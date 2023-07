FEAU FAAMANUIA A LE AO MAMALU O LE MALO MO LE MANU SAMOA – 6 IULAI 2023

SAMOA, July 12 - E muamua ona ou faatalofa atu i lau Afioga i le Taitai Malaga, faapea le Alii Faia’oga ma le Pulega, aemaise o le Ali’i Kapeteni ma tama ta’a’alo uma ua filifilia mo le ‘Au a le Manu Samoa aua le alo atu i taaloga fava-o-malo o lo’o loma nei, aemaise ai o le taamilosaga o le Ipu o le lalolagi 2023. Faafetai i le Atua ua maua lenei laolao lelei tatou te fesilafa’i ai, a o lei tu’uva’a atu mo le faatinoina o lō outou valaauina. Ua faamalo le tapena, ua faafetai le fai o le faiva. E talitonu e le faigofie la outou pitolaau. Aua o le faatuatuaga o le atunuu o lena ua i outou aao. O le a avea ai outou ma avefu’a o le malo ma le atunuu o Samoa i fa’alāgāmaea a le lalolagi.

E avea ai lenei avanoa maualuga, e momoli atu ai o ma’ua moomooga alofa ma faamanuiaga mo lo outou alofaiva. E talitonu le manatu, o le filifilia ai o outou mo taaloga fava-o-malo aemaise o le taamilosaga o le Ipu o le lalolagi o le a alo atu iai, o lō outou lava lea valaauina mai le Alii e tau’ave le igoa pele o si ō tatou atunuu o Samoa, ma o lā outou sailigamalo foi lena mo Samoa. O lō outou masi’i atu, o Samoa atoa lenā. Auā o lō outou manumalo, o le faaeaina foi lenā o Samoa uma.

O le faatinoina foi o lo outou valaauina, ia aua lava nei galo ona faamuamua le Atua e ou le malosi ma le atamai ua ia faa’au’upegaina ai outou. Aua pe afai e au le Atua ma outou, iā outou taumafaiga uma, po’o a lava fitā ma faigata o le a feagai ma outou, e le taumate o le a a’e manuia o outou faiva. Ia aua foi nei galo ia te outou, o loo tapuaia lo outou alofaiva e Samoa uma. Aua o le upumoni, poo fea lava o le lalolagi o lo’o afifio ma papa’aao ai so’o se Samoa, e faaalia lava lona agaga faagae’etia ma le mitamita e lagolago i lana Manu Samoa.

O le mea lea ia outou lototetele ai e tauave le igoa pele o si o tatou atunuu. O le a tapua’i tatalo atu si o tatou atunuu ma tu’i atu le mulimulipapaga i lo outou alofaiva e ala iā outou taaloga uma. Fai mai le mavaega a le toea’ina o Fe’epō i lona atali’i o Leatiogie ina ua sauni i le taaloga o le ‘aigofie, “Leatiogie, ia pouliuli lou tino ae ia malamalama ou mata, e te iloa ai le ala o ou fili. Ma ia e tau ma lou mautinoa, o oe lava o le tamatane Samoa moni.” O ō outou māma na.

Ia saga foa’i atu e le Atua le poto ma le atamai i ō outou mafaufau, ma le malosi atoatoa i ō outou tino, ma le loto gatasitasi aua lo outou feagai ai ma lo outou valaauina e ala iā outou taaloga faitaulia uma faava-o-malo faapea le Ipu o le lalolagi 2023. Ia manuia tele lo outou alofaiva ma ia a’e malo la outou faatamasoali’iga. Ae faafoi pea i le Atua pule aoao, le viiga ma le mamalu i lona alofa ma lona agalelei ia Samoa.

Soifua ma ia manuia

*************************************************************

As a big rugby fan and supporter of our Manu Samoa team, I joyfully welcome you all who are yhere today.

It is indeed a great achievement for all of you who have been selected into our Manu Samoa Team to represent our country in the upcoming international games as well as the Rugby World Cup in France. I know that it has been a tough journey for all of you to get the opportunity to represent our country at the World Cup and I believe that you are all proud and excited of being part of our Manu Samoa team. So, congratulations for making our Manu Samoa team this year. I trust that all of your sacrifices, determination and formidable efforts have been rewarded with your golden opportunity to represent Samoa at the World Cup 2023.

I would also like to acknowledge the management and the support staff who are here today in continuing to maintain the required and needed support to our team. You have undoubtedly made many sacrifices of your own in order to ensure that our team is well prepared for their upcoming games and the World Cup in France. I know the team would never perform at their best without your unwavering support. Thank you very much for your hard work, dedication and commitment.

I wish you all the best and be of good courage for the international tournaments and the World Cup in France. We will pray for you Manu Samoa and we look forward to cheering you when you perform on the field. May God bless you all.

Soifua ma ia manuia