Recursion célèbre l'ouverture de son siège canadien à Toronto avec des représentants du gouvernement et de l'écosystème biotechnologique

TORONTO, 11 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Recursion (NASDAQ: RXRX), une société chef de file spécialisée dans la biotechnologie en stade clinique qui décode les données biologiques afin d'industrialiser la recherche de nouveaux médicaments, a célébré aujourd'hui l'ouverture de son site de Toronto, d'une superficie approximative de 2 600 m², qui sera le siège social de Recursion Canada. Le nouveau site représente la croissance significative de Recursion au Canada et son investissement continu dans l'économie locale. Au total, Recursion emploie actuellement une centaine d'employés hautement qualifiés au Canada, et le site de Toronto est le plus grand en dehors du siège mondial de Recursion à Salt Lake City, dans l'Utah.



« Nous sommes ravis d'ouvrir officiellement les bureaux de Recursion à Toronto et d'étendre notre présence au Canada », a déclaré Chris Gibson, docteur en médecine, cofondateur et chef de la direction de Recursion. « Toronto est reconnu depuis longtemps comme un centre de technologie de pointe, et notre investissement dans cette ville dynamique reflète notre confiance dans l'immense potentiel du secteur en plein essor de la biotechnologie pour stimuler la croissance économique. Nous sommes ravis de collaborer avec les meilleurs talents de la région et d'accélérer la découverte de nouveaux médicaments qui amélioreront radicalement la vie des patients. »

« Le monde mise sur le Canada et nous sommes prêts à faire des affaires! Recursion est une société de découverte de médicaments de premier plan aux États-Unis et le lancement de son nouveau centre à Toronto est un développement significatif pour le secteur technologique de la région qui créera des emplois qualifiés pour les Canadiens », a déclaré Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du gouvernement canadien.

« Cet investissement a le potentiel d'avoir un impact positif sur notre système de santé et d'améliorer l'accès à la biomédicine de pointe, tout en ayant un impact profond sur d'innombrables vies en Ontario et au-delà », a déclaré Doug Ford, premier ministre de l'Ontario. « Je suis fier d'accueillir Recursion en Ontario et j'ai hâte de collaborer avec toutes les parties prenantes pour maximiser les avantages pour notre communauté, notre économie et les générations à venir. »

« La décision de Recursion d'installer son siège canadien à Toronto encouragera davantage l'innovation dans notre secteur des sciences de la vie qui est en pleine croissance », a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario. « En repoussant les limites de la technologie, de la biologie et de la chimie, Recursion aidera à fournir des solutions de soins de santé transformées aux populations de Toronto, de l'Ontario et du Canada. Je remercie Recursion d'avoir choisi l'Ontario. »

« Le siège social de Recursion à Toronto et au Canada attire les meilleurs talents du monde entier, créant ainsi des emplois de haute qualité et des opportunités de carrière pour les travailleurs qualifiés tout en favorisant une main-d'œuvre diversifiée et inclusive », a déclaré Jennifer McKelvie, adjointe au maire de Toronto. « Nous souhaitons la bienvenue à Recursion à Toronto, votre installation est un renforcement de la réputation de notre ville en tant que destination de rang mondial pour les technologies progressives, l'échange de connaissances et la recherche de nouveaux médicaments qui ont un impact sur la vie des Canadiens à travers le pays. »

« L'expansion de cette entreprise crée un effet d'entraînement dans l'ensemble de notre écosystème, déclenchant une collaboration avec des institutions de recherche, des universités et des jeunes entreprises dans la région de Toronto », a déclaré Stephen Lund, chef de la direction de Toronto Global. « À Toronto Global, notre équipe a toujours plaidé en faveur d'une plus grande infrastructure pour les entreprises de la région de Toronto, spécialisées dans le secteur des sciences de la vie qui cherchent à se développer et à innover. Nous remercions donc Recursion d'avoir travaillé en étroite collaboration avec notre équipe de placements au cours de ce processus et nous sommes impatients de soutenir votre réussite. »

L'ouverture du site de Toronto de Recursion suit de près les récentes acquisitions par la société de deux chefs de file de la recherche de nouveaux médicaments compatibles avec IA : Cyclica, basée à Toronto, et Valence, basée à Montréal. Les deux sociétés ont développé des méthodes et modèles d'apprentissage automatique de pointe dans le domaine de la chimie numérique, qui sont très complémentaires des capacités de Recursion, créant l'une des solutions de recherche de nouveaux médicaments les plus complètes et technologiques dans l'industrie biopharmaceutique.

Conformément à l'engagement de la société en faveur de la durabilité, le nouveau bâtiment est conçu pour répondre aux exigences de la norme verte de Toronto. Cela inclut une énergie intelligente, des systèmes de gestion des eaux de ruissellement et des déchets, des fonctionnalités pour encourager les options de déplacement durable et un toit vert. L'architecture et la conception du bâtiment ont été supervisés respectivement par Baldwin & Franklin et Bennett Design, et la construction a été achevée par Cubecom Project Management et Convex Construction.

À propos de Recursion

Recursion est une société de biotechnologie en stade clinique, chef de file dans son domaine, qui décode les données biologiques pour industrialiser la recherche de nouveaux médicaments. Pour s'acquitter de sa mission, Recursion OS, une plateforme construite à partir de technologies variées, étend continuellement l'un des plus grands ensembles de données chimiques et biologiques au monde. Recursion s'appuie sur des algorithmes d'apprentissage automatique sophistiqués pour extraire de son ensemble de données une collection de billions de relations consultables dans les domaines de la biologie et de la chimie, sans être limitées par les biais humains. En commandant une échelle expérimentale massive - jusqu'à des millions d'expériences en laboratoire humide hebdomadaires - et une échelle de calcul massive - possédant et exploitant l'un des superordinateurs les plus puissants au monde, Recursion unit la technologie, la biologie et la chimie pour faire progresser l'avenir de la médecine.

Recursion est basée à Salt Lake City, où elle est un membre fondateur de BioHive, le collectif de l'industrie des sciences de la vie de l'Utah. Recursion possède également des bureaux à Toronto, Montréal et dans la région de San Francisco Bay. Pour en savoir plus, consultez le site www.Recursion.com, ou connectez-vous sur Twitter et LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Le présent document contient des informations qui incluent ou sont basées sur des « énoncés prospectifs » qui, au sens du Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, sans limitation, celles concernant la découverte à un stade précoce ou avancé, de programmes pré-clinique et cliniques; de licences et collaborations; de produits potentiels et de leurs futures indications potentielles et opportunités de marché; de OS et d'autres technologies de Recursion; de programmes financiers, commerciaux et de performances; et toutes les autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs peuvent inclure ou non des mots d'identification tels que « prévoit », « fera », « s'attend à », « anticipe », « a l'intention de », « croit », « potentiel », « continue » et des termes similaires. Ces énoncés sont assujettis à des risques et incertitudes connus ou inconnus qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés, incluant, sans s'y limiter : les défis inhérents à la recherche et au développement pharmaceutiques, y compris le calendrier et les résultats des programmes précliniques et cliniques, où le risque de défaillance est élevé et qu'elle risque de se produire à tout moment avant ou après l'approbation réglementaire en raison d'un manque d'efficacité, de considérations de sécurité, ou d'autres facteurs; notre capacité à tirer parti et à améliorer notre plateforme de recherche de nouveaux médicaments; notre capacité à obtenir un financement pour des activités de développement et d'autres fins institutionnelles; le succès de nos activités de collaboration; notre capacité à obtenir l'approbation réglementaire de nos médicaments candidats et à les commercialiser; l'impact de la pandémie de COVID-19 et des événements de force majeure; notre capacité à obtenir, maintenir, et appliquer les mesures de protection de la propriété intellectuelle; les cyberattaques ou autres perturbations de nos systèmes technologiques; notre capacité à attirer, motiver, et fidéliser les employés clés et gérer notre croissance; et d'autres risques et incertitudes tels que ceux décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris notre plus récent rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q et notre rapport annuel sur le formulaire 10-K. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations actuelles de la direction, projections, et des hypothèses, et Recursion décline toute obligation de corriger ou de mettre à jour de tels énoncés, que ce soit à la suite de nouvelles informations, développements futurs, ou autrement, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/375f28b0-fef8-48a2-9b3c-c3470d277541/fr