Bâtir l’avenir : Lightspeed publie son deuxième rapport annuel sur la durabilité

Lightspeed publie son rapport de durabilité pour l’exercice 2023 et renouvelle son engagement à créer des communautés plus fortes et plus inclusives partout dans le monde grâce à des technologies accessibles à la fine pointe de l’industrie

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 11 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) est fière d’annoncer que son deuxième rapport de durabilité est maintenant en ligne. Propulsant les meilleures entreprises au monde, Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiements qui permet aux entrepreneurs ambitieux d’accélérer leur croissance, d’offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie.







Ce dernier rapport de durabilité s’inscrit dans la continuité de la mission de Lightspeed, qui est de renforcer les communautés et d’autonomiser les entreprises dans le monde entier. Le rapport présente des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) claires et les points saillants de l’exercice financier clos le 31 mars 2023 (« exercice 2023 »).

« Lorsque j’ai fondé Lightspeed en 2005, nous étions un petit groupe de quatre employés. Aujourd'hui, Lightspeed a des équipes dans plus de 10 pays sur trois continents », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et président-directeur du conseil d’administration de Lightspeed. « Bien que beaucoup de choses aient changé, notre engagement à créer des communautés fortes, diversifiées et durables demeure le même. »

Quelques faits saillants des initiatives de Lightspeed en matière de durabilité, notamment :

Lightspeed poursuit son partenariat avec Sustainably Run pour offrir Carbon Free Dining, une initiative de restauration sans carbone. Grâce à ce partenariat, les clients de Lightspeed peuvent compenser les émissions de carbone liées à leurs repas en plantant des arbres. Ainsi, plus de 1,4 million d’arbres ont été plantés en date de cette publication.



Lightspeed est fière de soutenir des organisations à but non lucratif telles que TupuToa, la Fondation Émergence et la Fondation KANPE, qui soutiennent les groupes sous-représentés.



Selon le sondage annuel de Lightspeed sur la diversité, l’équité, l’inclusion et l’engagement, 86 % des employés estiment qu’ils peuvent être authentiques au travail.



Le bassin d’employés de Lightspeed comprend 10 % de gens issus de la communauté LGBTQ2S+, 5 % de personnes en situation de handicap et 30 % de PANDC (personnes autochtones, noires ou de couleur).

Outre les partenariats et les initiatives internes, le rapport met de l’avant les entreprises qui utilisent Lightspeed pour transformer notre monde pour le mieux et créer des communautés dynamiques et diversifiées. L’une de ces entreprises est Electric Movement, un détaillant qui vend, loue et répare des vélos et des scooters électriques dans le quartier Old Town de Chicago. Le magasin et son personnel ont pour mission de réduire les émissions de carbone en permettant aux habitants d’utiliser des véhicules de micromobilité. Atticus Conway, directeur chez Electric Movement, note que la solution de paiement intégrée de Lightspeed « facilite grandement les choses de mon côté. Le fait que nous n’ayons qu'un seul lot à traiter à la fin de la journée me permet d’avoir plus d'interactions en face à face avec nos clients. » Ces conversations avec les clients font toute la différence, car Electric Movement devient un endroit incontournable en matière de solutions de micromobilité électrique dans la ville.

« Cette deuxième édition de notre rapport de durabilité montre à quel point nos clients sont incroyables », ajoute JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. « Ils sont exceptionnels. Ils gèrent des magasins et des restaurants qui font une énorme différence dans leurs communautés. Je suis incroyablement fier de chacun d’entre eux. »

Pour en savoir plus sur notre mission, consultez notre site web : https://fr.lightspeedhq.com/durabilite-de-lightspeed/ .

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l’économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l’expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d’une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux: LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

Contacts médias :



Canada :

Victoria Baker, NKPR – victoriab@nkpr.net

États-Unis :

Jennifer Fugel, Newsmaker Group – jfugel@newsmakergroup.com

Relations médias de Lightspeed – media@lightspeedhq.com

Relations investisseurs :

Gus Papageorgiou, Relations investisseurs de Lightspeed – investorrelations@lightspeedhq.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e8fdeea2-eaca-41d6-ac70-4a73d86b3e26/fr