CertiK réalise un audit de sécurité complet d'un teneur de marché automatisé sur le XRP Ledger

New York, 11 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK, leader en matière de sécurité et d'audit de la blockchain, est fier d'annoncer l'achèvement réussi d'un audit de sécurité complet pour XLS-30d, un teneur de marché automatisé (AMM) innovant construit sur le XRP Ledger (XRPL). Le XRPL est une blockchain open-source de niveau 1, économe en énergie et décentralisée, alimentée par une communauté mondiale de développeurs.



L'AMM, développé selon la spécification technique XLS-30d proposée par Ripple, a été conçu pour étendre la fonctionnalité et l'utilité de l'échange pour les détenteurs de jetons XRPL et les constructeurs sur le XRP Ledger. L'audit de CertiK a été un processus étendu, examinant méticuleusement l'architecture sous-jacente du contrat intelligent pour détecter les vulnérabilités potentielles et évaluer la sécurité globale de l'implémentation de l'AMM.

"Notre objectif principal chez CertiK est d'aider à construire un écosystème de blockchain plus sûr et plus sécurisé", a déclaré Jason Jiang, Chief Business Officer chez CertiK. "L'implémentation AMM de XRPL représente une évolution importante dans la fonctionnalité d'échange décentralisée, et nous sommes honorés d'avoir pu garantir qu'elle répond aux normes de sécurité les plus élevées."

Les principales caractéristiques de l'AMM XLS-30d, telles que validées par CertiK, comprennent une construction native du protocole, un mécanisme d'enchères continu, une fourniture de liquidité unilatérale, aucune valeur extractible par les mineurs (MEV) ou course en avant, et l'intégration CLOB DEX.

Les avantages inhérents au grand livre XRP - coût de transaction extrêmement bas, temps de bloc rapide, ordre de transaction équitable - le rendent adapté à tous les participants de l'écosystème AMM. La proposition XLS.30D reflète les capacités avancées du XRPL et son utilité étendue.

L'audit de CertiK confirme que l'AMM construit sur le XRPL répond aux normes de sécurité les plus élevées, démontrant l'engagement commun de CertiK et de Ripple à faire progresser la sécurité et la fiabilité de l'écosystème mondial de la blockchain.

À propos de CertiK

CertiK est un pionnier de la sécurité de la blockchain, qui s'appuie sur la meilleure technologie d'IA pour protéger et surveiller les protocoles de blockchain et les contrats intelligents. Fondée en 2018 par des professeurs de l'Université de Yale et de l'Université de Columbia, la mission de CertiK est de sécuriser le monde Web3. CertiK applique des innovations de pointe du monde universitaire à l'entreprise, permettant aux applications critiques d'évoluer avec sécurité et correction.

L'une des entreprises à la croissance la plus rapide et la plus fiable dans le domaine de la sécurité de la blockchain, CertiK est un véritable leader du marché. À ce jour, CertiK a travaillé avec près de 4 000 entreprises clientes, sécurisé plus de 360 milliards de dollars d'actifs numériques et détecté près de 70 000 vulnérabilités dans le code de la blockchain. Nous comptons parmi nos clients des projets de premier plan tels que Aave, Polygon, Binance Smart Chain, Yearn Finance et Chiliz.

CertiK est soutenu par Insight, Partners, Sequoia, Tiger Global, Coatue Management, Lightspeed, Advent International, SoftBank, Hillhouse Capital, Goldman Sachs, Coinbase Ventures, Binance, Shunwei Capital, IDG Capital, Wing, Legend Star, Danhua Capital et d'autres investisseurs.

À propos du XRP Ledger

Le XRP Ledger (XRPL) est une blockchain de couche 1 open source, publique et décentralisée, dirigée par une communauté mondiale de développeurs. Elle est rapide, économe en énergie et fiable. Depuis plus de dix ans, c'est la blockchain la mieux adaptée pour permettre le règlement et la liquidité des actifs à jetons à grande échelle. Grâce à sa facilité de développement, à ses faibles coûts de transaction et à une communauté compétente, elle offre aux développeurs une base open-source solide pour exécuter les projets les plus exigeants - sans affecter l'ensemble des fonctionnalités allégées et efficaces de la XRPL. XRPL permet une grande variété de services et de cas d'utilisation, y compris les paiements, le financement sur la chaîne et la tokenisation. Pour en savoir plus, consultez le site XRPL.org.

