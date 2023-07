PHILIPPINES, July 13 - Press Release

July 13, 2023 Robin Eyes Israel Model for Cannabis Medicalization in Philippines Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla is eyeing Israel as a model for the Philippines in allowing the use of cannabis (marijuana) strictly for medical purposes, as well as in preventing its misuse or abuse. Padilla, who chaired Thursday the hearing of the Senate Health Subcommittee tackling Senate Bill 230 (Medical Cannabis Compassionate Access Act), said he gained much insight after he and his technical team visited Israel for a "study tour" last May 1-3. "Kilala po ang Israel bilang isa sa mga bansang mayroong pinaka-maayos at pinaka malinaw na batas at regulasyon sa medical cannabis. Sila rin po ang may pinaka mayabong na pag-aaral at pananaliksik ukol dito. At kung usapin lang din ng law enforcement o pagpapatupad ng batas, wala nang mas hihigpit pa sa Israel. Ang ating nasaliksik sa Israel ay isasama natin sa ating balangkas na batas na tugma din sa pangangailangan ng medical cannabis dito sa atin (Israel is renowned as a country with the clearest laws and regulations on medical cannabis. They have the most comprehensive research on the matter. On the enforcement of laws, nothing can beat Israel. What we learned from our study tour of Israel, we will include in our proposed measure on medical cannabis in the Philippines)," he said. He said the Israel Ministry of Health and Israeli Medical Cannabis Agency made their study tour very productive, with the Israel Medical Cannabis Agency governing the regulations and permits in the supply chain. He also cited the strict law enforcement procedures in tracking the use of medical cannabis. Padilla likewise reiterated he is after the use of cannabis only for medical purposes and never for recreational use. "Ang ating adhikain ay klaro - na ang cannabis na ating pinag-uusapan ngayon ay bilang isang pang-gamot - medikal. At hindi para sa recreational katulad ng nasa The Netherlands at iba pang bansa (Our objective is clear. We are for the use of cannabis for medical purposes, not recreational like in The Netherlands)," he stressed. He also reiterated his appeal to the public to keep an open mind on the medical use of cannabis. "Obligasyon po natin bilang isang mambabatas na punuan ito - na bigyan ng kalayaang mamili ang may karamdaman ng paraan ng paggagamot na sa tingin niya ay nararapat sa kanya, kaagapay ng prescription ng kanyang doktor (Our obligation as lawmakers is to allow people the freedom to choose their method of therapy that they think is best, and in accordance to the prescription of their doctors)," he said. Robin: Israel, Pwedeng Maging Modelo Para sa Cannabis Medicalization sa Pilipinas Maaaring maging magandang modelo ang Israel para sa Pilipinas sa pagpapahintulot ng paggamit ng cannabis (marijuana) para sa layuning medikal, kasama ang pagpigil sa maling gamit o pag-abuso nito, ayon kay Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla nitong Huwebes. Iginiit ito ni Padilla sa pagdinig ng Senate Health Subcommittee kung saan itinalakay ang Senate Bill 230 (Medical Cannabis Compassionate Access Act). Aniya, marami siyang natutunan matapos siya nag-study tour sa Israel kasama ang technical team niya noong Mayo 1-3. "Kilala po ang Israel bilang isa sa mga bansang mayroong pinaka-maayos at pinaka malinaw na batas at regulasyon sa medical cannabis. Sila rin po ang may pinaka mayabong na pag-aaral at pananaliksik ukol dito. At kung usapin lang din ng law enforcement o pagpapatupad ng batas, wala nang mas hihigpit pa sa Israel. Ang ating nasaliksik sa Israel ay isasama natin sa ating balangkas na batas na tugma din sa pangangailangan ng medical cannabis dito sa atin," aniya. Dagdag niya, malaking tulong ang Israel Medical Cannabis Agency at Israel Ministry of Health, na namamahala sa regulasyon at permit sa supply chain. Mahigpit din ang law enforcement sa Israel sa pag-track sa paggamit ng medical cannabis. Iginiit muli ni Padilla na ang layunin niya ay ang paggamit ng cannabis para lang sa medikal na gamit at hindi sa recreational use. "Ang ating adhikain ay klaro - na ang cannabis na ating pinag-uusapan ngayon ay bilang isang pang-gamot - medikal. At hindi para sa recreational katulad ng nasa The Netherlands at iba pang bansa," aniya. Nanawagan din muli si Padilla sa publiko na manatiling bukas ang isip sa medikal na paggamit sa cannabis. "Obligasyon po natin bilang isang mambabatas na punuan ito - na bigyan ng kalayaang mamili ang may karamdaman ng paraan ng paggagamot na sa tingin niya ay nararapat sa kanya, kaagapay ng prescription ng kanyang doktor," aniya. ***** Video: https://www.youtube.com/watch?v=ihBC1hfOnHU