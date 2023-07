MZ divulga indicadores que identificam as empresas que mais geraram valor no mercado no primeiro semestre de 2023

Gráfico Radar Percentual do Market Cap Potencial e Valor aos Acionistas (posição em 30/06/2023) Gráfico Touro & Urso Adição e Diminuição de Valor aos Acionistas (Jun/23 vs. Dez/22)

Locaweb (LWSA3) e Braskem (BRKM5) foram estrelas nos seus setores e participarão de Podcast ao vivo na MZ, hoje, às 15hs, através do Canal do Youtube da MZ

SãO PAULO, SP, BRASIL, July 11, 2023/ EINPresswire.com / -- A MZ , líder global em soluções para relações com investidores (RI), apresentou seus indicadores de valor (IViQ) e de gap (GViQ) para empresas brasileiras listadas em bolsa, no período de junho/23 e acumulado no ano. Os indicadores Índice de Valor iQ (IViQ) e Gap de Valor iQ (GViQ) identificam, respectivamente, quais são as companhias que negociam com os melhores múltiplos de mercado (as “estrelas”) e quanto as empresas “não estrelas” poderiam valer se fossem reconhecidas pelos investidores no mesmo valor relativo das empresas “estrelas”.Com essas novas medidas, a MZ visa capacitar e fornecer recursos aos executivos RI e de Governança Corporativa, para que possam construir e executar iniciativas estratégicas assertivas com o objetivo de agregar mais valor aos seus acionistas.O Índice de Valor iQ (IViQ) é calculado a partir da relação EV/EBITDA UDM (últimos doze meses), ajustada pelo upside médio do preço da ação conforme projeções dos analistas de sell-side. Para alguns setores específicos, tais como bancos, seguradoras e real estate, a relação utilizada é a Market Cap/Valor Patrimonial (mais recente), igualmente ajustada pelo upside médio do preço da ação. As empresas com maiores IViQs em seus respectivos segmentos são as “mais valorizadas” pelos investidores e, portanto, denominadas “estrelas”. A MZ avalia, mensalmente, 230 companhias listadas, divididas em 23 segmentos industriais, e cada um desses segmentos possui a sua respectiva “empresa-estrela”.Por sua vez, o Gap de Valor iQ (GViQ) identifica a diferença de valor entre as empresas de um determinado segmento e a respectiva “empresa-estrela” – a líder em seu segmento na opinião dos investidores. O GViQ é, portanto, um simples, direto e forte indicador para guiar as iniciativas estratégicas de RI para que agreguem mais valor aos acionistas. Afinal, se a companhia ainda não é a estrela do seu setor, a redução contínua do seu GViQ denota que ela está no caminho certo, e que sua equipe de RI está fazendo um grande trabalho.RESULTADOS DA AVALIAÇÃO - JUNHO/23Ao longo de 2023 houve grande movimentação entre as empresas “estrela” (líderes de valor em seus segmentos). Quatorze (14) companhias assumiram a posição de “estrelas”: Alpargatas (ALPA4), Brasil Agro (AGRO3), Braskem (BRKM5), Cogna (COGN3), CSN (CSNA3), Dexco (DXCO3), Eneva (ENEV3), Estapar (ALPK3), Gol Linhas Aéreas (GOLL4), Hapvida (HAPV3), Locaweb (LWSA3), Nubank (NUBR33), Plano&Plano (PLPL3) e Raia Drograsil (RADL3).Vide imagem - Gráfico RadarPercentual do Market Cap Potencial e Valor aos Acionistas (posição em 30/06/2023)No gráfico radar (acima), as empresas-estrela são aquelas que apresentam o maior Índice de Valor iQ (IViQ) dentre as participantes do seu segmento. Elas encontram-se na linha de 100% do seu market cap potencial (como o gap de valor entre ela e ela mesmo é zero, 1-GViQ = 100%) em 30/06/23. As demais companhias estão posicionadas conforme seus respectivos Gaps de Valor (GViQ), também plotadas no gráfico como “1-GViQ” (ou seja, uma empresa com GViQ de 30% em relação à “estrela”, aparece plotada no gráfico na linha de 70%.O gráfico touro & urso (abaixo) evidencia os movimentos do Gap de Valor iQ (GViQ) que propiciaram adição ou diminuição de valor aos acionistas no primeiro semestre de 2023 (1S23).Vide imagem -Gráfico Touro & UrsoAdição e Diminuição de Valor aos Acionistas (Jun/23 vs. Dez/22)Em termos de redução ou aumento no Gap de Valor iQ (GViQ), as companhias Gol Linhas Aéreas (+100pp), Braskem (+64,4pp), Plano&Plano (+62,9pp), Alpargatas (+58pp) e Estapar (+51,5pp) foram os destaques positivos na comparação com o fechamento de 2022.Para acessar o conteúdo completo, clique aqui Para acompanhar nosso Podcast de lançamento AO VIVO , clique aqui.ATENÇÃO: os indicadores e gaps aqui apresentados têm por finalidade prover informações ao mercado em geral e não representam recomendações para e/ou solicitações de compra e venda de qualquer valor mobiliário. Eles são baseados unicamente em informações públicas (sites CVM e de RI das companhias, assim como plataformas que disponibilizam estimativas de preço alvo de analistas) estando, portanto, sujeitos a mudanças.Atenciosamente,Rodolfo ZabiskyChairmanJoão PratesConsultor Sênior de RI e Valor aos AcionistasSobre a MZA MZ ( www.mzgroup.com ) é o maior player global independente e o líder em soluções de relações com investidores (RI). A Companhia, fundada em 1999, ultrapassou a marca de 2.000 websites publicados, servindo atualmente mais de 800 empresas e gestoras de investimento em 12 bolsas de valores. Com o propósito de empoderar estratégias de RI, a MZ entrega tecnologias inovadoras e atendimento excepcional aos clientes, assegurando parcerias de longo prazo.