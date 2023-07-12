LeddarTech 和 Ficosa 加強創新智能停車助手合作

/EIN News/ -- 魁北克市, July 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是一家為先進駕駛輔助系統 (ADAS) 及自動駕駛 (AD) 提供獲得專利的顛覆性低級傳感器融合和感知軟件技術的汽車軟件公司。該公司欣然宣布 LeddarTech 的先進 LeddarVision™ 軟件與 Ficosa 的尖端環視鏡頭系統以及雷達、IMU 和 GPS 等其他傳感器成功集成。Ficosa 是一家全球領先的公司，致力於為汽車行業研究、開發、生產和銷售提供先進的視覺、安全和效率解決方案。



這一重要里程碑標誌着 Ficosa 於 2022 年 12 月宣布的戰略合作向前邁出了重要一步，該戰略合作涉及將 LeddarVision 軟件集成到 Ficosa 用於泊車的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 中。LeddarVision 是一款高性能傳感器融合和感知軟件棧，可提供極其精確的車輛周圍環境三維模型，該模型利用傳感器系統輸入的原始資料開發。將該軟件與 Ficosa 知名的視覺技術相結合，可充分釋放該軟件的潛力，從而支援 Ficosa 的 ADAS 和 AD 智能停車助手。

為了實現雙方對自動駕駛汽車的共同願景，LeddarTech 和 Ficosa 繼續加強戰略合作，共同開發開創性的智能泊車輔助系統，以實現對周圍環境更細緻、更精確的感知。硬件和軟件系統架構團隊將開始在以色列裝備一輛汽車，用於合作開發和演示智能泊車輔助感知和駕駛功能。隨後，歐洲的另外兩輛汽車將加入車隊，展示智能泊車輔助系統的全部軟件和硬件實施。

LeddarTech 的首席執行官 Charles Boulanger 表示，「LeddarTech 非常高興能參與本次合作，並慶祝我們的 LeddarVision 軟件和 Ficosa 視覺技術的成功整合」。Boulanger 先生稱，「我們致力於透過提供可增強安全性、效率和駕駛體驗的尖端解決方案來突破汽車技術的進一步發展，從而促成了本次合作。我們的團隊非常高興能夠繼續與 Ficosa 開展下一階段的合作」。

Ficosa 首席技術官 Josep Maria Forcadell 表示，「在 Ficosa，我們致力於為每個人構建更安全、更舒適、更高效的未來出行做出貢獻」。Forcadell 先生表示，「從這個意義上説，這款創新的智能自動泊車助手融合了 LeddarTech 的低級傳感器融合和感知能力以及 Ficosa 的環視攝像系統，這將產生顯著的積極影響，提供更加詳細準確的環境感知」。

關於 Ficosa

Ficosa 是一家全球領先的公司，致力於為汽車行業研究、開發、生產和銷售提供先進的視覺、安全和效率解決方案，並透過致力於技術創新、人文價值和能源效率為社會做出貢獻。Ficosa 成立於 1949 年，總部位於巴塞羅那，目前擁有員工 8,500 多名，在歐洲、南北美洲、亞洲和非洲設有生產和研發中心以及銷售辦事處。後視系統（車內/側後視鏡）是 Ficosa 享譽全球的主要業務，得到了全球領先的原始設備製造商 (OEM) 的認可。www.ficosa.com

社交媒體：Twitter @FICOSA_Int；LinkedIn Ficosa

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Mònica Acero：macero@llorenteycuenca.com +34 615 07 59 81

Pau Guerrero：pguerrero@llorenteycuenca.com

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年，是一家全球軟件公司，總部位於魁北克市，在滿地可、多倫多和以色列特拉維夫設有研發中心，開發並提供全面的感知軟件解決方案，支援部署 ADAS 和自動駕駛 (AD) 應用。LeddarTech 的汽車級軟件應用先進的人工智能和計算機視覺算法來生成準確的環境三維模型，從而實現更好的決策和更安全的導航。OEM 和 1-2 級供應商可以利用這種高性能、可擴展、經濟高效的技術來高效地部署汽車和越野車 ADAS 解決方案。

LeddarTech 負責多項遙感創新，在增強 ADAS 和 AD 功能方面已獲得或申請了 150 多項專利。更好地感知車輛周圍的情況對於使全球交通更安全、更有效、更可持續和更經濟實惠至關重要：這正是 LeddarTech 追求成為最廣泛採用的傳感器融合與感知軟件解決方案的動力所在。

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聯絡方式：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球營銷、傳播和投資者關係副總裁，電話：+ 1-418-653-9000 轉 232 daniel.aitken@leddartech.com

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