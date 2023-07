Solutions pour les conseillers par la plateforme Purpose choisie par Verecan Capital Management Inc. pour offrir une expérience unique en gestion de patrimoine

Nouvellement indépendante, la société de gestion de portefeuille choisit les solutions de conseils par Purpose afin d’offrir une expérience exemplaire aux clients

/EIN News/ -- TORONTO, 12 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions-Conseils par Purpose (« ASP »), fournisseur de premier plan de plateformes technologiques et de services de gestion de cabinet, a annoncé aujourd’hui que Verecan Capital Management Inc. (« Verecan »), société de gestion de portefeuille nouvellement constituée, a choisi ASP pour fournir le soutien technologique, opérationnel et stratégique nécessaire à la réalisation de la vision de Verecan en matière de service à la clientèle. Ce choix témoigne de la confiance de Verecan à l’égard du fait qu’en travaillant avec ASP, ils pourront offrir une expérience client exemplaire pour aider les clients à atteindre leurs objectifs.



Bien que Verecan soit une nouvelle société, elle est composée de l’équipe et de la clientèle de la société remplacée, White LeBlanc Wealth Planners (WLWP), qui compte huit bureaux au Canada et près de 900 millions d’ASG. Avec cette évolution, les priorités de l’équipe de propriété de Verecan comprenaient l’accès aux capacités de pointe de la plateforme ASP, lui permettant de rationaliser ses processus d’affaires et de consacrer des ressources additionnelles à ses clients. Verecan tirera également parti de la plateforme de gestion de patrimoine des conseillers d’ASP afin d’optimiser ses activités de gestion de portefeuille et d’offrir une solide expérience en gestion de patrimoine.

« L’approche de Purpose axée sur la technologie est l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons choisi de travailler avec eux », déclare Colin White, président et chef de la direction de Verecan Capital Management Inc. « Les services offerts par ASP nous permettent de créer de meilleures occasions pour nos clients et nous donnent la capacité de canaliser l’attention de notre équipe là où elle devrait être, c’est-à-dire sur les clients. »

« Nous sommes ravis de travailler avec une entreprise novatrice et axée sur le client qui peut tirer parti de notre soutien en matière de technologie et de gestion de cabinet pour atteindre ses objectifs », affirme Jeff Gans, chef de la direction de Advisor Solutions par Purpose. « Cette relation ajoute une autre société au réseau de conseillers qui utilisent notre plateforme et notre soutien pour améliorer et faire croître leurs activités de gestion de patrimoine. »

ASP continue d’accroître les capacités de sa plateforme intégrée, s’appuyant sur sa mission d’être la solution tout-en-un au Canada pour les équipes indépendantes de conseils et de gestion de portefeuille. Sa plateforme numérique et sa solution opérationnelle fournissent aux conseillers et aux gestionnaires de portefeuille des conseils stratégiques et des outils intuitifs pour améliorer la productivité opérationnelle, gérer efficacement les actifs et offrir une expérience client moderne. Avec cette dernière entente, ASP continue d’accroître sa position de chef de file au service des conseillers en entrepreneuriat au Canada.

À propos de Verecan Capital Management Inc.

Verecan Capital Management Inc. est une société de conseils financiers indépendante qui offre des conseils financiers axés sur le client et des services de gestion de placements discrétionnaires. Notre équipe compte plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie, et les membres partagent la philosophie de simplement faire ce qui s’impose pour nos clients. Aucun membre de l’équipe n’est rémunéré à la commission et nos conseils ne sont jamais motivés par des considérations de profit ou des quotas. Nous mesurons le succès en fonction de la satisfaction de la clientèle et de l’aide que nous apportons aux clients pour atteindre leurs objectifs de placement. Verecan Capital Management Inc. est actuellement un gestionnaire de portefeuille inscrit en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Colombie-Britannique et prévoit s’inscrire dans tout le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://www.verecan.com/.

À propos des solutions pour conseillers par Purpose

Solutions-conseils par Purpose, filiale de Purpose Unlimited, est un cabinet novateur spécialisé en technologie financière qui offre des technologies et des services modernes de gestion de la clientèle et de la pratique pour des entreprises indépendantes de gestion de portefeuille et de conseils financiers au Canada.Reconnue par le magazine Wealth Professional comme fournisseur de services de technologie de gestion de patrimoine de l’année en 2023, la solution de bout en bout de Purpose simplifie la pratique des conseillers et permet aux clients d’accéder plus facilement à de meilleurs services pour atteindre leurs objectifs financiers. Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://www.purposeadvisors.com/fr.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Hayley Suchanek

Hayley.Suchanek@kaiserpartners.com

289-681-2477