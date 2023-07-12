Novotech 将在 2023 年韩国生物制药技术展上 (BIOPLUS-INTERPHEX KOREA) 举办临床试验成功因素技术研讨会

/EIN News/ -- 韩国首尔, July 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是亚太地区领先且具有全球执行能力的生物技术合同研究组织 (CRO)，其将在 2023 年韩国生物制药技术展上为计划进行区域或全球试验的生物技术公司举办技术研讨会。



Novotech 副总裁兼全球临床服务负责人 Yooni Kim 将主持开场，随后由 Novotech 资深专家发表以下演讲：

“成功进入临床试验阶段的前期要求” - Novotech 药物开发咨询部副主任和首席毒理学家 Babaji Yadav 博士

“生物技术公司的全球临床试验成功解决方案” - Novotech 项目总监 HyunKyoung Kim

之后将安排进行小组讨论，由 Yooni Kim 主持，并邀请多位生物技术负责人和 Novotech 行业专家参与讨论。

Novotech 技术研讨会

时间：下午 3:10（韩国）

日期：2023 年 7 月 12日

点击这里与 Novotech 团队预约会议，或参加技术研讨会。

这次会议由韩国生物技术产业组织 (Korea Biotechnology Industry Organization) 主办，并得到了韩国产业通商资源部的支持，预计将吸引超过 10,000名与会人员、250 家公司、400 个参展商，并将有 20 多个会议议题。

Novotech 为生物技术公司提供独特且无与伦比的早期至晚期 CRO 服务，覆盖美国和欧洲，并在亚太地区以高质量快速临床试验而享有盛誉。

Novotech 曾获得一系列重要的行业奖项，包括 2023 年 CRO 领导力奖 (CRO Leadership Award 2023)、2022 年亚太区细胞与基因治疗临床试验卓越奖 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022)以及亚太区合同研究组织公司年度大奖 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)，并在过去 3 年签订了超过 45 项牵头研究中心合作伙伴 (Leading Site Partnership) 协议。

关于 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 是领先的亚太地区生物技术 CRO 公司，具有全球执行能力。Novotech 是一家拥有实验室、I 期设施、药物开发咨询服务和 FDA 监管专长的临床 CRO 公司，并有超过 5000 个临床项目的经验，包括 I 期至 IV 期临床试验和生物等效性研究。Novotech 定位于在亚太地区、美国和欧洲进行临床试验的生物技术客户。Novotech 在全球拥有 3000 多名员工，办公地点遍布美国、欧洲和亚太地区共 34 处。

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