XS.com anuncia que Sixtus Ughamadu se junta como gerente nacional para a Nigéria

Sixtus Ughamadu xs logo

GLOBAL, July 13, 2023/ EINPresswire.com / -- A XS.com , provedora global de fintech e serviços financeiros, anunciou hoje mais uma adição a uma longa lista de novas contratações à medida que a empresa expande sua presença global. Sixtus Ughamadu juntou-se ao premiado corretor como o novo Country Manager para suas operações na Nigéria.Ughamadu tem mais de uma década de experiência no setor de serviços financeiros e se reportará a Wael Hammad, diretor comercial (CCO) da XS .com.Ughamadu se concentrará principalmente em melhorar a geração de renda na Nigéria, criando e executando planos de negócios que estejam alinhados com os objetivos e metas abrangentes da corretora global de ativos múltiplos em mercados estabelecidos e emergentes."Estou emocionado em apresentar Sixtus Ughamadu como nosso recém-nomeado Country Manager para nossas operações na Nigéria. Com uma vasta experiência adquirida ao longo de vários anos nas indústrias de finanças e FinTech, juntamente com uma história estabelecida de realizações, tenho plena confiança de que Sixtus irá oferecem um ponto de vista único e conceitos inovadores. Espero ansiosamente colaborar de perto com ele para sustentar o ímpeto de nossos negócios e alcançar resultados excelentes para nossos estimados traders, colaboradores e partes interessadas.” disse Wael Hammad, diretor comercial (CCO) da XS.com.Sixtus Ughamadu, o recém-nomeado Country Manager para as operações da XS.com na Nigéria, expressou entusiasmo em ingressar na corretora global.“Estou incrivelmente empolgado em fazer parte do XS Group, uma corretora enérgica e inventiva. Ao adotar ideias progressistas no setor de serviços financeiros e priorizar um excelente atendimento ao cliente, temos uma chance excepcional de prosperar e alcançar o sucesso mútuo. Espero ansiosamente colaborar com uma equipe de profissionais altamente qualificados, cujos números estão se expandindo de forma consistente, para aprimorar ainda mais as realizações já notáveis da empresa no domínio da negociação de múltiplos ativos e FinTech. Meu objetivo será impulsionar o XS Group a novos e inigualáveis níveis de realização."Sixtus Ughamadu tem uma vasta experiência de trabalho na indústria financeira - como parte de sua nova posição, ele assumirá a responsabilidade de liderar os esforços da empresa na Nigéria, com o objetivo de gerar receita em todo o continente africano. Isso envolverá a supervisão de vendas, marketing, expansão de negócios e interações com clientes. Ele promoverá estreita cooperação e parceria com vários departamentos para estabelecer experiências comerciais coesas e interconectadas.Sobre XS.comO XS Group (operando sob a marca “XS” ou “XS.com”) é um corretor global de múltiplos ativos que fornece acesso ao comércio de uma ampla gama de produtos financeiros.Estabelecida na Austrália em 2010, a XS.com tornou-se líder de mercado global em FinTech, serviços financeiros e indústria de comércio online com licenças em várias jurisdições e escritórios em diferentes locais ao redor do mundo.A XS.com oferece aos traders, investidores institucionais e corretores acesso mundial a uma liquidez institucional profunda e tecnologia de negociação avançada, combinada com uma experiência de usuário eficiente, gerenciamento de relacionamento de alta qualidade e excelente suporte ao cliente.Aviso de Risco: Nossos produtos são negociados em margem e carregam um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que compreende os riscos envolvidos.