Cheetos® lance un macaroni au fromage pour les Canadiens et Canadiennes téméraires qui ajoutent du ketchup à leur mac

La marque Cheetos s’est donné la mission de mettre fin au débat à savoir si le macaroni au fromage est meilleur avec ou sans ketchup avec les NOUVELLES pâtes avec sauce Macaroni au fromage Cheetos® saveur Ketchup fromagé

MISSISSAUGA, Ontario, 12 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au Canada, on adore le mac, et on raffole du ketchup… mais les deux ensemble? Ce débat ne date pas d’hier. Est-ce vraiment matière à débattre? À l’approche de la Journée nationale du macaroni au fromage qui aura lieu ce vendredi 14 juillet, la marque Cheetos® annonce son engagement à clore le débat une fois pour toutes. Voici les NOUVELLES pâtes avec sauce Macaroni au fromage Cheetos ® saveur Ketchup fromagé . C’est fromagé. C’est plein de ketchup. Et ça fesse. Vous n’êtes peut-être pas d’accord, mais il se peut aussi que vous n’ayez pas le palais aussi fin qu’une bonne part de vos concitoyens et concitoyennes : selon un récent sondage mené au Canada par la marque Cheetos®, près d’un quart (23 %) des adeptes de macaroni au fromage y ajoutent du ketchup*.



Et si sa nouvelle saveur Ketchup fromagé ne suffit pas, la marque Cheetos obtiendra l’aide de MuchMusic pour mettre fin à l’éternel débat sur la combinaison ketchup et macaroni au fromage. Réputés pour leurs discussions franches et humoristiques sur la culture pop, les VJ de MuchMusic s’y connaissent en matière de débats colorés. Voici le Combat des macs de Cheetos®, une émission sur les médias sociaux organisée par deux marques bien-aimées, Cheetos et MuchMusic, où des VJ populaires de MuchMusic — Verdah Ansari, Georgia Kolev, Teddy Tong et l’invité spécial de BarDown, Sam Gliserman — se rangeront du côté de l’équipe Ketchup ou de l’équipe Juste du fromage et s’affronteront pour déterminer quel camp gagnera.

« Les Canadiennes et Canadiens vouent une passion pour leur mac, tout comme la marque Cheetos », a déclaré Logan Chambers, directeur principal du marketing, PepsiCo Canada Aliments. « Le nouveau Macaroni au fromage Cheetos Ketchup fromagé n’est peut-être pas pour tout le monde, et ce n’est pas grave — la marque Cheetos est audacieuse et n’a pas peur de défendre une opinion impopulaire. Nous savons que le ketchup et le macaroni au fromage font un duo parfait! »

Pour voir les VJ s’affronter dans le cadre de la série du Combat des macs de Cheetos, visitez @Muchofficial sur Instagram et @Much sur TikTok, YouTube et Twitter — un aperçu est disponible aujourd’hui et l’émission débutera ce vendredi 14 juillet!

Et si vous vous sentez d’humeur aventureuse, essayez le Macaroni au fromage Cheetos Ketchup fromagé pour vous faire votre propre opinion en regardant les segments. Qui sait, vous pourriez avoir une agréable surprise! Mais peu importe comment vous aimez votre macaroni au fromage, faites place à la nouveauté en vous offrant les délices audacieux et fromagés de la gamme de Macaronis au fromage Cheetos. Vous nous remercierez plus tard.

*Un sondage commandité par la marque Cheetos (méthodologie ci-dessous)

À propos de Cheetos ®

Cheetos est une marque de collation préférée des Canadiennes et des Canadiens parmi les produits de Frito-Lay Canada et l’une des marques phares de PepsiCo Canada. Partout où vous trouverez la marque Cheetos et Chester Cheetah, attendez-vous à vous retrouver avec un peu de Cheetle sur les doigts. Pour en savoir plus sur la marque, visitez son site Web à http://www.cheetos.ca et son compte Twitter au http://www.twitter.com/cheetoscanada .

À propos de PepsiCo Canada Aliments

PepsiCo Canada Aliments regroupe Frito Lay Canada et Quaker Canada. L’entreprise emploie plus de 6 000 Canadiennes et Canadiens et compte sept usines de fabrication, ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution répartis d’un océan à l’autre. Frito Lay Canada est le plus grand fabricant de grignotines au Canada, et sa gamme de produits comprend les marques Lay’s, Doritos, Tostitos, Ruffles, Smartfood et Cheetos. La gamme Quaker regroupe un large éventail de céréales nourrissantes, de gruaux, de barres et collations de riz et de maïs, ainsi que des marques connues comme Quaker Life, Quaker Chewy, Croque Nature et Crispy Minis. Pour plus d’information, visitez le www.pepsico.ca .

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d’un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. PepsiCo a généré des revenus nets de plus de 79 milliards de dollars en 2021 grâce à sa gamme d’aliments et de boissons complémentaires regroupant les marques Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. La gamme de produits de PepsiCo comprend un large éventail d’aliments et de boissons aimés des gens, dont de nombreuses marques emblématiques qui génèrent plus d’un milliard de dollars chacune, selon les ventes au détail annuelles estimées.

Nos activités commerciales sont guidées par notre vision, qui consiste à être le chef de file mondial en matière de boissons et d’aliments prêts à consommer, et de réussir par la mise en œuvre de PepsiCo Positive (pep+), notre approche gagnante. Cette approche est une transformation de bout en bout qui place le développement durable et le capital humain au cœur de nos stratégies pour créer de la valeur et générer de la croissance en respectant les limites planétaires et en suscitant l’adoption de changements positifs pour la planète et pour les gens. Pour plus d’information, visitez le www.pepsico.com.

À propos de MuchMusic

Toujours active et toujours connectée, la chaîne MuchMusic redynamisée offre du contenu qui trouve écho auprès des jeunes et qui est propulsé par une nouvelle équipe de VJ, de créateur·rices, et de personnalités de Much Studios. Le groupe de VJ dont les membres talentueux·ses et diversifié·es seront bientôt annoncé·es est prêt à lancer et à définir la chaîne MuchMusic pour cette nouvelle ère en produisant du contenu sur plusieurs plateformes de médias sociaux. MuchMusic provient de Bell Media et est disponible sur Twitter, YouTube, Instagram et TikTok, la plateforme exclusive des nouvelles versions des émissions emblématiques VIDEO ON TRIAL, INTIMATE AND INTERACTIVE et MUCHMUSIC SPOTLIGHT.

À propos du sondage

Ce sondage mené par Maru Public Opinion pour la marque Cheetos a été réalisé par les experts en collecte d’échantillons et de données de Maru/Blue. Les 22 et 23 février derniers, 1 527 adultes canadien∙nes sélectionné∙es au hasard parmi les panélistes en ligne de La Voix Maru Canada ont été interrogé∙es. Les résultats du sondage ont été pondérés selon le niveau de scolarité, l’âge, le genre et la région (et, au Québec, la langue) afin de correspondre à la population selon les données du recensement. Cette pondération permet de s’assurer que l’échantillon est représentatif de l’ensemble de la population adulte du Canada. À des fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d’erreur estimée (mesure de la variabilité d’échantillonnage) à +/- 3 %, 19 fois sur 20. Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des chiffres arrondis.

