jouit de la confiance de clients mondiaux tels qu'ABB, Daimler, MAN, Scania, Siemens, Xylem et Yaskawa. Ses sièges sociaux se trouvent à Chicago et Stockholm et elle possède des bureaux régionaux à Karlsruhe, Varsovie et Tokyo.

À propos de Rubicon Technology Partners

Rubicon Technology Partners investit dans les sociétés de logiciels d'entreprise aux équipes de direction talentueuses et aux produits ayant fait leurs preuves dans le but d'aider à développer et faire évoluer leurs activités. Rubicon permet aux entreprises de s'adapter aux exigences changeantes de leurs activités à mesure qu'elles se développent et évoluent en utilisant un ensemble éprouvé de processus exclusifs, de bonnes pratiques et un modèle d'engagement à l'échelle du portefeuille. Rubicon compte plus de 3,5 milliards d'actifs gérés et siège à Boulder, dans le Colorado, avec des bureaux supplémentaires à New Haven, dans le Connecticut et à Palo Alto, en Californie.

Pour tout complément d'information sur Rubicon, veuillez consulter le site www.rubicontp.com .

À propos de GRO

GRO est une société de capital-investissement nord-européenne de premier plan se concentrant exclusivement sur les sociétés de logiciels B2B de haute qualité aux solides perspectives de croissance. GRO joue le rôle de propriétaire actif développant des sociétés de portefeuille en vue de créer de la valeur à long terme. GRO compte environ 1 milliard d'euros en actifs gérés. Pour tout complément d'information sur GRO, veuillez consulter le site www.grocapital.dk et la page www.linkedin.com/company/gro-capital