Rocsys haalt €33M op voor het herdefiniëren van de EV-laadervaring met autonoom opladen, door middel van AI en robotica

Naarmate de vraag naar duurzaam transport toeneemt, combineert Rocsys gepatenteerde soft robotics en AI-gebaseerde computer vision om elke lader te transformeren in een schaalbaar en autonoom systeem

/EIN News/ -- RIJSWIJK, Nederland en PORTLAND, Ore., July 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rocsys , de marktleider op het gebied van autonome oplaadoplossingen voor elektrische vervoersmiddelen, kondigde vandaag een Serie A-financieringsronde van € 33 miljoen aan. De financieringsronde werd aangestuurd door SEB Greentech Venture Capital met de deelname van Graduate Entrepreneur, de European Investment Bank en de terugkerende belegger Forward.One. Deze laatste financiële injectie, met ruwweg een gelijke verdeling van vreemd en eigen vermogen, geeft Rocsys de mogelijkheid om de mogelijkheden van het platform uit te breiden naarmate de aanwezigheid van het bedrijf in de Verenigde Staten en Europa blijft toenemen.



Rocsys combineert zachte robotica, op AI gebaseerde computer vision en datagestuurde diensten waarmee bestaande laders eenvoudig kunnen worden omgebouwd tot een autonoom systeem dat zonder handmatige tussenkomst kan worden in- en uitgeplugd. Dit elimineert het risico op fouten door de gebruiker, garandeert de naleving van de regelgeving en de inzetbaarheid van voertuigen en minimaliseert de menselijke blootstelling aan hoogspanningsapparatuur. Zelfs als bestuurders vergeten op te laden of werknemers geen elektrische kabels mogen hanteren, zorgt Rocsys ervoor dat alle voertuigen opgeladen en gebruiksklaar zijn. De oplossing van Rocsys is geschikt voor zowel particuliere klanten als wagenparken, inclusief haven- en industriële toepassingen, zware bedrijfsvoertuigen en meer.

"SEB investeert in bedrijven met bewezen duurzaamheid, realistische en schaalbare gebruikscases en opmerkelijke groei," vertelt Mikko Huumo, Investment Manager bij SEB. "Rocsys vereenvoudigt de elektrificatie van zowel persoonlijke autonome voertuigen als zware machines die doorlopend in bedrijf zijn, een belangrijke bron van uitstoot. We leiden met veel enthousiasme deze financieringsronde van het bedrijf ter versnelling van de duurzame transportrevolutie."

Door de innovatieve aanpak van Rocsys op het gebied van autonoom opladen, heeft het bedrijf een leiderspositie in een nieuw transporttijdperk. Consumenten en bedrijven stappen in toenemende mate over naar EV dankzij de financiële steun van de bijna $ 500 miljard die in het kader van de U.S. Inflation Reduction Act beschikbaar werden gesteld, in aanvulling op gelijksoortige programma's wereldwijd. Deze marktgroei geeft ook aanleiding tot investeringen door autofabrikanten in EV's voor een bedrag van meer dan $1 biljoen over het komende decennium. Financieringsstromen zoals het Amerikaanse NEVI-programma (National Electric Vehicle Infrastructure) vereisen dat laadoperatoren bepaalde standaarden voor uptime handhaven. Daarbij speelt autonoom laden een belangrijke rol om de betrouwbaarheid van de laadapparatuur voor elektrische voertuigen te vrijwaren van slijtage. Dit is tevens een meer duurzame aanpak: Rocsys verwacht dat hun technologie de adoptie van snellaadstations met 20 procent zal opvoeren om de CO2-emissies te verminderen met 400 miljoen ton tegen 2035.

"Er zijn momenteel te veel onregelmatigheden in het oplaadproces van EV's, die onnodige belemmeringen opleveren voor duurzaam vervoer," aldus Rocsys mede-oprichter en CEO Crijn Bouman. "Om die reden komen we met een technologieneutrale oplossing die elke willekeurige oplader transformeert in een volledig geautomatiseerde ervaring, om zo het rendement op de investering en de duurzaamheidsimpact van reeds geïnstalleerde oplaadinfrastructuren te maximaliseren. Dankzij deze Serie A-financiering kunnen we deze baanbrekende oplossing aan meer internationale klanten en industriële afnemers leveren."

Rocsys wist de belangstelling van grote logistieke organisaties, fabrikanten en internationale bedrijven te wekken, waardoor particuliere en industriële partnerschappen tot stand kwamen met bedrijven zoals Hyster , Taylor Machine Works en SSA Marine . Rocsys is tevens de drijvende kracht achter ROCIN-ECO , een oplaadconsortium waar onder meer AUDI, Porsche, BMW, Ford en Mercedes-Benz deel van uitmaken om een interoperabele en gestandaardiseerde en op robotica gebaseerde snellaadinfrastructuur te ontwikkelen langs de belangrijkste Europese autowegen.

De participatie in ROCIN-ECO wijst op de sterke positie van Rocsys op de Europese markt, met steun van de European Investment Bank. Als officiële kredietverstrekker van de Europese Unie en belangrijke sponsor van klimaatgerichte startups, is de betrokkenheid van de EIB in het InvestEU-programma wederom een bewijs van de leiderspositie van Rocsys op het gebied van duurzaamheid en de afstemming op de regionale beleidsprioriteiten.

"Door middel van een gebruiksvriendelijke en schaalbare oplossing transformeert Rocsys de EV-laadervaring," stelt Frederik Gerner, Venture Partner bij Forward.One. "Hun talent om een innovatieve oplossing op de markt te brengen in samenwerking met OEM's en zo de industriestandaard te definiëren is zeer indrukwekkend. Rocsys is de toekomst van elektrisch opladen en we zijn er dan ook trots op dat we deel kunnen uitmaken van hun missie."

De kapitaalinbreng zal naar onderzoek en de ontwikkeling van aanvullende functies gaan, waaronder intelligente parkeerbegeleiding, uitgebreide software-integraties voor navigatiesystemen en wagenparkbeheer, evenals aanvullende diagnoses op afstand en teleoperationele ondersteuning. Rocsys voorziet tevens de uitbreiding van zijn Noord-Amerikaanse vestiging, met hoofdkantoor in Portland, Oregon, om regionale applicatietechnieken en klantenservice te ondersteunen terwijl de lokale toeleveringsketen en productieactiviteiten zullen worden uitgebreid.

In het kader van de financieringsronde heet Rocsys vier nieuwe leden welkom in zijn adviesraad, waaronder Mikko Huumo van SEB, Frederik Gerner en Jan Willem Friso van ForwardOne, en de nieuwe voorzitter dr. Gregor Matthies. Elk van deze vooraanstaande deskundigen kunnen terugvallen op decennialange expertise op het gebied van technologie en mobiliteit.

Voor meer informatie over Rocsys en de voordelen van autonoom laden, kunt u terecht op www.rocsys.com .

Over Rocsys

Rocsys is de marktleider op het gebied van autonome oplaadoplossingen voor elektrische voertuigen en uitrusting. Door middel van een innovatieve op soft robotics en AI-gebaseerde computer vision en datagedreven diensten, levert Rocsys niet alleen een betrouwbare, naadloze en efficiënte maar ook rendabele laadoplossing voor wagenparken en particulieren. Door het wegnemen van het risico op fouten van de gebruiker en het maximaliseren van de efficiëntie, garandeert Rocsys betrouwbare laadprocessen, met verhoogde veiligheid door de beperkte blootstelling aan hoogspanningsapparatuur. Met Rocsys kan elke bestaande lader eenvoudig worden getransformeerd in een volledig autonoom systeem, dat wordt ondersteund door een cloudplatform voor een probleemloze integratie met andere beheertools voor wagenparken. Rocsys met hoofdkantoor in Nederland en activiteiten in Portland, Oregon, werd opgericht in 2019 en is toonaangevend in industrieconsortia en strategische partnerschappen met multinationals en OEM's. Rocsys bepaalt de norm voor de toekomst van autonoom opladen.

Contact rocsys@bulleitgroup.com