Nouvelle publication sur la gestion des risques liés au climat, au logement et à la COVID longue

/EIN News/ -- OTTAWA, 13 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien des actuaires a publié hier le recueil Gestion du risque d’entreprise : Gérer les risques en période d’incertitude. Composée de six articles suscitant la réflexion, cette publication se penche sur l’évolution du paysage de la gestion des risques, fournissant des informations précieuses aux praticiens et praticiennes du risque de tous les secteurs.



« Ces dernières années ont vu l’économie mondiale faire face à des événements extraordinaires, notamment une pandémie, une recrudescence des tensions géopolitiques et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Ces changements et d’autres mettent en évidence le besoin de spécialistes ayant une compréhension approfondie de la dynamique des risques, et ces spécialistes sont des actuaires », a déclaré Michael Cao, FICA et président de la Commission de pratique sur la gestion du risque d’entreprise de l’ICA.

Le recueil présente les diverses perspectives de spécialistes en la matière, comprenant à la fois des actuaires et des non-actuaires qui abordent un large éventail de sujets, offrant un aperçu des défis et des possibilités associés à la gestion des risques dans le monde dynamique d’aujourd’hui, notamment :

Divulgations relatives aux risques, par Sim Segal et Luna Xue de SimErgy Consulting

Risque d’inflation dans les réserves des assurances IARD, par Marc-André Busque, FICA, et Fiona So, AICA, des Services d’actuariat de RSM Canada

Risque lié à la transition climatique, par Frédéric Matte, FICA, et Karen Grote

La COVID longue, par Priya Dwarakanath du Swiss Re Institute

Logement : louer ou acheter, par Joe Nunes, FICA

Gestion des risques liés aux régimes de retraite, par Peter Gorham, FICA

« Cette publication souligne l’engagement de l’ICA à promouvoir l’excellence et l’innovation en matière de gestion des risques », déclare Steve Prince, FICA et président de l’ICA. « En partageant ces idées et cette expertise, l’Institut continue de donner aux professionnels et professionnelles les moyens de s’y retrouver dans le monde complexe et en constante évolution du risque. »

Téléchargez le recueil en français ou en anglais et obtenez un aperçu complet des défis actuels liés à la gestion des risques.

Contact pour les médias

Josée Gonthier

Gestionnaire, Services linguistiques et affaires publiques

Institut canadien des actuaires

media@cia-ica.ca

613-236-8196, poste 106

