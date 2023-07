Rocsys sichert 33 Millionen Euro für Entwicklung von autonomem Laden von Elektrofahrzeugen mit Hilfe von KI und Robotik

Angesichts der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Transportlösungen kombiniert Rocsys seine patentierte Soft-Robotik und KI-basierte Computervision, um jedes Ladegerät in ein skalierbares, autonomes System zu verwandeln

/EIN News/ -- RIJSWIJK, Niederlande, und PORTLAND, Oregon, July 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rocsys , der führende Anbieter von autonomen Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, hat heute eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 33 Millionen Euro bekanntgegeben. Unter der Führung von SEB Greentech Venture Capital beteiligen sich auch Graduate Entrepreneur, die Europäische Investitionsbank und der bestehende Investor Forward.One an der Runde. Mit dieser jüngsten Investition, die zu etwa gleichen Teilen aus Fremd- und Eigenkapital besteht, wird Rocsys die Möglichkeiten seiner Plattform erweitern und seine Präsenz in den Vereinigten Staaten und Europa rasch ausbauen.



Rocsys kombiniert Soft-Robotik, KI-basierte Computervision und datengesteuerte Dienste, um bestehende Ladegeräte problemlos in ein autonomes System zu verwandeln, das sich ohne manuelles Eingreifen ein- und ausstecken lässt. Dadurch werden das Risiko von Bedienerfehlern beseitigt, die Einhaltung von Vorschriften und die Betriebszeit der Fahrzeuge sichergestellt sowie Schäden und die Gefährdung von Menschen durch Hochspannungsgeräte minimiert. Selbst wenn die Fahrer vergessen, den Stecker rechtzeitig einzustecken, oder Mitarbeitern die Handhabung stromführender Kabel untersagt ist, sorgt Rocsys dafür, dass alle Fahrzeuge aufgeladen und betriebsbereit sind. Die Lösung von Rocsys eignet sich für Privat- und Flottenfahrzeuge, einschließlich von Hafenausrüstung, industriellen Anwendungen, Schwerlastfahrzeugen und mehr.

„Bei SEB investieren wir in Unternehmen mit nachgewiesener nachhaltiger Wirkung, realen und skalierbaren Anwendungsfällen und starkem Wachstum“, so Mikko Huumo, Investment Manager bei SEB. „Rocsys ermöglicht die Elektrifizierung von Fahrzeugen, die von autonomen PKW bis hin zu kontinuierlich in Betrieb befindlichen Schwerlastmaschinen reichen, die eine große Emissionsquelle darstellen. Wir freuen uns sehr, die Finanzierungsrunde des Unternehmens zu leiten und die Revolution des nachhaltigen Transportwesens zu beschleunigen.“

Mit seinem innovativen Ansatz für autonomes Laden steht Rocsys an der Spitze eines neuen Bereichs im Transportwesen. Die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen bei Verbrauchern und Unternehmen erreicht derzeit neue Höhen, nachdem durch den U.S. Inflation Reduction Act fast 500 Milliarden US-Dollar an Finanzierung zur Verfügung gestellt wurden, zusätzlich zu ähnlichen Programmen weltweit. Dieses Marktwachstum wird auch zu mit Elektrofahrzeugen verbundenen Investitionen im Umfang von mehr als 1 Billion US-Dollar durch die Automobilhersteller in den nächsten zehn Jahren führen. Und mit Finanzierungsströmen wie dem National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI)-Programm der Vereinigten Staaten, die Betreibern von Ladestationen die Einhaltung bestimmter Betriebszeitstandards vorschreiben , spielt das autonome Laden eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Zuverlässigkeit der Versorgungseinrichtungen für Elektrofahrzeuge, indem es den Verschleiß verringert. Es ist auch ein nachhaltigerer Ansatz: Rocsys schätzt, dass seine Technologie den Durchsatz von Schnellladestationen um bis zu 20 Prozent erhöhen und die CO 2 -Emissionen bis 2035 um 400 Millionen Tonnen reduzieren wird.

„Heutzutage gibt es zu viele Reibungsverluste beim Aufladen von Elektrofahrzeugen, die unnötige Hindernisse für einen nachhaltigen Transport schaffen“, so Crijn Bouman, Mitbegründer und CEO von Rocsys. „Deshalb haben wir eine technologieunabhängige Lösung entwickelt, die jede Ladestation in ein vollautomatisches Erlebnis umwandelt und so die Investitionsrendite und den Nachhaltigkeitsbeitrag der bereits installierten Ladeinfrastruktur maximiert. Mit dieser Serie-A-Finanzierung bringen wir diese bahnbrechende Lösung zu mehr Kunden und Branchen weltweit.“

Rocsys hat die Aufmerksamkeit von großen Logistikanbietern, Herstellern und internationalen Konzernen auf sich gezogen, was zu Kunden- und Branchenpartnerschaften mit Unternehmen wie Hyster , Taylor Machine Works und SSA Marine geführt hat. Rocsys ist auch das führende Robotikunternehmen innerhalb von ROCIN-ECO , einem Ladekonsortium, dem Audi, Porsche, BMW, Ford und Mercedes-Benz angehören und das sich zum Ziel gesetzt hat, eine interoperable und standardisierte Roboter-Schnellladeinfrastruktur entlang stark frequentierter europäischer Verkehrswege zu entwickeln.

Die Beteiligung an ROCIN-ECO spiegelt die starke Position von Rocsys auf dem europäischen Markt wider, ebenso wie die Unterstützung durch die Europäische Investitionsbank. Die Beteiligung der EIB, der offiziellen Finanzierungsinstitution der Europäischen Union und führendem Unterstützer von Start-ups, die sich auf den Klimaschutz konzentrieren, im Rahmen des InvestEU-Programms ist ein weiterer Beweis für die führende Rolle von Rocsys im Bereich der Nachhaltigkeit und die Ausrichtung des Unternehmens auf die politischen Prioritäten der Region.

„Rocsys revolutioniert das Laden von Elektrofahrzeugen durch die Entwicklung einer einfach zu bedienenden und skalierbaren Lösung“, so Frederik Gerner, Venture Partner bei Forward.One. „Die Fähigkeit des Unternehmens, eine innovative Lösung auf den Markt zu bringen und mit OEMs zusammenzuarbeiten, um einen Branchenstandard zu setzen, ist beeindruckend. Rocsys ist die Zukunft des elektrischen Ladens, und wir sind stolz darauf, das Unternehmen bei der Verwirklichung seiner Mission zu unterstützen.“

Die Kapitalzufuhr wird die Forschung und Entwicklung zusätzlicher Funktionen unterstützen, darunter intelligenter Einparkhilfen, erweiterter Softwareintegrationen für Fahrzeugnavigations- und Flottenmanagementsysteme sowie zusätzlicher Ferndiagnose- und Telebetriebsunterstützung. Rocsys plant außerdem den Ausbau seiner nordamerikanischen Sparte mit Sitz in Portland, Oregon, um die Anwendungsentwicklung und den Kundendienst in der Region weiter zu unterstützen und gleichzeitig die lokalen Lieferketten- und Fertigungsaktivitäten auszubauen.

Im Rahmen der Finanzierungsrunde begrüßt Rocsys vier neue Mitglieder in seinem Beirat: Mikko Huumo von SEB, Frederik Gerner und Jan Willem Friso von Forward.One sowie den neuen Vorsitzenden Dr. Gregor Matthies. Jede dieser Führungskräfte verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Technologie und Mobilität.

Um mehr über den Ansatz von Rocsys und die Vorteile des autonomen Ladens zu erfahren, besuchen Sie www.rocsys.com .

Über Rocsys

Rocsys ist der führende Anbieter von autonomen Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und -geräte. Mit einem innovativen Ansatz, der Soft-Robotik, KI-basierte Computervision und datengesteuerte Dienste kombiniert, schafft Rocsys ein zuverlässiges, nahtloses, effizientes und kostengünstiges Ladeerlebnis für Flotten und Verbraucher. Rocsys gewährleistet die Zuverlässigkeit des Ladevorgangs, indem es das Risiko von Bedienerfehlern beseitigt, die Effizienz maximiert und die Sicherheit durch die Begrenzung der Exposition gegenüber Hochspannungsgeräten erhöht. Rocsys kann jedes vorhandene Ladegerät problemlos in ein autonomes System umwandeln, das durch eine mit der Cloud verbundene Plattform für Support und reibungslose Integration mit anderen Flottenmanagement-Tools unterstützt wird. Das 2019 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden und einer Niederlassung in den USA in Portland, Oregon, setzt mit führenden Rollen in Industriekonsortien und strategischen Partnerschaften mit multinationalen Konzernen und OEMs den Standard für die Zukunft des autonomen Ladens.

