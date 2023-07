WatchGuard étend ses fonctions de protection de l'identité avec le nouveau bundle AuthPoint Total Identity Security

La nouvelle solution AuthPoint Total Identity Security de l’éditeur ajoute des fonctionnalités avancées de gestion des mots de passe et de monitoring du Dark Web pour aider à protéger les informations d'identification d'entreprise.

/EIN News/ -- PARIS, 12 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- WatchGuard® Technologies, leader mondial de la cybersécurité unifiée, annonce le lancement d’AuthPoint Total Identity Security, une offre complète qui combine l'authentification multifacteur (MFA) au travers d'AuthPoint avec des fonctionnalités complémentaires de monitoring des informations d'identification sur le Dark Web et un gestionnaire de mots de passe d'entreprise. L'introduction de ce nouveau produit, associé aux stratégies Zero Trust basées sur les risques proposées par l'architecture Unified Security Platform® de WatchGuard, permet aux fournisseurs de services managés (MSP) de proposer une cybersécurité moderne optimale depuis WatchGuard Cloud.



« Le vol ou la fuite d'informations d'identification est l'une des principales causes des violation de données, mais les mots de passe restent la méthode d'authentification des utilisateurs la plus répandue au sein des entreprises », déclare Carla Roncato, Vice President of Identity chez WatchGuard. « Bien que l'authentification multifacteur soit devenue un pré requis obligatoire pour les organisations, la plupart d'entre elles doivent encore faire face à des mots de passe faibles et réutilisés, à des mots de passe d'administrateur partagés, à des fuites d'informations d'identification sur le Dark Web et à des applications d'entreprise avec une prise en charge limitée de l’authentification multifacteur. AuthPoint Total Identity Security offre des fonctionnalités avancées de gestion des mots de passe et de monitoring du Dark Web pour aider à protéger les informations d'identification d’entreprise, en plus de la MFA et du SSO en ligne. ».

AuthPoint Total Identity Security permet aux MSP de proposer à leurs clients un monitoring des informations d'identification, des alertes proactives à la demande en matière d’exposition sur le Dark Web et une gestion des mots de passe avancée, afin de réduire les problèmes liés aux informations d'identification compromises, le tout grâce à une application d’authentification mobile tout-en-un pour iOS et Android. AuthPoint Total Identity Security offre en outre aux utilisateurs un outil facile à gérer pour générer des mots de passe complexes qui sont automatiquement documentés via des extensions de navigateur pour Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari et Firefox, l’ensemble de ces mots de passe étant par ailleurs protégé par un mot de passe de coffre-fort. En stockant les informations d'identification de chaque application dans un gestionnaire de mots de passe, if suffit désormais à l'utilisateur de créer et de mémoriser un mot de passe principal unique et complexe pour son coffre-fort, ce qui contribue à réduire le risque de tentatives d'hameçonnage et d'ingénierie sociale.

Les principales caractéristiques d'AuthPoint Total Identity Security sont les suivantes :

AuthPoint MFA Service - Proposé au travers de WatchGuard Cloud, AuthPoint facilite la configuration et la gestion des méthodes de vérification hors ligne et en ligne et des politiques d'accès aux endpoints, VPN et autres applications Web, ainsi que la mise en place de portails d'application SSO sur plusieurs déploiements clients.





Proposé au travers de WatchGuard Cloud, AuthPoint facilite la configuration et la gestion des méthodes de vérification hors ligne et en ligne et des politiques d'accès aux endpoints, VPN et autres applications Web, ainsi que la mise en place de portails d'application SSO sur plusieurs déploiements clients. Dark Web Monitoring Service - Le service de monitoring à la demande du Dark Web proposé par AuthPoint notifie proactivement les clients lorsque des informations d'identification compromises provenant de jusqu’à trois domaines monitorés sont détectées dans de nouvelles bases de données de violations d'informations d'identification. Des alertes sont alors envoyées aux administrateurs et aux utilisateurs concernés afin qu'ils puissent rapidement générer de nouveaux mots de passe.





Le service de monitoring à la demande du Dark Web proposé par AuthPoint notifie proactivement les clients lorsque des informations d'identification compromises provenant de jusqu’à trois domaines monitorés sont détectées dans de nouvelles bases de données de violations d'informations d'identification. Des alertes sont alors envoyées aux administrateurs et aux utilisateurs concernés afin qu'ils puissent rapidement générer de nouveaux mots de passe. Corporate Password Manager - Conçu sur la base de cas d'utilisation professionnelle spécifiques, le gestionnaire de mots de passe fourni par AuthPoint élève le niveau d’exigence requis en matière de mots de passe afin de réduire les processus de réinitialisation de mot de passe. Les mots de passe ne doivent pas être mémorisés et sont protégés dans le coffre-fort par un mot de passe complexe. Lorsque les utilisateurs ont besoin d'accéder à leurs applications, ils peuvent récupérer leurs mots de passe à l'aide de l'application mobile AuthPoint pour iOS et Android et/ou de l'extension de navigateur pour documenter automatiquement leurs informations d'identification. Corporate Password Manager inclut:



Un coffre-fort d’entreprise - Ajoutez des informations d'identification et générez des mots de passe robustes pour sécuriser les applications professionnelles couramment utilisées et pour lesquelles le SSO n'est pas activé. En outre, les administrateurs peuvent partager en toute sécurité des informations d'identification pour l'utilisation commune d'une application.



Un coffre-fort privé - Ajoutez des informations d'identification et générez des mots de passe robustes pour vos applications personnelles et sociales. Si un employé quitte l'organisation, ses données personnelles peuvent être exportées et importées vers un autre gestionnaire de mots de passe.



« L'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous apprécions WatchGuard en tant que partenaire technologique est qu'il élargit continuellement l'architecture de sa plateforme de sécurité unifiée avec de nouveaux services et autres offres dans le Cloud qui nous permettent de répondre aux besoins spécifiques de nos clients », déclare Sébastien Paul, Président de Premium Computer Services. « Le nouveau bundle AuthPoint Total Identity Security combine deux couches de sécurité de l'identité avec la gestion des mots de passe et l'authentification multifacteur, et va plus loin en permettant la surveillance des informations d'identification pour protéger nos clients contre les risques afférents. Ces risques affectent tout le monde, il suffit d'un seul identifiant compromis pour qu'une attaque de ransomware réussisse ; c'est le genre de solution dont les organisations ont besoin. ».

Pour plus d'informations sur AuthPoint Total Identity Security, cliquez ici.

A propos WatchGuard Technologies, Inc.

WatchGuard® Technologies, Inc. est un leader mondial de la cybersécurité unifiée. Notre Unified Security Platform™ est pensée pour les fournisseurs de services managés afin d’assurer une sécurité de pointe augmentant l’évolutivité et la vélocité de leur entreprise tout en améliorant leur efficacité opérationnelle. Recommandés par plus de 17 000 revendeurs et prestataires de services spécialisés dans la sécurité et adoptés par plus de 250 000 clients, les produits et services primés de WatchGuard offrent les cinq éléments essentiels d’une plateforme de sécurité : sécurité complète, intelligence collective, clarté et contrôle, alignement opérationnel et automatisation.



La société a établi son siège social à Seattle, dans l’État de Washington, et possède des bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site WatchGuard.com.

