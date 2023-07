Ruzurgi® est désormais disponible et couvert par la grande majorité des régimes d’assurance publics et privés

/EIN News/ -- BLAINVILLE, Québec, 11 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Médunik Canada, membre du Groupe pharmaceutique Duchesnay, a le plaisir d’annoncer que Ruzurgi® (amifampridine) est maintenant couvert par la grande majorité des programmes de santé publique provinciaux et fédéraux, ainsi que de nombreux régimes d'assurance privés au moyen d'une autorisation spéciale. Plus de 90 % des Canadiens souffrant du syndrome myasthénique de Lambert-Eaton (SMLE) pourront bénéficier de cette couverture étendue.



Donnant suite à la décision finale et irrévocable de la Cour d'appel fédérale du Canada, Santé Canada a rétabli l'avis de conformité de Ruzurgi® en janvier 2023. Médunik Canada a depuis repris ses activités avec les professionnels de la santé et les organismes dédiés aux patients souffrant de ce syndrome, et répond avec empressement à la demande croissante pour Ruzurgi®.

« Nous sommes heureux que des options de traitements d’amifampridine soient disponibles au Canada et que certains bénéficient d’une couverture étendue par plusieurs régimes d'assurance publics et privés. C'est une excellente nouvelle pour les personnes atteintes du syndrome myasthénique de Lambert-Eaton (SMLE) qui sont affectées au quotidien par les symptômes débilitants associés à cette maladie », affirme Jonathan Pratt, Ph. D., MBA, directeur général du Regroupement Québécois des Maladies Orphelines (RQMO).

En peu de temps, Médunik a réussi à obtenir la couverture de Ruzurgi® auprès des assureurs publics et privés afin de permettre aux patients atteints du SMLE d'accéder plus facilement à ce médicament.

Pour plus d'informations sur la couverture de Ruzurgi® par les programmes de santé provinciaux et fédéraux, veuillez consulter le site de Médunik Canada, au : https://medunikcanada.com/fr/couverture/ruzurgi

À PROPOS DU SYNDROME MYASTHÉNIQUE DE LAMBERT-EATON (SMLE)

Le SMLE, un syndrome neuromusculaire débilitant, est une maladie auto-immune rare dans laquelle le système immunitaire attaque la jonction neuromusculaire et interfère avec la capacité des cellules nerveuses à envoyer des signaux aux cellules musculaires. Le SMLE affecte généralement les extrémités, provoquant une faiblesse musculaire, en particulier au niveau des jambes et des hanches, qui peut à terme entraîner des difficultés à marcher. Une faiblesse des muscles oculaires et des muscles liés à la parole, à la déglutition et à la mastication peut également survenir. Le SMLE peut être associé au cancer du poumon à petites cellules, lorsque son apparition précède ou coïncide avec le diagnostic du cancer. Bien que la prévalence du SMLE chez les enfants ne soit pas connue, on estime que la maladie touche 2.8 personnes sur un million dans le monde1 et qu'elle peut survenir à tout âge.

À PROPOS DE RUZURGI

Ruzurgi® (amifampridine), indiqué pour le traitement du syndrome myasthénique de Lambert-Eaton (SMLE) symptomatique chez les patients de 6 ans et plus, est un médicament oral inhibiteur des canaux potassiques2. Consultez la monographie du produit à https://files.medunik.com/canada/ruzurgi/ruzurgi-monographie-de-produit.pdf pour obtenir des informations importantes sur les contre-indications, mis en garde et précautions, les effets indésirables, les interactions et la posologie.

Ruzurgi® a reçu l'autorisation de commercialisation de Santé Canada en août 2020. Bien que l'agrément de Ruzurgi® ait été suspendu à la suite d'une première action en justice, il a finalement été rétabli en janvier 2023.

À PROPOS DE MÉDUNIK CANADA

La vision de Médunik Canada est d'améliorer la santé et la qualité de vie des Canadiens atteints de maladies rares. La mission de l'entreprise fondée en décembre 2009 est de donner aux Canadiens l’accès à des médicaments orphelins en s'associant à des entreprises internationales désirant offrir leurs produits aux patients canadiens. Pour en savoir plus, visitez le https://medunikcanada.com/fr/ .

À PROPOS DU GROUPE PHARMACEUTIQUE DUCHESNAY

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le Groupe est constitué de cinq sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, toutes deux dédiées à la santé des femmes; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares aux patients canadiens et américains; ainsi qu'Analog Pharma, une société américaine de médicaments génériques, avec une spécialisation dans les médicaments orphelins. Depuis son usine de fabrication à la fine pointe de la technologie à Blainville, GPD exporte ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

À travers ses projets de recherche et développement ainsi que par le biais de partenariats exclusifs, le Groupe pharmaceutique Duchesnay offre des traitements novateurs pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. Le Groupe tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive et un environnement de travail flexible. Il est profondément engagé envers la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives. Pour de plus amples informations, visitez le https://duchesnaypharmaceuticalgroup.com/fr .

