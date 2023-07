La CAJO suspend un entraîneur et impose des amendes à la suite de la mort suspecte d’un cheval de course.

/EIN News/ -- TORONTO, 13 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de protéger l’intégrité des courses de chevaux en Ontario et de donner la priorité au bien-être et à la sécurité des chevaux de course, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) a imposé des amendes totalisant 11 000 $ et une suspension de trois ans à un entraîneur de chevaux de race standardbred.



À la suite d’une inspection de la CAJO concernant la mort suspecte du cheval de course Cams Lucky Sam, entraîné par Carol Voyer de Puslinch (Ontario), il existe des motifs raisonnables de croire que Voyer a enfreint plusieurs Règles sur les courses de chevaux de race standardbred. Les violations comprennent la commission d’un acte de négligence, la fourniture d’informations trompeuses concernant l’endroit où se trouve le cheval, une conduite qui n’est pas dans le meilleur intérêt des courses et l’omission de signaler la mort du cheval de course à la CAJO.

En plus des amendes, Carol Voyer a été entièrement suspendu pour trois ans, du 19 juillet 2023 au 18 juillet 2026.

Un participant aux courses de chevaux titulaire d’une licence qui a reçu une décision en vertu des Règles sur les courses de chevaux a le droit de faire appel de la décision de la CAJO auprès du Comité d’appel des courses de chevaux (CACC) qui est un organe juridictionnel indépendant chargé d’entendre les appels de décisions.

« La CAJO continuera à tenir pour responsables de leurs actes ceux qui ne respectent pas les règlements, en particulier lorsqu’il s’agit du bien-être des chevaux de course. L’intérêt primordial de la CAJO réside dans la sauvegarde de la santé et du bien-être des chevaux de course, la protection de la sécurité des personnes et le maintien de l’intégrité des courses dans leur ensemble. »

Tom Mungham, directeur général et registrateur - CAJO

Violations des règles

La CAJO a pris ces mesures réglementaires pour des violations des règles suivantes :

Règles sur les courses de chevaux de race standardbred

Règle 6.27

Règles 6.47.01(a) et 6.47.07(a)(b)

Règles 6.20(a)(b)(c) et 6.22

Le rôle de la CAJO

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) agit dans l’intérêt public pour régir, diriger, contrôler et réglementer les courses de chevaux sous toutes leurs formes en Ontario, l’exploitation des hippodromes et l’octroi de licences aux hippodromes et aux participants aux courses.

Ce que nous faisons : Courses de chevaux

Comité d’appel des courses de chevaux (CACC)

